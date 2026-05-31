Habló el tío de Agostina Vega: "Yo le dije a mi hermana que Claudio Barrelier era una persona mala"

Fuentes cercanas a la investigación indicaron que el foco ahora está puesto en determinar las circunstancias del hecho y en analizar las pruebas recolectadas durante la búsqueda para reconstruir lo ocurrido. Aunque se desconoce el móvil, la Justicia apunta a la relación entre el detenido y Melisa Heredia, madre de la víctima.

Claudio Barrelier Agostina Córdoba Claudio Barrelier es el principal sospechoso por la desaparición y asesinato de Agostina Vega.

También señalaron se trabajan distintas hipótesis a fin de reconstruir las últimas horas de la víctima y establecer quién sería el responsable del crimen, aunque por el momento todas las sospechas apuntan a Barrelier, un allegado a la madre de la víctima.

Cómo ocurrieron los hechos en torno al crimen de Agostina Vega

A priori, se sabe que el sábado 23 de mayo Agostina bajó de un remís en la esquina de Juan del Campillo y Mariano Fragueiro, en barrio Cofico, donde la esperaba Barrelier, quien pagó el viaje, y luego caminó junto a él durante algunas cuadras, según declaró el remisero.

Agostina fue captada por una cámara de seguridad ingresando a una casa ubicada en Juan del Campillo al 800, a dos cuadras del lugar donde la dejó el remís y donde vive el único detenido hasta el momento, lugar del que nunca volvió a salir con vida.

Los investigadores suponen que la menor fue engañada por el sospechoso para encontrarse con él, a quien conocía porque mantenía o había mantenido una relación con la madre y convencida de que iba a buscar un regalo para su madre. Ahora se intenta establecer si Agostina sufrió un ataque sexual antes de ser asesinada.