Horóscopo de la semana del 12 al 18 de septiembre

Tauro (21 de abril al 21 de mayo) Salir del pozo depende de nosotros mismos. La luz está, sólo hay que proponerse encontrarla. Taurinos, traten de no profundizar más sus dolores, sino, superarlos y aprender de ellos. Al mismo tiempo de esperanzarse. Momento: de color rosa.

Géminis (22 de mayo al 20 de junio) La dualidad geminiana afectada especialmente en el plano de los afectos. Sepan conectarse con la pura sensación de lo que sienten, y encontrarán las respuestas esperadas. No dilaten llamados sobre trabajo. Momento: de color púrpura.

Cáncer (21 de junio al 22 de julio) No es opuesto al corazón poder ver los errores del otro. Asumir las diferencias y lograr conversarlas, les daría hoy un paso importante firme y nuevo, en la apuesta al amor. Cancerianos, busquen calmar los ánimos. Momento: de color celeste.

Leo (23 de julio al 22 de agosto) No es errado el concepto de que las cosas son de acuerdo al cristal con el que se las mire, pero no habilita a no querer escuchar al otro, o aceptar que natural es, pensar distinto. Los errores son siempre remediables. Momento: de color gris plomo.

Virgo (23 de agosto al 21 de septiembre) Buen día para negociaciones, conversaciones importantes que puedan modificar el futuro inmediato. Es normal en Virgo saber distinguir las conveniencias. Puede haber novedades en el plano afectivo que celebrarían. Momento: de color verde.

Libra (22 de septiembre al 22 de octubre) Librianos volver a empezar siempre. No claudicar es base en la vida de todos los seres vivos y en conciencia. Llegan a ustedes nuevos aires que los llevan de manera más fácil a encender todos los motores. Fuerza y tenacidad, las claves. Momento: de color avellana.

Escorpio (23 de octubre al 22 de noviembre) Escorpianos las luces encendidas con total brillo en sus mentes para lograr hoy resolver satisfactoriamente situaciones en el plano de las actividades. Proyecto pensado y logrado en el plano familiar. Alegría que llega. Momento: de color carmesí.

Sagitario (23 de noviembre al 21 de diciembre) No sería difícil en esta jornada lúcida para los sagitarianos, resolver asuntos de papeles o trámites importantes. Llegan buenas nuevas en el área laboral, incentivo y oportunidad. Día intenso con sensaciones profundas. Momento: de color crema.

Capricornio (22 de diciembre al 20 de enero) Los diferentes puntos de vista a veces convergen y otras no. Traten hoy de evitar discusiones innecesarias en el plano familiar, apuntar a tratar de resolver los problemas sin dañar las emociones del resto. Intensidad y cansancio. Momento: de color amarillo.

Acuario (21 de enero al 18 de febrero) Novedosa jornada con algunos imprevistos en el plano laboral que deberán sortear acuarianos, resultados auspiciosos. El amor llegaría a su tiempo para aquellos que estén buscando lograr estabilidad afectiva. Día de sorpresas. Momento: de color salmón.

Piscis (19 de febrero al 20 de marzo) Efecto positivo en entrevistas laborales. Jornada justa para firmas, acuerdos, resoluciones. Llega a ustedes piscianos una nueva posibilidad en las actividades que los alentará y mejorará sus ánimos. Cordialidad y amistad. Momento: de color lila.

Horóscopo del martes 13 de septiembre

Aries: comienza un día algo distinto de lo habitual que los hará tener ciertos cuidados en el plano laboral. Hay conversaciones que les demostrarían que no siempre la gente dice la verdad. Pureza ariana a prueba. Calma. Momento: de color azul intenso.

Tauro: podrían hoy recuperar datos importantes que se los daban por perdidos. Podría no llegar a gustarles ciertos comentarios de personas del entorno, la actitud es no involucrarse emocionalmente. Sólo dejen pasar. Evolución. Momento: de color de color naranja.

Géminis: jornada en la que sentirán la obligación como peso o molestia. Poder racionalizar que hay cosas que son importantes hacer para cumplir con el trabajo en común en pos de la armonía y el aporte propio, enaltece. Aprendizaje. Momento: de color de color blanco.

Cáncer: traten de estar receptivos ante inconvenientes que puedan surgir en el plano familiar. Un día con contratiempos pero con alegrías finales. El movimiento de la economía de sus hogares podría dar un giro positivo. Todo llega. Momento: de color fucsia.

Leo: los impulsos generados por las emociones tendrían que por lo menos tener la moderación racional que pueda evitar problemas de roces desagradables con los demás. Buscar la simpleza y mirar con buenos ojos, es saludable. Momento: de color verde brillante.

Virgo: muchas veces creemos que los demás tienen el mismo modo de proceder que uno mismo, pero la corrección no está siempre presente. Cierto resquemor en el plano afectivo que quizás deban conversar con sus parejas o amistades. Momento: de color púrpura.

Libra: sensación de aliento y empuje que renueva los ánimos para volver a empezar. Cada día es una oportunidad única e importante para superarse. El corazón libriano con equilibrio y entusiasmo. Demuéstrenlo sin temer. Momento: de color rosa intenso.

Escorpio: día con fluidez en los diálogos y ánimo para poder decir las cosas que se van guardando. Poder decir es sanador, la verdad sana. Día con posibilidades en el plano financiero, convenios, firmas, contratos. Renovación alentadora. Momento: de color esmeralda.

Sagitario: prestar atención a las señales que emite el cuerpo por las tensiones diarias. Buscar alivianar programando salidas o encuentros con personas que les interesen, es positivo siempre. Propuesta de allegados para nuevo proyecto. Momento: de color turquesa.

Capricornio: sin duda una jornada muy competitiva en el plano de las actividades. Las cabritas deberán lucir sus capacidades e idoneidad. No desesperen en el plano afectivo si los llamados no llegan o las respuestas son dubitativas. Momento: de color ocre.

Acuario: Iluminación especial en este día en el que la creatividad estará a flor de piel. Incentivo y aplicación para lograr sus objetivos. Las cosas a veces no son como parecen ante nuestros ojos si somos muy subjetivos, es bueno ampliar los horizontes. Momento: de color madera.

Piscis: traten de no encasillarse en los métodos habituales que de alguna manera les genera tensión. La creatividad puede aplicarse siempre, aún en las tareas cotidianas. Hay noticias interesantes en el plano afectivo. Color y cuerpo. Momento: de color rojo.

Horóscopo del miércoles 14 de septiembre

Aries: las contrariedades internas pueden producirles hoy perder por momentos la armonía que necesitan para lograr cumplir bien con sus objetivos o tareas. El alivio empieza a llegar, no desesperen, no hace falta desbordarse. Momento: de color azul mar.

Taur: precaución en trámites o movimiento de papeles, sobre todo al confeccionar firmas. Las variaciones emocionales a la orden del día, traten de buscar el modo de conectarse con las cosas que les hacen bien. Relajación. Momento: de color cobrizo.

Géminis: los geminianos serán hoy privilegiados en el plano de las actividades. Logran consolidar una imagen positiva y de confianza. Avances y una placentera sensación de triunfo. El corazón con cierto aire de distancia que deberían revisar. Momento: de color malva.

Cáncer: hay veces que sentimos que no podemos afrontar determinadas cosas. Hoy es un buen día para el corazón, déjense llevar por lo que sienten y propongan. Las finanzas con algunos atrasos, mantengan la calma. Momento: de color magenta.

Leo: día con mejoras sobre todo en las emociones, con más calma y paciencia. Hay movimiento de situaciones familiares que darían una mejor señal en la resolución de conflictos. La zona laboral con algunas tensiones. Momento: de color ámbar.

Virgo: los organizados virginianos, tendrán hoy buenos resultados en el plano laboral. Momentos interesantes, diálogos favorables y coherentes. Nueva proximidad y motivación para aquellos que tienen pareja. Innovación. Momento: de color azul Francia.

Libra: día casi con exclusividad para el área laboral. Trámites importantes y posibilidad de cambios que resultarán positivos. Poner lo mejor de uno desde la honestidad y la buena predisposición para tratar de resolver conflictos de pareja. Momento: de color amarillo limón.

Escorpio: perspicacia y sutileza en diálogos importantes que les darán éxito. Hoy Escorpio propone y dispone. El amor con cierta irritabilidad que los hace recordar malos momentos ya vividos. Clarifiquen en sus mentes qué quieren para ustedes. Momento: de color borgoña.

Sagitario: no existe momento para sentir que la angustia toma las riendas de nuestras vidas. Nunca la pena o la desazón nos llevan a buen lugar. Propónganse superar y superarse, el incentivo viene de la mano de la propia vida que trae sorpresas. Momento: de color durazno.

Capricornio: interesante movimiento en el área laboral. Entrevistas positivas con buen pronóstico. Se reducen los miedos acerca de sus familiares, entendiendo que no es un condimento necesario frente a los imponderables. Momento: de color azabache.

Acuario: jornada con trámites que salen fácil y bien. Sorpresivo llamado con un diálogo que les darán pautas esperadas. El amor con calma y afinidad otorgando tranquilidad y motivaciones para continuar creciendo en la pareja. Momento: de color nieve.

Piscis: concentración y afán de poder dar un cierre positivo a situaciones en el plano de las actividades. Mayor fortaleza en las emociones y sensación de desprendimiento aportando elementos sanos y con aire dándoles mayor felicidad y paz. Momento: de color zanahoria.

Horóscopo del jueves 15 de septiembre

Aries: el pasado es una parte importante de nuestra vida, es lo que va construyendo nuestra historia, pero tratar de dejarlo atrás y disfrutar del presente, aún teniendo que luchar, se debe aprovechar. Siempre hay cosas buenas para vivir. Momento: de color zafiro.

Tauro: problemas con el entorno laboral, que competen en lo personal. Es vital encarar diálogos o gestos de acercamiento. Nunca es bueno el silencio teniendo que decir cosas. No guardar y expresar desde el corazón, ayuda a sanar y lograr paz. Momento: de color lila.

Géminis: las buenas nuevas de la mano de la familia. Situaciones que reciben la luz necesaria cuando se creía que eran un cuarto sombrío. Es buena jornada para poder encarar nuevos proyectos y aplicar la virtud del intelecto. Momento: de color amarillo.

Cáncer: cambiar algunos pensamientos que tenemos como muletilla para nuestro funcionamiento en la vida, es menester. Poder ampliarse y considerar otros puntos de vista, da evolución. Noticias que podrían darles mucha alegría. Momento: de color lunar.

Leo: trama secreta entre allegados que deja de serlo. A veces las suposiciones nos sumergen en angustias o preocupaciones innecesarias. Todo apunta hacia el final de ciertas situaciones de conflicto. Laboralmente, repunte. Momento: de color plata.

Virgo: homenaje cumplido, respeto y reconocimiento en el área de las actividades. No posterguen las posibilidades que se presenten en entrevistas o conversaciones importantes. El amor con nuevas búsquedas y apreciaciones. Momento: de color dorado.

Libra: prueben con no tomar todo tan a pecho. La sensibilidad es sublime, pero apliquen o canalicen desde la inteligencia. Sientan que pueden no sufrir tanto. Las cosas no tienen el mismo peso emocional. Amor con empatía y mayor compromiso. Momento: de color crema.

Escorpio: sin necesidad de ponerse nerviosos, llega la posibilidad de pedir lo que están necesitando en el plano laboral. Podría llegar una mejora en las finanzas. Aliento. El amor con cierto ritmo de mejoría. Visiones y consideraciones importantes. Momento: de color melón.

Sagitario: a no precipitarse en las decisiones. Evalúen seriamente en qué punto están laboralmente, y piensen un poco más si es momento de cambio de trabajo. Siempre las posibilidades aparecen pero hay que interpretarlas con lucidez. Momento: de color blanco.

Capricornio: mucho color en este día festivo, con inauguraciones exitosas en el plano de las actividades. Quienes tienen su rutina, pongan ingredientes creativos y busquen eliminar el stress. Las propuestas sanas deben ser desde adentro, busquen un respiro. Momento: de color café.

Acuario: volátil sensación que se mezcla con cansancio interno. Hay angustias escondidas que a veces nos cuesta enfrentar. Revisar internamente lo que nos pasa o pasó, es necesario. Las actividades del día con algo de distracción en casa. Relajen. Momento: de color azul profundo.

Piscis: no es malo pedir favores. La autosuficiencia es importante, pero también considerar pedir ayuda cuando no podemos con algo. El corazón pisciano debiera poder revisar la profundidad de las cosas, sin temor. La verdad ante todo. Momento: de color berenjena.

Horóscopo de viernes 16 de septiembre

Aries: las cosas se van encajando en este día con algunos temas por resolver. Los beneficios que espera en el plano financiero podrán llegar. Hay aliento necesario como para poder aspirar a más y lograr consolidad un proyecto. Alivio. Momento: de color cobre.

Tauro: a veces las noticias positivas llegan sin buscarlas. Hoy sería un día muy bueno para ustedes toritos. Concuerden un poco más con su entorno laboral para tener mayor armonía y tranquilidad aún a la distancia, se siente. Acepten la cordialidad. Momento: de color verde manzana.

Géminis: se siente mejoría interna. Las cosas se van acomodando dentro de ustedes, la mente y el espíritu buscan siempre estar mejor. Interesante postura frente a ciertos aires desfavorables que vienen de personas algo complicadas. Liberación. Momento: de color maíz.

Cáncer: a veces pensamos que hay situaciones que no queremos vivir más, pero en la práctica, hacemos lo contrario. Evaluar desde afuera y a la vez conectarse con lo que se siente frente a eso, es un modo de empezar a resolver y tomar fuerza. Momento: de color púrpura.

Leo: las cosas toman una velocidad inesperada. Problemas que se resuelven y asuntos que terminan. Borrón y cuenta nueva leoninos, hoy sienten liberación y entusiasmo frente a las cosas que quieren lograr en la vida. Prosperidad y bienestar. Momento: de color azul Francia.

Virgo: se disparan situaciones y se disipan otras. Una de cal y otra de arena. La vida es continua, se mueve, modifica, ocurre, cumple. Virginianos jornada intensa la cual podrían pensar en culminarla dándose un gustito que los ponga alegres. Momento: de color Nilo.

Libra: librianos ver desde afuera las reacciones emocionales, los ayudaría a calmar la potencia emocional. Jornada con noticias buenas, no tengan una constante desilusión de la vida, el optimismo es la opción, la comprensión del destino, también. Momento: de color celeste.

Escorpio: no hace falta permitir ser herido, simplemente dialogar y que la otra persona se dé cuenta de su acción poco feliz. Las manifestaciones emocionales en el cuerpo, son una realidad, procuren cuidarse, quererse y tampoco herir al otro. Momento: de color malva.

Sagitario: traten de controlar los gastos y abastecerse de las cosas que realmente necesitan. Focalícense en lo que quieren lograr. Proyectos inteligentes y con posibilidades. Día de inspiración y sensación de poder lograr lo sueños. Nada es imposible. Momento: de color turquesa.

Capricornio: evadir no es la opción, poder afrontar vivencias, es sano. Las situaciones que vivimos tienen validez interna. Nos dan, nos ayudan a comprender y crecer. Hoy es un día con sensación melancólica, aprovechen la mejor parte de eso. Momento: de color coral.

Acuario: acuarianos la libertad es para ustedes el don máximo, lo que hay que recordar es que ese don es de todos. Los celos, juegan siempre malas jugadas. Saber que cada uno es responsable de sus decisiones, es un modo de poder soltar angustia. Momento: de color magenta.

Piscis: sensación saludable y ánimos de querer estar mejor. Tomen la decisión de hacer algo que les guste, alguna actividad que los favorezca en todo sentido. Hoy un viernes muy apto para entrevistas, reuniones importantes o arreglos. Momento: de color turquesa.

Horóscopo del sábado 17 de septiembre

Aries: a no decaer, siempre detrás de una posibilidad viene otra. Es importante estar abiertos y no dejar de buscar. El ánimo, surge desde el propio empuje. Permitan ser abrazados y contenidos, es bueno saber y poder reposarse en el otro. Momento: de color menta.

Tauro: hay algarabía para los taurinos en este día en el que la informalidad les hará bien. Se distienden dejando un poco de lado los problemas. Saber y aprender, que lo mejor es el buen humor y la sana expectativa. Respiren. Momento: de color salmón.

Géminis: se direccionan las emociones hacia un mejor lado. Día de meditación, reflexión y algo de tiempo para poder pensar. Los días pasan y quizás cuando un problema nos ocupa mucho tiempo, es mejor poder dejar atrás o cambiar el punto de vista. Momento: de color azabache.

Cáncer: interesante jornada con algunas novedades afectivas que les harán pasar buenos momentos. Sin importar demasiado los comentarios que llegan a sus oídos, traten de valorar y enfocarse en lo que les importa realmente. Liberación. Momento: de color fucsia.

Leo: día laborioso en el hogar, con cambios y remodelación. Los muebles hay que moverlos, aunque mínimo, algo modifiquen. Renueva las energías. El amor con bastante pasión, se enfoca hacia nuevo camino más afianzado. Momento: de color turquesa.

Virgo: aprender que lo que se siente no puede forzarse, ni manipular, ni engañarse. La expresión de lo que se siente es pura y en respeto a eso, la aceptación es la opción sana. Distensión en el campo laboral, dándole una jornada equilibrada. Momento: de color púrpura.

Libra: siempre es bueno poner límites respetuosos a quienes no se dan cuenta que quizás invadan la privacidad de las vidas. Es importante buscar y hacer respetar los espacios propios en todo sentido. Día para estar con uno mismo. Momento: de color perla.

Escorpio: vivacidad y energía aportándoles lo necesario como para poder decir las cosas que hace tiempo tienen guardadas. Apunten a tratar de modificar las cosas de la rutina que le generan stress. Organizarse y disfrutar de la vida, es un derecho. Momento: de color coral.

Sagitario: jornada con bastante diversión se conectan con la familia validando las uniones afectivas. Es buen momento para buscar alegría y dejar de lado las cosas que generan molestias. Sin retroceso, algunos vínculos amorosos avanzan en plenitud. Momento: de color verde puro.

Capricornio: saber qué es lo que uno pretende del otro es poder planearlo, decirlo, mostrarse tal cual se es. Logran las cabritas consolidad temas importantes en el hogar. Día intenso y con respuestas internas que les darán linda sensación. Momento: de color cobre.

Acuario: los aguateros en un día con compromisos familiares que deberán atender y ocuparse. La buena predisposición siempre es un valor importante que ofrece generar buenas cosas entre nosotros. Noticias alentadoras. Paz. Momento: de color azul Francia.

Piscis: es sano esquivar conflictos en todo sentido y lugar. Entender a los demás del modo que son y elegir con quién estar. Jornada atractiva con sentimientos favorables y tentadores respecto a las parejas con las que viven. Encanto y seducción. Momento: de color rosa.

Horóscopo del domingo 18 de septiembre

Aries: el apuro muchas veces nos hace cometer errores. Traten en este día en el que seguramente tendrán un rato de calma, de revisar los impulsos que la propia ansiedad nos hace tener. Llamados de amigos o familiares que les darán alegría. Momento: de color amarillo claro.

Tauro: es probable que deban interceder entre dos posturas en conflicto por parte de sus allegados. Revisen sus papeles en este día con posibilidades de estar en casa y ordenar las cosas. No es difícil el orden para Tauro. Momento: de color marrón.

Géminis: traten de controlar los gastos y sólo comprar lo que estén necesitando. Las cosas se van a ir normalizando, busquen paciencia. Los resultados de encuentros o salidas serán interesantes, corazones difíciles, mentes cuestionadoras. Momento: de color rojo.

Cáncer: buscan los románticos cancerianos poder lanzarse al amor tal necesitan. Es un día interesante para perder el miedo y sentir el derecho a la felicidad. Compartir momentos y vivencias profundiza las relaciones, conectarse, vivenciar, amar. Momento: de color magenta.

Leo: traten de no excederse en las fantasías y la aparición de temores que de innecesarios y nocivos, les darían una mala jornada. Se cumplen deseos en el plano familiar que les darían mayor equilibrio emocional y sentirían alivio genuino. Momento: de color lavanda.

Virgo: aprobación que les da alivio en el área de las actividades. Redondean proyecto y se animan a lanzarse para probar suerte. Domingo de suerte que los estabilizaría en el plano emocional. Momento: de color topacio.

Libra: traten librianos de ponerse a sacar cuentas y repasar los gastos. Es bastante común para Libra, tentarse y comprar. Es un trabajo espiritual que les haría bien realizar. El amor en posibilidades de crecimiento, dejen de lado los celos. Momento: de color azabache.

Escorpio: recomponen un vínculo que les sorprenderá, dado que lo daban por perdido. Siempre es positivo poder reconsiderar y buscar la armonía entre todos. Alivianan cargas emocionales respecto a la familia. Día de evolución. Momento: de color blanco.

Sagitario: es un buen día para darse cuenta que el trabajo no puede suplantar los tiempos con los afectos. La vorágine diaria, nos hace postergar las vivencias simples de la vida. Momentos cálidos y provechosos en este día oportuno. Momento: de color amarillo oro.

Capricornio: jornada con tiempo para organizar papeles y trámites que les acercan soluciones esperadas para la semana. El amor con llamados sorpresivos. Sigan sus sentimientos y permítanse tomarse la libertad emocional que precisen. Día intenso. Momento: de color rosa.

Acuario: el diálogo es importante, traten acuarianos de escuchar al otro y no cerrarse en su típica frase que los identifica: yo sé. Siempre es válido escuchar al otro, es innegable que siempre podemos aprender, minuto a minuto. Salud, nervios. Momento: de color añil.

Piscis: las pequeñas cosas de la vida tienen el poder de darnos cosas inmateriales y supremas. Piscianos, buena jornada para dialogar en casa con los suyos, hacer llamados a quienes quieren, sentir la mejor parte de la vida, el sentido puro que es amar. Momento: de color amatista.

Horóscopo del lunes 12 de septiembre

Aries: para lograr cosas debemos creer en ellas y confiar en nuestra creatividad. Día de concientización y búsqueda de nuevos caminos. Salud excelente, agradecer el bienestar que la Providencia otorga. Momento: de color oro.

Tauro: salir del pozo depende de nosotros mismos. La luz está, sólo hay que proponerse encontrarla. Taurinos, traten de no profundizar más sus dolores, sino, superarlos y aprender de ellos. Al mismo tiempo de esperanzarse. Momento: de color rosa.

Géminis: la dualidad geminiana afectada especialmente en el plano de los afectos. Sepan conectarse con la pura sensación de lo que sienten, y encontrarán las respuestas esperadas. No dilaten llamados sobre trabajo. Momento: de color púrpura.

Cáncer: no es opuesto al corazón poder ver los errores del otro. Asumir las diferencias y lograr conversarlas, les daría hoy un paso importante firme y nuevo, en la apuesta al amor. Cancerianos, busquen calmar los ánimos. Momento: de color celeste.

Leo: no es errado el concepto de que las cosas son de acuerdo al cristal con el que se las mire, pero no habilita a no querer escuchar al otro, o aceptar que natural es, pensar distinto. Los errores son siempre remediables. Momento: de color gris plomo.

Virgo: buen día para negociaciones, conversaciones importantes que puedan modificar el futuro inmediato. Es normal en Virgo saber distinguir las conveniencias. Puede haber novedades en el plano afectivo que celebrarían. Momento: de color verde.

Libra: volver a empezar siempre. No claudicar es base en la vida de todos los seres vivos y en conciencia. Llegan a ustedes nuevos aires que los llevan de manera más fácil a encender todos los motores. Fuerza y tenacidad, las claves. Momento: de color avellana.

Escorpio: las luces encendidas con total brillo en sus mentes para lograr hoy resolver satisfactoriamente situaciones en el plano de las actividades. Proyecto pensado y logrado en el plano familiar. Alegría que llega. Momento: de color carmesí.

Sagitario: no sería difícil en esta jornada lúcida para los sagitarianos, resolver asuntos de papeles o trámites importantes. Llegan buenas nuevas en el área laboral, incentivo y oportunidad. Día intenso con sensaciones profundas. Momento: de color crema.

Capricornio: los diferentes puntos de vista a veces convergen y otras no. Traten hoy de evitar discusiones innecesarias en el plano familiar, apuntar a tratar de resolver los problemas sin dañar las emociones del resto. Intensidad y cansancio. Momento: de color amarillo.

Acuario: novedosa jornada con algunos imprevistos en el plano laboral que deberán sortear acuarianos, resultados auspiciosos. El amor llegaría a su tiempo para aquellos que estén buscando lograr estabilidad afectiva. Día de sorpresas. Momento: de color salmón.

Piscis: efecto positivo en entrevistas laborales. Jornada justa para firmas, acuerdos, resoluciones. Llega a ustedes piscianos una nueva posibilidad en las actividades que los alentará y mejorará sus ánimos. Cordialidad y amistad. Momento: de color lila.

Horóscopo del martes 13 de septiembre

Aries: comienza un día algo distinto de lo habitual que los hará tener ciertos cuidados en el plano laboral. Hay conversaciones que les demostrarían que no siempre la gente dice la verdad. Pureza ariana a prueba. Calma. Momento: de color azul intenso.

Tauro: podrían hoy recuperar datos importantes que se los daban por perdidos. Podría no llegar a gustarles ciertos comentarios de personas del entorno, la actitud es no involucrarse emocionalmente. Sólo dejen pasar. Evolución. Momento: de color de color naranja.

Géminis: jornada en la que sentirán la obligación como peso o molestia. Poder racionalizar que hay cosas que son importantes hacer para cumplir con el trabajo en común en pos de la armonía y el aporte propio, enaltece. Aprendizaje. Momento: de color de color blanco.

Cáncer: traten de estar receptivos ante inconvenientes que puedan surgir en el plano familiar. Un día con contratiempos pero con alegrías finales. El movimiento de la economía de sus hogares podría dar un giro positivo. Todo llega. Momento: de color fucsia.

Leo: los impulsos generados por las emociones tendrían que por lo menos tener la moderación racional que pueda evitar problemas de roces desagradables con los demás. Buscar la simpleza y mirar con buenos ojos, es saludable. Momento: de color verde brillante.

Virgo: muchas veces creemos que los demás tienen el mismo modo de proceder que uno mismo, pero la corrección no está siempre presente. Cierto resquemor en el plano afectivo que quizás deban conversar con sus parejas o amistades. Momento: de color púrpura.

Libra: sensación de aliento y empuje que renueva los ánimos para volver a empezar. Cada día es una oportunidad única e importante para superarse. El corazón libriano con equilibrio y entusiasmo. Demuéstrenlo sin temer. Momento: de color rosa intenso.

Escorpio: día con fluidez en los diálogos y ánimo para poder decir las cosas que se van guardando. Poder decir es sanador, la verdad sana. Día con posibilidades en el plano financiero, convenios, firmas, contratos. Renovación alentadora. Momento: de color esmeralda.

Sagitario: prestar atención a las señales que emite el cuerpo por las tensiones diarias. Buscar alivianar programando salidas o encuentros con personas que les interesen, es positivo siempre. Propuesta de allegados para nuevo proyecto. Momento: de color turquesa.

Capricornio: sin duda una jornada muy competitiva en el plano de las actividades. Las cabritas deberán lucir sus capacidades e idoneidad. No desesperen en el plano afectivo si los llamados no llegan o las respuestas son dubitativas. Momento: de color ocre.

Acuario: Iluminación especial en este día en el que la creatividad estará a flor de piel. Incentivo y aplicación para lograr sus objetivos. Las cosas a veces no son como parecen ante nuestros ojos si somos muy subjetivos, es bueno ampliar los horizontes. Momento: de color madera.

Piscis: traten de no encasillarse en los métodos habituales que de alguna manera les genera tensión. La creatividad puede aplicarse siempre, aún en las tareas cotidianas. Hay noticias interesantes en el plano afectivo. Color y cuerpo. Momento: de color rojo.

Horóscopo del miércoles 14 de septiembre

Aries: las contrariedades internas pueden producirles hoy perder por momentos la armonía que necesitan para lograr cumplir bien con sus objetivos o tareas. El alivio empieza a llegar, no desesperen, no hace falta desbordarse. Momento: de color azul mar.

Tauro: precaución en trámites o movimiento de papeles, sobre todo al confeccionar firmas. Las variaciones emocionales a la orden del día, traten de buscar el modo de conectarse con las cosas que les hacen bien. Relajación. Momento: de color cobrizo.

Géminis: los geminianos serán hoy privilegiados en el plano de las actividades. Logran consolidar una imagen positiva y de confianza. Avances y una placentera sensación de triunfo. El corazón con cierto aire de distancia que deberían revisar. Momento: de color malva.

Cáncer: hay veces que sentimos que no podemos afrontar determinadas cosas. Hoy es un buen día para el corazón, déjense llevar por lo que sienten y propongan. Las finanzas con algunos atrasos, mantengan la calma. Momento: de color magenta.

Leo: día con mejoras sobre todo en las emociones, con más calma y paciencia. Hay movimiento de situaciones familiares que darían una mejor señal en la resolución de conflictos. La zona laboral con algunas tensiones. Momento: de color ámbar.

Virgo: los organizados virginianos, tendrán hoy buenos resultados en el plano laboral. Momentos interesantes, diálogos favorables y coherentes. Nueva proximidad y motivación para aquellos que tienen pareja. Innovación. Momento: de color azul Francia.

Libra: día casi con exclusividad para el área laboral. Trámites importantes y posibilidad de cambios que resultarán positivos. Poner lo mejor de uno desde la honestidad y la buena predisposición para tratar de resolver conflictos de pareja. Momento: de color amarillo limón.

Escorpio: perspicacia y sutileza en diálogos importantes que les darán éxito. Hoy Escorpio propone y dispone. El amor con cierta irritabilidad que los hace recordar malos momentos ya vividos. Clarifiquen en sus mentes qué quieren para ustedes. Momento: de color borgoña.

Sagitario: no existe momento para sentir que la angustia toma las riendas de nuestras vidas. Nunca la pena o la desazón nos llevan a buen lugar. Propónganse superar y superarse, el incentivo viene de la mano de la propia vida que trae sorpresas. Momento: de color durazno.

Capricornio: interesante movimiento en el área laboral. Entrevistas positivas con buen pronóstico. Se reducen los miedos acerca de sus familiares, entendiendo que no es un condimento necesario frente a los imponderables. Momento: de color azabache.

Acuario: jornada con trámites que salen fácil y bien. Sorpresivo llamado con un diálogo que les darán pautas esperadas. El amor con calma y afinidad otorgando tranquilidad y motivaciones para continuar creciendo en la pareja. Momento: de color nieve.

Piscis: concentración y afán de poder dar un cierre positivo a situaciones en el plano de las actividades. Mayor fortaleza en las emociones y sensación de desprendimiento aportando elementos sanos y con aire dándoles mayor felicidad y paz. Momento: de color zanahoria.

Horóscopo del jueves 15 de septiembre

Aries: el pasado es una parte importante de nuestra vida, es lo que va construyendo nuestra historia, pero tratar de dejarlo atrás y disfrutar del presente, aún teniendo que luchar, se debe aprovechar. Siempre hay cosas buenas para vivir. Momento: de color zafiro.

Tauro: problemas con el entorno laboral, que competen en lo personal. Es vital encarar diálogos o gestos de acercamiento. Nunca es bueno el silencio teniendo que decir cosas. No guardar y expresar desde el corazón, ayuda a sanar y lograr paz. Momento: de color lila.

Géminis: las buenas nuevas de la mano de la familia. Situaciones que reciben la luz necesaria cuando se creía que eran un cuarto sombrío. Es buena jornada para poder encarar nuevos proyectos y aplicar la virtud del intelecto. Momento: de color amarillo.

Cáncer: cambiar algunos pensamientos que tenemos como muletilla para nuestro funcionamiento en la vida, es menester. Poder ampliarse y considerar otros puntos de vista, da evolución. Noticias que podrían darles mucha alegría. Momento: de color lunar.

Leo: trama secreta entre allegados que deja de serlo. A veces las suposiciones nos sumergen en angustias o preocupaciones innecesarias. Todo apunta hacia el final de ciertas situaciones de conflicto. Laboralmente, repunte. Momento: de color plata.

Virgo: homenaje cumplido, respeto y reconocimiento en el área de las actividades. No posterguen las posibilidades que se presenten en entrevistas o conversaciones importantes. El amor con nuevas búsquedas y apreciaciones. Momento: de color dorado.

Libra: prueben con no tomar todo tan a pecho. La sensibilidad es sublime, pero apliquen o canalicen desde la inteligencia. Sientan que pueden no sufrir tanto. Las cosas no tienen el mismo peso emocional. Amor con empatía y mayor compromiso. Momento: de color crema.

Escorpio: sin necesidad de ponerse nerviosos, llega la posibilidad de pedir lo que están necesitando en el plano laboral. Podría llegar una mejora en las finanzas. Aliento. El amor con cierto ritmo de mejoría. Visiones y consideraciones importantes. Momento: de color melón.

Sagitario: a no precipitarse en las decisiones. Evalúen seriamente en qué punto están laboralmente, y piensen un poco más si es momento de cambio de trabajo. Siempre las posibilidades aparecen pero hay que interpretarlas con lucidez. Momento: de color blanco.

Capricornio: mucho color en este día festivo, con inauguraciones exitosas en el plano de las actividades. Quienes tienen su rutina, pongan ingredientes creativos y busquen eliminar el stress. Las propuestas sanas deben ser desde adentro, busquen un respiro. Momento: de color café.

Acuario: volátil sensación que se mezcla con cansancio interno. Hay angustias escondidas que a veces nos cuesta enfrentar. Revisar internamente lo que nos pasa o pasó, es necesario. Las actividades del día con algo de distracción en casa. Relajen. Momento: de color azul profundo.

Piscis: no es malo pedir favores. La autosuficiencia es importante, pero también considerar pedir ayuda cuando no podemos con algo. El corazón pisciano debiera poder revisar la profundidad de las cosas, sin temor. La verdad ante todo. Momento: de color berenjena.

Horóscopo de viernes 16 de septiembre

Aries: las cosas se van encajando en este día con algunos temas por resolver. Los beneficios que espera en el plano financiero podrán llegar. Hay aliento necesario como para poder aspirar a más y lograr consolidad un proyecto. Alivio. Momento: de color cobre.

Tauro: a veces las noticias positivas llegan sin buscarlas. Hoy sería un día muy bueno para ustedes toritos. Concuerden un poco más con su entorno laboral para tener mayor armonía y tranquilidad aún a la distancia, se siente. Acepten la cordialidad. Momento: de color verde manzana.

Géminis: se siente mejoría interna. Las cosas se van acomodando dentro de ustedes, la mente y el espíritu buscan siempre estar mejor. Interesante postura frente a ciertos aires desfavorables que vienen de personas algo complicadas. Liberación. Momento: de color maíz.

Cáncer: a veces pensamos que hay situaciones que no queremos vivir más, pero en la práctica, hacemos lo contrario. Evaluar desde afuera y a la vez conectarse con lo que se siente frente a eso, es un modo de empezar a resolver y tomar fuerza. Momento: de color púrpura.

Leo: las cosas toman una velocidad inesperada. Problemas que se resuelven y asuntos que terminan. Borrón y cuenta nueva leoninos, hoy sienten liberación y entusiasmo frente a las cosas que quieren lograr en la vida. Prosperidad y bienestar. Momento: de color azul Francia.

Virgo: se disparan situaciones y se disipan otras. Una de cal y otra de arena. La vida es continua, se mueve, modifica, ocurre, cumple. Virginianos jornada intensa la cual podrían pensar en culminarla dándose un gustito que los ponga alegres. Momento: de color Nilo.

Libra: ver desde afuera las reacciones emocionales, los ayudaría a calmar la potencia emocional. Jornada con noticias buenas, no tengan una constante desilusión de la vida, el optimismo es la opción, la comprensión del destino, también. Momento: de color celeste.

Escorpio: no hace falta permitir ser herido, simplemente dialogar y que la otra persona se dé cuenta de su acción poco feliz. Las manifestaciones emocionales en el cuerpo, son una realidad, procuren cuidarse, quererse y tampoco herir al otro. Momento: de color malva.

Sagitario: traten de controlar los gastos y abastecerse de las cosas que realmente necesitan. Focalícense en lo que quieren lograr. Proyectos inteligentes y con posibilidades. Día de inspiración y sensación de poder lograr lo sueños. Nada es imposible. Momento: de color turquesa.

Capricornio: evadir no es la opción, poder afrontar vivencias, es sano. Las situaciones que vivimos tienen validez interna. Nos dan, nos ayudan a comprender y crecer. Hoy es un día con sensación melancólica, aprovechen la mejor parte de eso. Momento: de color coral.

Acuario: la libertad es para ustedes el don máximo, lo que hay que recordar es que ese don es de todos. Los celos, juegan siempre malas jugadas. Saber que cada uno es responsable de sus decisiones, es un modo de poder soltar angustia. Momento: de color magenta.

Piscis: sensación saludable y ánimos de querer estar mejor. Tomen la decisión de hacer algo que les guste, alguna actividad que los favorezca en todo sentido. Hoy un viernes muy apto para entrevistas, reuniones importantes o arreglos. Momento: de color turquesa.

Horóscopo del sábado 17 de septiembre, 2022

Aries (21 de marzo al 20 de abril) Arianos a no decaer, siempre detrás de una posibilidad viene otra. Es importante estar abiertos y no dejar de buscar. El ánimo, surge desde el propio empuje. Permitan ser abrazados y contenidos, es bueno saber y poder reposarse en el otro. Momento: de color menta.

Tauro(21 de abril al 21 de mayo) Hay algarabía para los taurinos en este día en el que la informalidad les hará bien. Se distienden dejando un poco de lado los problemas. Saber y aprender, que lo mejor es el buen humor y la sana expectativa. Respiren. Momento: de color salmón.

Géminis (22 de mayo al20 de junio) Se direccionan las emociones hacia un mejor lado. Día de meditación, reflexión y algo de tiempo para poder pensar. Los días pasan y quizás cuando un problema nos ocupa mucho tiempo, es mejor poder dejar atrás o cambiar el punto de vista. Momento: de color azabache.

Cáncer (21 de junio al 22 de julio) Interesante jornada con algunas novedades afectivas que les harán pasar buenos momentos. Sin importar demasiado los comentarios que llegan a sus oídos, traten de valorar y enfocarse en lo que les importa realmente. Liberación. Momento: de color fucsia.

Leo (23 de julio al 21 de agosto) Leoninos día laborioso en el hogar, con cambios y remodelación. Los muebles hay que moverlos, aunque mínimo, algo modifiquen. Renueva las energías. El amor con bastante pasión, se enfoca hacia nuevo camino más afianzado. Momento: de color turquesa.

Virgo (23 de agosto al 21 de septiembre) Aprender que lo que se siente no puede forzarse, ni manipular, ni engañarse. La expresión de lo que se siente es pura y en respeto a eso, la aceptación es la opción sana. Distensión en el campo laboral, dándole una jornada equilibrada. Momento: de color púrpura.

Libra (22 de septiembre al 22 de octubre) Siempre es bueno poner límites respetuosos a quienes no se dan cuenta que quizás invadan la privacidad de las vidas. Es importante buscar y hacer respetar los espacios propios en todo sentido. Día para estar con uno mismo. Momento: de color perla.

Escorpio (23 de octubre al 22 de noviembre) Vivacidad y energía aportándoles lo necesario como para poder decir las cosas que hace tiempo tienen guardadas. Apunten a tratar de modificar las cosas de la rutina que le generan stress. Organizarse y disfrutar de la vida, es un derecho. Momento: de color coral.

Sagitario (23 de noviembre al 21 de diciembre) Jornada con bastante diversión se conectan con la familia validando las uniones afectivas. Es buen momento para buscar alegría y dejar de lado las cosas que generan molestias. Sin retroceso, algunos vínculos amorosos avanzan en plenitud. Momento: de color verde puro.

Capricornio (22 de diciembre al 20 de enero) Saber qué es lo que uno pretende del otro es poder planearlo, decirlo, mostrarse tal cual se es. Logran las cabritas consolidad temas importantes en el hogar. Día intenso y con respuestas internas que les darán linda sensación. Momento: de color cobre.

Acuario (21 de enero al 18 de febrero) Los aguateros en un día con compromisos familiares que deberán atender y ocuparse. La buena predisposición siempre es un valor importante que ofrece generar buenas cosas entre nosotros. Noticias alentadoras. Paz. Momento: de color azul Francia.

Piscis (19 de febrero al 20 de marzo) Es sano esquivar conflictos en todo sentido y lugar. Entender a los demás del modo que son y elegir con quién estar. Jornada atractiva con sentimientos favorables y tentadores respecto a las parejas con las que viven. Encanto y seducción. Momento: de color rosa.

Horóscopo del domingo 18 de septiembre, 2022

Aries (21 de marzo al 20 de abril) El apuro muchas veces nos hace cometer errores. Traten en este día en el que seguramente tendrán un rato de calma, de revisar los impulsos que la propia ansiedad nos hace tener. Llamados de amigos o familiares que les darán alegría. Momento: de color amarillo claro.

Tauro (21 de abril al 21 de mayo) Es probable que deban interceder entre dos posturas en conflicto por parte de sus allegados. Revisen sus papeles en este día con posibilidades de estar en casa y ordenar las cosas. No es difícil el orden para Tauro. Momento: de color marrón.

Géminis (22 de mayo al 20 de junio) Geminianos traten de controlar los gastos y sólo comprar lo que estén necesitando. Las cosas se van a ir normalizando, busquen paciencia. Los resultados de encuentros o salidas serán interesantes, corazones difíciles, mentes cuestionadoras. Momento: de color rojo.

Cáncer (21 de junio al 22 de julio) Buscan los románticos cancerianos poder lanzarse al amor tal necesitan. Es un día interesante para perder el miedo y sentir el derecho a la felicidad. Compartir momentos y vivencias profundiza las relaciones, conectarse, vivenciar, amar. Momento: de color magenta.

Leo (23 de julio al 22 de agosto) Traten de no excederse en las fantasías y la aparición de temores que de innecesarios y nocivos, les darían una mala jornada. Se cumplen deseos en el plano familiar que les darían mayor equilibrio emocional y sentirían alivio genuino. Momento: de color lavanda.

Virgo (23 de agosto al 21 de septiembre) Aprobación que les da alivio en el área de las actividades. Redondean proyecto y se animan a lanzarse para probar suerte. Domingo de suerte que los estabilizaría en el plano emocional. Momento: de color topacio.

Libra (22 de septiembre al 22 de octubre) Traten librianos de ponerse a sacar cuentas y repasar los gastos. Es bastante común para Libra, tentarse y comprar. Es un trabajo espiritual que les haría bien realizar. El amor en posibilidades de crecimiento, dejen de lado los celos. Momento: de color azabache.

Escorpio (23 de octubre al 22 de noviembre) Escorpianos recomponen un vínculo que les sorprenderá, dado que lo daban por perdido. Siempre es positivo poder reconsiderar y buscar la armonía entre todos. Alivianan cargas emocionales respecto a la familia. Día de evolución. Momento: de color blanco.

Sagitario (23 de noviembre al 21 de diciembre) Es un buen día para darse cuenta que el trabajo no puede suplantar los tiempos con los afectos. La vorágine diaria, nos hace postergar las vivencias simples de la vida. Momentos cálidos y provechosos en este día oportuno. Momento: de color amarillo oro.

Capricornio (22 de diciembre al 20 de enero) Jornada con tiempo para organizar papeles y trámites que les acercan soluciones esperadas para la semana. El amor con llamados sorpresivos. Sigan sus sentimientos y permítanse tomarse la libertad emocional que precisen. Día intenso. Momento: de color rosa.

Acuario (21 de enero al 18 de febrero) El diálogo es importante, traten acuarianos de escuchar al otro y no cerrarse en su típica frase que los identifica: yo sé. Siempre es válido escuchar al otro, es innegable que siempre podemos aprender, minuto a minuto. Salud, nervios. Momento: de color añil.

Piscis (19 de febrero al 20 de marzo) Las pequeñas cosas de la vida tienen el poder de darnos cosas inmateriales y supremas. Piscianos, buena jornada para dialogar en casa con los suyos, hacer llamados a quienes quieren, sentir la mejor parte de la vida, el sentido puro que es amar. Momento: de color amatista.