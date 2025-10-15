Israel "reanudará los combates" si Hamas no entrega los cuerpos de todos los rehenes fallecidos
La organización terrorista que gobierna la Franja de Gaza presentó cuatro ataúdes con los restos de sólo tres personas que habían sido secuestradas en Israel.
El Gobierno de Israel aseguró este miércoles que sus Fuerzas de Defensa reanudarán el combate armado contra la población civil de la Franja de Gaza -donde se registraron más de 60.000 muertes desde octubre de 2023- a menos de que Hamas entregue en tiempo y forma los cuerpos de los rehenes que fallecieron en cautiverio.
"Si Hamas rechaza respetar el acuerdo, Israel, en coordinación con Estados Unidos, reanudará los combates y actuará para una derrota total de Hamas", estableció el ministro de Defensa, Israel Katz, en declaraciones reproducidas por AFP a propósito de la entrega de sólo nueve de los más de 20 cuerpos de rehenes fallecidos en la Franja de Gaza.
En calidad de autoridad palestina en la Franja de Gaza, los dirigentes de Hamas explicaron que le entregaron a Tel Aviv los restos de los rehenes que pudieron localizar, lo que implica que puede haber más en sitios a los que no se pueda acceder tras dos años de constantes ataques terrestres y aéreos.
Hamas también liberó el lunes de esta semana a las 20 personas que seguían secuestradas en Gaza desde la incursión del 7 de octubre de 2023 en el sur de Israel, entre quienes figuran tres hombres con doble nacionalidad, israelí y argentina.
Dentro del plan de paz urdido por Estados Unidos, Qatar, Egipto y Turquía, Hamas "debe entregar todos los rehenes muertos que tengan", señaló el Ministro de Seguridad de Benjamin Netanyahu, so pena de enfrentar más ataques de Israel.
Este miércoles Hamas entregó los restos de dos rehenes más, lo que lleva el total a nueve. Todavía falta localizar a 19 víctimas fatales, pero desde la organización terrorista ya dieron por "cumplido con lo acordado".
" Estamos haciendo un gran esfuerzo para cerrar este expediente", señalaron desde las brigadas de Al Qasam, brazo armado de Hamas, que hicieron notar que se "requieren esfuerzos y equipos especiales" para recuperar los demás cuerpos.
