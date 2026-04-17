Alarma por el estado de salud de Luis Brandoni: "Internado, con cuadro delicado"

luis brandoni

Repercusión en el ámbito teatral

El cuadro de salud tuvo consecuencias directas en su actividad sobre los escenarios. La obra que protagonizaba junto a Soledad Silveyra quedó indefinidamente suspendida, luego de una serie de funciones que ya habían sido canceladas anteriormente por un inconveniente de salud de la actriz.

Ante este panorama, el equipo artístico, la producción y la sala optaron por frenar la temporada sin fecha de regreso, con el objetivo de priorizar la recuperación del actor. La decisión puso en pausa un espectáculo que venía registrando una importante convocatoria y una respuesta positiva por parte del público.