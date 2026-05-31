Femicidio de Agostina Vega: así es el descampado donde encontraron sus restos

La geografía del lugar presenta lagunas, canales y áreas rurales de difícil acceso, condiciones que demandaron un importante despliegue de personal de seguridad y equipos especializados para avanzar con los rastrillajes.

El predio donde se produjo el hallazgo está ubicado a más de 10 kilómetros de la vivienda de Claudio Barrelier, el único detenido e imputado en la causa. De acuerdo con los investigadores, distintos elementos incorporados al expediente ubicarían al sospechoso en esa zona rural tras la desaparición de la adolescente.

Mientras la causa sigue bajo secreto de sumario, la Justicia cordobesa evalúa los próximos pasos de la investigación y resta que se autorice la autopsia al cuerpo de la adolescente, una medida fundamental para establecer cómo fueron sus últimas horas y las circunstancias en las que murió.

La prueba clave: el momento en que entra y sale el Ford Ka negro con el capot despintado del descampado

Este sábado fue hallado el cuerpo sin vida de Agostina Vega, la adolescente de 14 años que era intensamente buscada en Córdoba, y por el caso está detenido Claudio Barrelier, quien en varias indagatorias modificó su versión de los hechos.

Fue un vecino de la zona quien informó que un auto color negro entró a alta velocidad a un sector con basura, dejó algo y en esa zona se inició una fogata. Esto habría ocurrido el lunes a la noche.

Claudio Barrelier se presentó en el barrio Ampliación Ferreyra el lunes por la mañana, un día y algunas horas después del último registro de Agostina Vega. El cuerpo de la niña fue encontrado este sábado por la tarde en un terreno baldío de ese lugar.

Si bien en su declaración inicial Barrelier afirmó que ese día había estado tomando mate solo en su casa y luego dijo que había ido a la casa de su actual pareja, finalmente en la ampliación de indagatoria que brindó este viernes ante el fiscal Raúl Garzón reconoció que sí estuvo en ese sector de la zona sur de la ciudad de Córdoba.

ford ka caso agostina vega

Durante dos días, la Policía concentró la búsqueda de pruebas y rastros de Agostina en el área delimitada por una evidencia clave: las imágenes de un domo policial que captaron, a unos 400 metros de distancia, el momento en que Barrelier ingresa al barrio a las 11.45 del lunes feriado 25 de mayo al volante del Ford Ka negro de su novia —identificable por tener el capó deteriorado—, y se lo ve de espaldas cuando se retira media hora después, a las 12.15. El acusado conoce la zona porque juega al fútbol en un campo deportivo de una entidad sindical y política que tiene canchas en ese barrio.

Según los primeros trascendidos, los restos de la nena se encontraban en un descampado del barrio Ampliación Ferreyra, en la capital de la provincia mediterránea, dentro de un tacho de pintura de 20 litros y en bolsas de consorcio que, aparentemente, el detenido sacó el lunes de su casa y las puso en un vehículo que había pedido prestado.