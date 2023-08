Horóscopo: cuál es el signo del zodíaco más vengativo

Cuál es el signo zodiacal más vengativo

Sin dudas el signo más vengativo es el de Escorpio. Estas personas nacieron con un grado alto de maldad. Un nativo de Escorpio que fue herido emocionalmente no se recuperará fácilmente y planificará su venganza. Se destacan por un grado alto de rencor y su deseo de desquitarse con el otro se mantendrá intacto hasta que lo pueda lograr. Hacen con planificaciones exhaustivas y tienen cuidados extremos para que no se filtre ninguno de los detalles de su proceder.

Un dato no menor que al ser el signo rey de los planes siniestros, son dueños de una memoria única y no conviene molestarlos. Las personas de escorpio tardan mucho tiempo en recuperarse de su enojo, por eso muchas veces es mejor no buscar pelea, y en caso de que se enojen, dejarlos solos.