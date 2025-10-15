Israel "reanudará los combates" si Hamas no entrega los cuerpos de todos los rehenes fallecidos

Dentro del plan de paz urdido por Estados Unidos, Qatar, Egipto y Turquía, Hamas "debe entregar todos los rehenes muertos que tengan", señaló el Ministro de Seguridad de Benjamin Netanyahu, so pena de enfrentar más ataques de Israel.

Este miércoles Hamas entregó los restos de dos rehenes más, lo que lleva el total a nueve. Todavía falta localizar a 19 víctimas fatales, pero desde la organización terrorista ya dieron por "cumplido con lo acordado".

" Estamos haciendo un gran esfuerzo para cerrar este expediente", señalaron desde las brigadas de Al Qasam, brazo armado de Hamas, que hicieron notar que se "requieren esfuerzos y equipos especiales" para recuperar los demás cuerpos.