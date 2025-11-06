Dispararon contra el equipo de C5N que cubre la zona de Escobar en la que balearon a una navegante

Junto a la vivienda, que según el cronista está tomada, se podía ver humo como si alguien hubiese prendido fuego al aire libre, algo de por sí poco recomendable ya que se trata de una zona conocida por su vegetación tupida y su biodiversidad.

El hombre que reside en la vivienda señalada aseguró a C5N que la Policía ya estuvo en ese sitio para un allanamiento y que no se encontraron armas.

Esa zona del río Paraná es conocida por la escuela de Kayak Escobar, en el margen este del Arroyo Correntino, pero realmente tiene poco tránsito de cualquier tipo. De hecho, personal de la Policía bonaerense realizó un allanamiento el martes pasado, dos días después del tiroteo, y desde entonces no quedó vigilancia alguna.

Magnago explicó que sólo una embarcación privada se desplazó por las tranquilas aguas del arroyo en el lapso entre las 10 y las 13 de este jueves, lo que refuerza la teoría de que la navegación realizada en fin de semana son un foco de conflicto.