El arzobispo de Buenos Aires habló de la posibilidad de que el papa León XIV venga a la Argentina

El arzobispo de Buenos Aires, Jorge Ignacio García Cuerva, formó parte de las actividades de homenaje al papa Francisco en el Vaticano, donde volvió a destacar el legado del pontífice argentino y el impacto de su figura en la Iglesia. En ese contexto, el religioso también se refirió al presente del nuevo papa, León XIV, y abrió la puerta a la posibilidad de una visita a la Argentina durante este año, algo que por ahora no fue confirmado por la Santa Sede.