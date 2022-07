Horóscopo de hoy: cuáles son los signos más distraídos del zodiaco

Los de Libra se despistan en situaciones simples de la vida diaria. Se olvidan el celular en alguna parte o no saben dónde dejaron sus llaves. Sufren a diario estas situaciones, sin embargo, cuando consideran algo verdaderamente importante en la vida no se distraen por nada, están bien presentes y conscientes. Aunque esto no pasa muy seguido.

GÉMINIS

Los de Géminis siempre se sobrecargan de cosas para hacer, suelen tener muchas ocupaciones y esto genera que muchas veces se dispersen. Su cabeza tiene tanto por recordar que acaba olvidándose de algo. En ocasiones priorizan aspectos que pueden ser rechazados por quienes los rodean, por ejemplo, una discusión de pareja por olvidar algo muy puntual. Los geminianos tienen que aprender a organizarse.

PISCIS

Los de Piscis podrían ser considerados los más distraídos del todos los del zodíaco. Los piscis son despistados por naturaleza. Se olvidan de las llaves, los cumpleaños, la billetera. Suelen estar ensimismados en su mundo de ensueños, andan en las nubes. A veces resulta fastidioso para quienes los rodean sin embargo lo compensan muy bien porque se fijan en detalles que otras personas no, así que si eres alguien cercano a un Piscis siempre recibirás una sorpresa grata de su parte si eres de su estima.