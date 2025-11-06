Habló el esposo de la mujer baleada en un arroyo de Escobar: "Está viva de milagro"

Respecto a la zona donde se dio el ataque, Martín, que vive con Ana en una casa sobre el Río Luján, contó que el Arroyo Correntino es una vía muy transitada por lanchas particulares y embarcaciones colectivas, incluso algunas que llevan a los chicos al colegio. “Es probable que haya gente que le molesten las embarcaciones porque estaban acostumbrados a que antes no pasaban. Pero nada justifica lo que pasó, es una locura”, expresó.

En ese sentido, Martín se refirió a uno de habitantes del lugar que fue señalado como el sospechoso: “Todo coincide con la zona. Algunos vecinos discutieron cara a cara así que nos avisaron que lo pueden reconocer. Pido por favor que actúen”, reclamó.

Tras la operación, Ana Marquis continúa internada en terapia intensiva, aunque su evolución es favorable. “Dentro de toda la locura, nos da un poco de tranquilidad saber que se está poniendo bien. La idea de los médicos es pasarla a una sala de piso hoy o mañana”, dijo su esposo.