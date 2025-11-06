Habló el esposo de la mujer baleada en un arroyo de Escobar: "Está viva de milagro"
Tras nuevos disparos, Martín reclamó por la inmediata intervención de las autoridades policiales.
“Algo me golpeó y no puedo respirar”, fueron las palabras de Ana Marquis, la mujer que recibió un disparo cuando paseaba en lancha por el Arroyo Correntino, en el partido bonaerense de Escobar. A cuatro días del ataque, Martín, su esposo, pidió que las autoridades policiales actúen y expresó su preocupación por la falta de detenidos en la causa. “Evidentemente este tipo anda suelto y tirando tiros”, aseguró.
El ataque ocurrió el domingo cuando la pareja navegaba por el arroyo desde el Río Paraná de las Palmas hacia el Río Luján. “Sin mediar palabra, nos tiraron y le pegaron a Ana. A partir de que mostramos lo que pasó, otra gente de la zona empezó a contar que los habían amenazado de muerte y les habían mostrado armas”, relató el hombre desde la puerta del Sanatorio Otamendi, donde su esposa permanece internada luego de ser operada.
Según detalló, el disparo fue realizado con un arma calibre .22. El proyectil impactó en el omóplato de la mujer, perforó el pulmón y quedó alojado entre el esternón y las costillas, muy cerca del corazón. Durante la operación, los médicos decidieron no extraer la bala debido al riesgo que implicaba una intervención de esas características. “Está viva de milagro”, reconoció su esposo.
Tras recibir el disparo, Ana llegó a advertirle a los demás ocupantes de la lancha que no podía respirar. Fue una de sus amigas quien notó que tenía sangre en la espalda y su esposo reconoció el orificio de entrada de la bala. “De ahí fue todo desesperación, locura, un viaje al infierno”, recordó hoy Martín.
Mientras aguardaba para hablar en un movil con C5N, Martín tomó conocimiento de que el equipo del canal había sido atacado a disparos en la misma zona donde habían baleado a su esposa: “Es una locura, no lo puedo creer. Justamente la idea de visualizar lo que nos pasó a nosotros era para que no volviera a suceder. Evidentemente este tipo anda suelto y tirando tiros. Creo que amerita que intervengan urgente”, expuso.
Respecto a la zona donde se dio el ataque, Martín, que vive con Ana en una casa sobre el Río Luján, contó que el Arroyo Correntino es una vía muy transitada por lanchas particulares y embarcaciones colectivas, incluso algunas que llevan a los chicos al colegio. “Es probable que haya gente que le molesten las embarcaciones porque estaban acostumbrados a que antes no pasaban. Pero nada justifica lo que pasó, es una locura”, expresó.
En ese sentido, Martín se refirió a uno de habitantes del lugar que fue señalado como el sospechoso: “Todo coincide con la zona. Algunos vecinos discutieron cara a cara así que nos avisaron que lo pueden reconocer. Pido por favor que actúen”, reclamó.
Tras la operación, Ana Marquis continúa internada en terapia intensiva, aunque su evolución es favorable. “Dentro de toda la locura, nos da un poco de tranquilidad saber que se está poniendo bien. La idea de los médicos es pasarla a una sala de piso hoy o mañana”, dijo su esposo.
