La familia le comunicó a la mamá de Agostina Vega el hallazgo de los restos de su hija: "La tuvieron que sedar"
Melisa Heredia permanece internada en terapia intensiva tras sufrir un grave cuadro de deshidratación y complicaciones renales porque llevaba días sin comer y casi sin tomar agua.
La familia de Agostina Vega confirmó que Melisa Heredia, la madre de la adolescente de 14 años asesinada en Córdoba, ya fue informada sobre el desenlace de la búsqueda. La mujer permanece internada en terapia intensiva desde hace varios días debido a un severo cuadro de deshidratación que afectó su estado de salud.
Según relató Miguel, abuelo de Agostina, la comunicación con Melisa fue posible en las últimas horas, aunque los médicos mantienen estrictos cuidados sobre su evolución: "Sigue en terapia, pero por una cuestión de que esté aislada. Ya hablamos", confirmó a la prensa.
En este contexto, la abuela de Agostina contó: "Le dimos la noticia y la tuvieron que sedar, porque nos preguntaba cosas que no le podíamos decir. Ella está muy mal, como todos".
"Ella quiere más información, pero no se la podemos dar. Eso nos aconsejó el equipo médico y de psiquiatras", agregó Miguel.
De acuerdo con el testimonio de la madre de Melisa, su deterioro físico fue consecuencia de los días de angustia e incertidumbre durante la búsqueda de su hija: "Como estuvo tantos días sin comer ni tomar agua, estaba muy deshidratada y ahora está con problemas renales. Ella está muy mal", contó.
Al ser consultado si iban a seguir con las movilizaciones y los pedidos de justicia, el hombre manifestó: "Estamos de pie y en familia".
"Nosotros estábamos preparados para cualquier noticia, pero estamos de pie y en familia. Nuestro abogado se comprometió a ir hasta las últimas consecuencias y sabemos que tenemos el apoyo de todo Córdoba y del país", sostuvo.
Habló el tío de Agostina Vega: "Yo le dije a mi hermana que Claudio Barrelier era una persona mala"
Este sábado fue hallado el cuerpo sin vida de Agostina Vega, la adolescente de 14 años que era intensamente buscada en Córdoba, y por el caso está detenido Claudio Barrelier, quien en varias indagatorias modificó su versión de los hechos.
En este contexto, su tío Franco Heredia, hermano de la mamá con quien trabaja en la rotisería de la familia, habló con la prensa.
Según los primeros trascendidos, los restos de la nena se encontraban en un descampado del barrio Ampliación Ferreyra, en la capital de la provincia mediterránea, dentro de un tacho de pintura de 20 litros y en bolsas de consorcio que, aparentemente, el detenido sacó el lunes de su casa y las puso en un vehículo que había pedido prestado.
Fuentes cercanas a la investigación indicaron que el foco ahora está puesto en determinar las circunstancias del hecho y en analizar las pruebas recolectadas durante la búsqueda para reconstruir lo ocurrido. Aunque se desconoce el móvil, la Justicia apunta a la relación entre el detenido y Melisa Heredia, madre de la víctima.
También señalaron se trabajan distintas hipótesis a fin de reconstruir las últimas horas de la víctima y establecer quién sería el responsable del crimen, aunque por el momento todas las sospechas apuntan a Barrelier, un allegado a la madre de la víctima.
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