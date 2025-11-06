La decisión que tomó la Justicia con el jubilado que agredió a una joven en Villa del Parque
El hombre fue acusado de golpear a una mujer tras una discusión por un auto. La víctima recibió un botón antipánico y declaró ante la Oficina de Violencia de Género.
El episodio de violencia ocurrido en Villa del Parque sigue sumando repercusiones. El jubilado de 80 años que protagonizó un violento ataque contra una joven vecina deberá presentarse ante la Justicia porteña en los próximos días, acusado de lesiones y amenazas. Si no cumple con la citación, podría ser declarado en rebeldía por la Fiscalía de la Unidad de Flagrancia Oeste, que lleva adelante la investigación.
El hecho se produjo en la calle Terrada al 2600, donde la víctima, una mujer de 23 años, había estacionado su auto Volkswagen Golf frente a su vivienda. Poco después, escuchó ruidos provenientes del exterior y descubrió que su vecino golpeaba el vehículo con patadas y una bolsa. Al salir para registrar la agresión con su celular, el hombre reaccionó con violencia y la golpeó en el rostro, provocándole una lesión en el mentón.
Alertados por la situación, agentes de la Comisaría Vecinal 11A de la Policía de la Ciudad se presentaron en el lugar y demoraron al agresor. Durante el procedimiento, su esposa alegó que el jubilado padecía problemas cardíacos, por lo que fue trasladado a una clínica privada para recibir atención médica. Sin embargo, una vez estabilizado, el fiscal a cargo dispuso que sea citado formalmente a declarar.
En paralelo, la víctima prestó testimonio ante la Oficina de Violencia de Género y recibió un botón antipánico como medida de protección. Las autoridades también ordenaron medidas preventivas en la zona, ante posibles represalias.
El caso generó gran indignación en el barrio, donde los vecinos aseguran que el acusado había tenido otros comportamientos agresivos. En las imágenes que circularon en redes sociales se lo ve fuera de control, insultando y atacando el vehículo, lo que derivó en su imputación por los delitos de lesiones y amenazas.
De no presentarse en la Fiscalía 27 dentro del plazo de 72 horas, el jubilado será declarado en rebeldía, lo que habilitaría una orden de captura. Mientras tanto, la joven permanece bajo resguardo y con asistencia psicológica. El hecho, que conmocionó a Villa del Parque, reaviva el debate sobre la violencia cotidiana y los mecanismos de respuesta ante episodios de agresión vecinal.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario