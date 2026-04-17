Inminente regreso de las lluvias al AMBA: anuncian tormentas y fuerte baja en las temperaturas

Por ello, es el martes cuando se sentirá el cambio real de térmicas. Sin ir más lejos, en comparación con el sábado, las temperaturas se verán radicalmente modificadas, ya con un ambiente netamente otoñal. Finalmente, tanto miércoles como jueves serán testigos del frío que se sentirá sobre todo a la mañana, con mínimas que rondarán los 12°.