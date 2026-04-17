Inminente regreso de las lluvias al AMBA: anuncian tormentas y fuerte baja en las temperaturas
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) ya dio su veredicto y todo parece indicar que el comienzo de la semana entrante estará climáticamente complicado.
Si bien el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) atravesará un espectacular fin de semana, con temperaturas tocando los 26 grados, lo cierto es que el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) ya anticipó el regreso de las lluvias y tormentas que azotarán a porteños y bonaerenses.
De acuerdo al más reciente informe del organismo, las precipitaciones son inminentes y cambiarán por completo el arranque de la semana entrante.
Cuándo vuelven las lluvias al AMBA
El SMN ya pronosticó el regreso de las precipitaciones: próximo lunes 20 de abril. De acuerdo al detalle meteorológico, la Ciudad de Buenos Aires y sus alrededores tendrán un termómetro que oscilará entre los 19 y 23 grados, con cielo cubierto y lluvias aisladas.
La buena noticia es que el mal tiempo no extenderá más allá de esta jornada. De hecho, para el martes 21 se espera un cielo parcialmente nublado, con una fría mínima de 13 grados y una máxima de 19. Cabe señalar que la inestabilidad del lunes hará rotar al viento, lo que frenará el ascenso de la temperatura.
Por ello, es el martes cuando se sentirá el cambio real de térmicas. Sin ir más lejos, en comparación con el sábado, las temperaturas se verán radicalmente modificadas, ya con un ambiente netamente otoñal. Finalmente, tanto miércoles como jueves serán testigos del frío que se sentirá sobre todo a la mañana, con mínimas que rondarán los 12°.
Recomendaciones del SMN ante lluvias
- Evitá salir.
- No saques la basura y limpiá desagües y sumideros.
- Desconectá los electrodomésticos y cortá el suministro eléctrico si ingresa agua.
- Cerrá y alejate de puertas y ventanas.
- Retirá o asegurá objetos que puedan ser arrastrados por el viento.
- Si estás al aire libre, buscá refugio inmediato en un edificio, casa o vehículo cerrado.
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