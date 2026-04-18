El arzobispo de Buenos Aires habló de la posibilidad de que el papa León XIV venga a la Argentina
El arzobispo de Buenos Aires participó de un acto en el Vaticano en honor a Francisco y dejó entrever la posibilidad de que el nuevo papa pueda viajar a la Argentina en el corto plazo, aunque sin anuncios oficiales.
El arzobispo de Buenos Aires, Jorge Ignacio García Cuerva, formó parte de las actividades de homenaje al papa Francisco en el Vaticano, donde volvió a destacar el legado del pontífice argentino y el impacto de su figura en la Iglesia. En ese contexto, el religioso también se refirió al presente del nuevo papa, León XIV, y abrió la puerta a la posibilidad de una visita a la Argentina durante este año, algo que por ahora no fue confirmado por la Santa Sede.
En declaraciones públicas, García Cuerva fue cauteloso pero dejó una frase que rápidamente tomó relevancia: “Seguramente sea un Papa que viaje y ojalá venga a la Argentina”, expresó al ser consultado sobre la chance de que el nuevo pontífice incluya al país en su agenda internacional. La definición alimentó las expectativas dentro del ámbito eclesiástico local, donde desde hace tiempo se especula con una posible llegada papal.
El arzobispo también remarcó la continuidad entre el estilo pastoral de Francisco y el de León XIV, al señalar que el actual pontífice mantiene una mirada cercana a las periferias y a los sectores más vulnerables. En esa línea, consideró que ese perfil podría favorecer un eventual viaje, aunque aclaró que no hay anuncios ni decisiones oficiales al respecto.
La posibilidad de una visita del papa a la Argentina es un tema recurrente dentro de la Iglesia local, aunque hasta el momento no hubo avances concretos ni confirmaciones desde el Vaticano. En ese marco, las palabras de García Cuerva se suman a una serie de expresiones que mantienen viva la expectativa, pero siempre dentro del terreno de los deseos.
Por ahora, la Santa Sede no comunicó giras internacionales que incluyan a la Argentina, aunque el tema vuelve a instalarse cada vez que se habla del vínculo del nuevo pontificado con el país y del legado dejado por Francisco.
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