Así es el santuario que hicieron en la casa de los abuelos de Agostina Vega

En medio del asedio de los medios de comunicación que cubrían la trágica noticia, el dolor de la familia Vega quedó expuesto de forma desgarradora. "¿Qué hacemos sin mi sobrina?”, exclamó con profunda amargura una pariente de la víctima ante los micrófonos de la prensa. En ese mismo instante, el tío de la menor rompió en un llanto incontrolable producto de la impotencia, cobijado por la mirada de vecinos que presenciaban la escena en un respetuoso e imponente silencio. Desbordados por el impacto de la confirmación médica, los parientes directos optaron por guarecerse dentro de la finca, solicitando formalmente a los operarios de los canales de televisión que se retiraran para preservar su intimidad.

Los restos de Agostina fueron detectados en una de las parcelas del terreno baldío donde se habían iniciado las tareas operativas de búsqueda el pasado viernes. El personal abocado a la causa logró cercar ese cuadrante específico gracias al aporte de un dispositivo de vigilancia callejero. Dicha cámara de seguridad registró los movimientos de Barrelier en esa geografía el lunes, es decir, cuarenta y ocho horas después del último registro con vida de la adolescente de 14 años.