Dispararon contra el equipo de C5N que cubre la zona de Escobar en la que balearon a una navegante
El cronista Bernardo Magnago fue atacado a tiros junto al camarógrafo del canal de noticias a la vera del Arroyo Correntino.
El ocupante de una casa sobre el Arroyo Correntino, en el partido de Escobar, es investigado como sospechoso principal del ataque que sufrió una mujer el domingo pasado cuando navegaba ese cauce. Este jueves cerca del mediodía se volvieron a escuchar disparos en la zona, pero dirigidos al móvil de C5N, que transmitía desde ahí.
"Escuchamos tres estampidas que dieron sobre el agua, a 10 metros, en el arroyo Correntino", reportó minutos después de las 13 el cronista Bernardo Magnago, que intentaba mostrar no sólo el escenario del tiroteo del domingo pasado sino también la casa desde donde podrían haber disparado el o los agresores.
"No sabíamos bien qué era porque escuchamos un sonido seco que se repitió en dos o tres oportunidades y vimos los círculos sobre el agua", agregó el cronista de C5N en referencia al ataque.
Junto a la vivienda, que según el cronista está tomada, se podía ver humo como si alguien hubiese prendido fuego al aire libre, algo de por sí poco recomendable ya que se trata de una zona conocida por su vegetación tupida y su biodiversidad.
El hombre que reside en la vivienda señalada aseguró a C5N que la Policía ya estuvo en ese sitio para un allanamiento y que no se encontraron armas.
Esa zona del río Paraná es conocida por la escuela de Kayak Escobar, en el margen este del Arroyo Correntino, pero realmente tiene poco tránsito de cualquier tipo. De hecho, personal de la Policía bonaerense realizó un allanamiento el martes pasado, dos días después del tiroteo, y desde entonces no quedó vigilancia alguna.
Magnago explicó que sólo una embarcación privada se desplazó por las tranquilas aguas del arroyo en el lapso entre las 10 y las 13 de este jueves, lo que refuerza la teoría de que la navegación realizada en fin de semana son un foco de conflicto.
