La decisión que tomó la Justicia con el jubilado que agredió a una joven en Villa del Parque

El hecho se produjo en la calle Terrada al 2600, donde la víctima, una mujer de 23 años, había estacionado su auto Volkswagen Golf frente a su vivienda. Poco después, escuchó ruidos provenientes del exterior y descubrió que su vecino golpeaba el vehículo con patadas y una bolsa. Al salir para registrar la agresión con su celular, el hombre reaccionó con violencia y la golpeó en el rostro, provocándole una lesión en el mentón.