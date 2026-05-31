Así es el santuario que hicieron en la casa de los abuelos de Agostina Vega
El asesinado de la joven de 14 años en Córdoba sacude al país entero. Un grupo de vecinos se acercó a brindar su apoyo a su familia.
El trágico desenlace en torno a la desaparición de Agostina Vega, la adolescente de apenas 14 años que fue hallada asesinada en suelo cordobés, causó estragos en el seno de su núcleo familiar y sumió a todo el vecindario en un estado de profunda desolación. En paralelo al curso de los peritajes judiciales, una multitud de residentes de la zona se congregó en las inmediaciones de la vivienda de los abuelos maternos de la víctima, portando fotografías de la menor y pancartas con un enérgico reclamo de castigo para los responsables.
Mientras un sector de los presentes colocaba velas encendidas sobre las estructuras metálicas de la reja del domicilio, otros optaron por unirse en rezos comunitarios. A escasa distancia de aquel santuario improvisado, se vivieron pasajes de extrema rispidez y enfrentamientos abiertos entre personas del círculo íntimo de la damnificada y los efectivos policiales en el marco de una movilización pública.
Saturados por la angustia de la pérdida, las amistades y los allegados de los damnificados resolvieron ganar el espacio público para visibilizar su descontento, interrumpiendo la circulación de las arterias viales próximas a la propiedad en el barrio Mosconi. En un abrir y cerrar de ojos, la cantidad de ciudadanos se multiplicó de manera geométrica, llegando a bloquear el paso vehicular en ambas manos de la autopista vecina. Los niveles de confrontación se dispararon cuando un grupo de manifestantes arrojó neumáticos a la calzada para consolidar el piquete, lo que motivó el arribo de la Policía con el propósito de disolver la aglomeración.
Cerca de las 21 horas, el foco de la protesta se trasladó hacia las puertas de la dependencia policial donde la mamá de la menor había asentado originalmente la denuncia por el paradero de su hija. En ese perímetro, los manifestantes incendiaron bolsas de residuos para bloquear las calles y comenzaron a propinar pedradas contra el edificio. Dicha actitud forzó el despliegue inmediato de uniformados y personal de la división de Infantería con el fin de contener el desborde. La situación derivó en una refriega generalizada cuando los civiles arrojaron proyectiles y las fuerzas de seguridad respondieron accionando gases lacrimógenos y disparando munición de estruendo y balas de goma para disuadir la aglomeración. Tras varios minutos de caos, el escenario recobró paulatinamente la calma y parte de la muchedumbre optó por desconcentrar.
En medio del asedio de los medios de comunicación que cubrían la trágica noticia, el dolor de la familia Vega quedó expuesto de forma desgarradora. "¿Qué hacemos sin mi sobrina?”, exclamó con profunda amargura una pariente de la víctima ante los micrófonos de la prensa. En ese mismo instante, el tío de la menor rompió en un llanto incontrolable producto de la impotencia, cobijado por la mirada de vecinos que presenciaban la escena en un respetuoso e imponente silencio. Desbordados por el impacto de la confirmación médica, los parientes directos optaron por guarecerse dentro de la finca, solicitando formalmente a los operarios de los canales de televisión que se retiraran para preservar su intimidad.
Los restos de Agostina fueron detectados en una de las parcelas del terreno baldío donde se habían iniciado las tareas operativas de búsqueda el pasado viernes. El personal abocado a la causa logró cercar ese cuadrante específico gracias al aporte de un dispositivo de vigilancia callejero. Dicha cámara de seguridad registró los movimientos de Barrelier en esa geografía el lunes, es decir, cuarenta y ocho horas después del último registro con vida de la adolescente de 14 años.
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