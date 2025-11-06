Video: cuatro ladrones irrumpieron en un local, atropellaron a una nena y le apuntaron en la cabeza
El violento asalto a una casa de electrodomésticos quedó grabado por las cámaras de seguridad. Los ladrones escaparon en una camioneta robada y aún no hay detenidos.
La localidad bonaerense de San Francisco Solano fue escenario de un hecho de extrema violencia que conmocionó a los vecinos. Cuatro delincuentes armados ingresaron a una tienda de electrodomésticos, embistieron a una niña de 7 años -hija de los dueños del local- y le apuntaron con un arma en la cabeza antes de escapar con varios televisores y celulares.
El brutal ataque quedó registrado por una cámara de seguridad y las imágenes se viralizaron rápidamente. El robo ocurrió en un comercio ubicado sobre la avenida San Martín al 2258, en el partido de Almirante Brown. En el video puede verse cómo la menor patinaba con rollers dentro del local cuando los asaltantes irrumpieron violentamente.
Uno de ellos la atropelló y la tiró al piso, mientras los otros tres cómplices se distribuían por el comercio para reducir a los empleados y a la madre de la nena, que intentó protegerla. En medio de la desesperación, uno de los delincuentes apuntó directamente a la cabeza de la pequeña, generando una escena de terror.
Los ladrones, con guantes de látex, barbijos y camperas rompevientos, robaron cuatro televisores, teléfonos celulares de los empleados y documentación del local antes de huir en una camioneta Volkswagen Amarok blanca que había sido robada un día antes en Lomas de Zamora.
Gracias al análisis de las cámaras de seguridad del Centro de Emergencias Quilmes, los investigadores lograron identificar la patente del vehículo y localizarlo horas después en la intersección de las calles Cala y Rosa, también en Almirante Brown. En su interior hallaron boletas pertenecientes al comercio asaltado.
La causa, caratulada como robo agravado por el uso de arma de fuego, continúa bajo investigación. Lautaro, uno de los empleados que fue reducido durante el asalto, relató con angustia lo sucedido: “Uno me agarró del cuello, me apuntó a la cabeza y me pidió la plata. Ver a la nena en el piso fue terrible. Todos pensamos que iba a pasar algo peor”.
El testimonio de las víctimas refleja el miedo y la impotencia que dejó el ataque. “Fue todo muy rápido, uno está trabajando y nunca espera algo así. Lo más importante es que la nena está bien, pero pudo haber terminado en tragedia”, concluyó el empleado, aún conmocionado por la violencia del hecho.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario