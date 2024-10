Habló la dueña de la fiambrería destrozada en Chacarita: "Es un montón"

choque fiambreria dueña Choque en Chacarita: el testimonio de la dueña de la fiambrería

"Hay que reparar heladeras, todo. Es el día a día. Es un montón lo que hay que hacer. Es nuestra fuente de trabajo y no sé cómo vamos a hacer para salir adelante”, expresó la mujer completamente indignada mientras estaban a la espera del retiro del vehículo.

La mujer no pudo ocultar su enojo contra el conductor del auto, a quien trató de “inconsciente” y acusó de estar alcoholizado: “En su prontuario figura que estuvo alcoholizado en varias oportunidades, en una de dio 5.1. En el momento en lo que menos me fijé fue si tenía olor a alcohol, sino en el desastre que me hizo. Si era de día mataba a un montón de gente, es un desastre”.

choque auto fiambreria Choque en Chacarita: así quedó el interior de la fiambrería

“Estamos esperando que venga Defensa Civil para que vean si hay riesgo de que algo se caiga. Nosotros vivimos arriba del local, la vivienda no tuvo ningún daño. Tenemos el local desde 1972, tiene muchísima historia", expresó la mujer completamente indignada.

Eleonora contó que años atrás sufrieron una situación similar motivo por el cual habían colocado una serie de pilotes al frente del local a modo de prevención, los cuales tuvieron que ser retirados por reglamentación del Gobierno de la Ciudad y, en su lugar, colocaron una rampa para discapacitados. "Acá tenemos las consecuencias", se quejó la dueña del negocio.

“Nos gustaría que el jefe de Gobierno se acerque al lugar, que por favor nos dejen volver a poner el pilote de defensa para que esto no vuelva a ocurrir. Acá siempre hay accidentes. Esto nos supera, estoy shockeada todavía”, pidió.