Horóscopo de la semana del 29 al 4 de septiembre de 2022

GÉMINIS (22 DE MAYO AL 20 DE JUNIO): Pasarán la jornada junto con las personas que realmente quieren. Los compromisos quedarán postergados sin que nadie se vea afectado. La paz interior los deleitará. Sentirse bien y en armonía es maravilloso y hay que estar agradecidos. Momento de color: melón.

CÁNCER (21 DE JUNIO AL 22 DE JULIO): La esperanza resurge con respecto a las actividades debido a una posibilidad que alguien del entorno les ofrecería realizar. No distraigan el ánimo con sentimientos fatalistas, tengan más fe. Hoy más que nunca recordemos que la fe mueve montañas. Momento de color: amarillo suave.

LEO (23 DE JULIO AL 22 DE AGOSTO):Tendrán un día de sumisión en ustedes mismos, los instantes de esa conexión serán casi mágicos. Aprovechen la iluminación y las ganas de crear. Vean en su propio espejo la respuesta de algo que los tiene mal. El punto es volver a uno, volver al origen. Momento de color: oro.

VIRGO (23 DE AGOSTO AL 21 DE SEPTIEMBRE): Se darán cuenta de la necesidad de tener momentos de alegrías compartidas. La integración con otros es incluso hasta un impulso natural inscripto en nuestros propios genes, por eso permitan que su naturaleza fluya. Suelten, liberen. Momento de color: eucalipto.

LIBRA (22 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE OCTUBRE): Tendrán tiempo de sentarse a replantearse aspectos de la vida afectiva, aquellos que estén sin pareja, no teman encontrar a alguien, dense permiso. Verdad revelada, angustia que desaparece en el área de las actividades. Día especial. Momento de color: verde agua.

ESCORPIO (23 DE OCTUBRE AL 22 DE NOVIEMBRE): Reunión en la que verán que pueden realizar operaciones que los beneficiarán. Los nuevos puntos de vista con respecto a la forma de encarar los afectos les harán bien. Cuando comprobamos que hay cosas que nos hacen mejorar deberíamos mantenerlas. Momento de color: ámbar.

SAGITARIO (23 DE NOVIEMBRE AL 21 DE DICIEMBRE): Es posible que persona con la que trabajan siente lo mismo que ustedes, anímense a demostrar lo que les pasa. El sol brilla hoy para ustedes. Cuando uno trabaja por el bien de uno aunque no lo sepa trabaja por el de los demás. Pónganse objetivos. Momento de color: rosa.

CAPRICORNIO (22 DE DICIEMBRE AL 20 DE ENERO): Una búsqueda interna los hará encontrar la llave para solucionar una relación que los tiene en ascuas. Las cosas en el plano material mejorarían, comprendan la realidad. El compromiso interno con alguien debe hacerse en coincidencia con el otro y no por favor al otro. Momento de color: rojo.

ACUARIO (21 DE ENERO 18 DE FEBRERO): Una revelación que incluye un despertar tendrán hoy a partir de una conversación más que profunda con alguien importante. Los sucesos en el plano afectivo serán satisfactorios, comprensión. Hay veces que no podemos ver y otras que vemos hasta lo que no queremos. Momento de color: azul.

PISCIS (19 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO): Una alternativa más que entretenida para esta jornada en la que el tiempo juega a su favor. Dispersión y concordancia con los familiares que lo harán sentirse muy bien. El contacto interno con los demás siempre es favorable, el punto es no negarse. Momento de color: coral.

HORÓSCOPO DEL MARTES 30 DE AGOSTO

ARIES: Se reconectan con situación de papeles que los tienen con cierta preocupación, hoy recibirían buenas noticias al respecto. No permitan que la ansiedad los haga insistir con esa persona, a veces hay que manejarse desde el silencio. Momento de color: verde oscuro.

TAURO: Los momentos de tensión en reunión familiar pueden ceder si cede, hoy depende de ustedes. Una decisión que pasa por la buena intención resolvería una problemática. A veces tenemos que desprendernos de algo para que las cosas mantengan su ritmo normal. Momento de color: marrón.

GÉMINIS: Hay un llamado que ustedes pueden generar para corregir situación, quedarán muy bien parados. Traten de aceptar realizar un nuevo intento de acercamiento con sus parejas, no sean inflexibles. Las cosas definitivas no salen desde la bronca sino desde un análisis profundo. Momento de color: oliva.

CÁNCER : Si se manejan desde la sospecha no podrán ver lo que realmente necesitan ver. Si ponemos en juego nuestras emociones no podemos conectarnos desde un lugar más racional para sacar conclusiones. Apuntar a la verdad y no a que tenemos siempre razón. Momento de color: lavanda.

LEO: Mantengan sus reservas con respecto a propuestas que les podrían hacer, analicen punto por punto. No exijan a sus parejas lo que en realidad ustedes no están comprometidos a dar. Ser justos es un deber y no un favor que hacemos al otro. Momento de color: remolacha.

VIRGO: No tomen en esta jornada decisiones importantes de las que podrían arrepentirse. Es un día para meditar más que para actuar. Bien saben que las cosas son reales cuando las vemos realizadas. Un llamado los distrae y los seduce. Revisen sus necesidades. Momento de color: blanco.

LIBRA: No se manejen desde los nervios en esta jornada en la que el tiempo les dará la posibilidad de replantearse cosas. Por lo menos no posterguen las cuestiones relacionadas con diálogos pendientes e importantes. La prioridad de las cosas se debe respetar. Momento de color: crema.

ESCORPIO: Un nuevo proyecto en el trabajo los incluiría. Traten de poner en claro lo que competa a sus expectativas en el momento de la propuesta. La solidaridad con personas del entorno se verá recompensada. Se cosecha lo que se siembra en la mayoría de las veces. Momento de color: durazno.

SAGITARIO: Una etapa superada en el plano laboral los alivia en las responsabilidades. Tapar las cosas no nos lleva a nada, verlas y guardarlas o descartarlas es el camino apropiado. Aprender de los errores que cometemos. Momento de color: ciruela.

CAPRICORNIO: Un día entretenido a través de cosas que tienen que resolver dándoles resultados buenos. Algo les dispara una nueva manera de ver a su relación afectiva. La vida siempre nos envía señales el punto es estar abiertos a recibirlas. Momento de color: malva.

ACUARIO: Deberán ponerle un límite a su agotamiento, aprendan a convivir con sus actividades sin lastimar su integridad. Sepan que los compromisos afectivos implican cosas importantes. Demuestran el significado de nuestra libertad, somos libres si sentimos. Momento de color: cian.

PISCIS: Sean pacientes, las cosas están encaminadas y este es un día especial en el área laboral. Todo a su debido tiempo, saber que hay cosas que nosotros no podemos manejar. Si uno mismo no se incentiva y se valora difícil que los demás lo hagan. Alguien les habla con profundidad. Momento de color: pera.

HORÓSCOPO DEL MIÉRCOLES 31 DE AGOSTO

ARIES: Laboriosa jornada en la que los hechos se suceden sin pausa. Los resultados son buenos finalmente. No malinterpreten a quienes tienen a su lado, traten de comprender ciertas actitudes. Ver el fondo de las cosas, ponerse en el lugar del otro. Momento de color: mora.

TAURO: No se angustien si no ven los resultados que esperaban en el área de sus actividades. A veces las cosas llevan un tiempo más para poder verse concretadas. Ser optimista aunque a veces cueste serlo. Distraigan sus mentes, busquen paz. Momento de color: plateado.

GÉMINIS: Resuelven un problema que los aquejaba desde hace tiempo. En lo inmediato verán la luz sobre su camino al liberarse de cuestiones del pasado. Su memoria se limpia y su presente se activa. Colaborar poniendo el mejor ánimo de superación. Momento de color: frambuesas.

CÁNCER: Los llaman para realizar una actividad en la que podrán lucir sus talentos. No se alteren y traten de no discutir apenas alguien de su entorno familiar le dice algo. Revisen sus actitudes. Conéctense con su paciencia natural. Busquen el equilibrio. Momento de color: champiñón.udas.

LEO: Se sensibilizan frente a los problemas de los demás, traten de ver hacia adentro y descubran con cuáles de los suyos asocian ese dolor y úsenlos para ayudar. Una llamada por recomendación les ofrece trabajo. Sentir es bueno siempre. Evolución. Momento de color: celeste.

VIRGO: Cansancio psicofísico, traten de acomodar sus horarios y hacer finalmente lo que pueden. Sus parejas esperan de ustedes más aproximación y apertura, no se nieguen a compartir. Abrirnos alivia nuestra carga. Relajación. Momento de color: uva verde.

LIBRA: Escueta explicación les darán por decisión que se toma en el área las actividades. Todo puede deberse a cierta confusión. Sus nervios le pueden jugar una mala pasada, busquen armonizarse. No desesperar sino tratar de solucionar. Momento de color: lila.

ESCORPIO: Comprenden una actitud que en otro momento no hubieran podido en el plano familiar. Sinceridad. Para que las cosas no pierdan su orden no debemos llevarlas al límite, dejen de lado las obsesiones. El amor con muchas ganas de crecimiento. Momento de color: té verde.

SAGITARIO: Estrategia que los lleva a un éxito en el plano laboral. Llega una posibilidad de hacer valer su nombre en el plano de sus actividades. Lograr el amor no es una tarea fácil, el punto es no temerle y estar abiertos sabiendo lo que queremos. Momento de color: crema.

CAPRICORNIO: Llegan a un acuerdo por cierto problema con papeles, firma importante. Sensación de logro que les levanta el ánimo. Luchar para lograr lo que deseamos es necesario siempre. El esfuerzo en la vida es importante poder realizarlo con alegría. Momento de color: naranja.

ACUARIO: Traten de tranquilizar sus nervios y sepan esperar, que haya un impás en el trabajo no quiere decir que dejen de ser llamados. Mejora su parte afectiva ampliamente, depositen la energía allí. Buscar apoyo cuando lo necesitamos es importante. Momento de color: esmeralda.

PISCIS: Llega una solución que ustedes esperaban que tiene que ver con su parte económica. Sentirán que comienzan a aliviarse. Su corazón tiene muchas esperanzas que verá realizadas. Apuntar hacia donde sabemos que está lo que necesitamos. Momento de color: rosado.

HORÓSCOPO DEL JUEVES 1 DE SEPTIEMBRE

ARIES: A veces no podemos darnos el lujo de vacilar mucho sobre asuntos importantes. El acto de responsabilidad es un hecho que fortifica internamente y sirve mucho para lograr solucionar las cosas. Salud con nervios. Hagan un relax y respiren. Momento de color: uva.

TAURO: Los nervios que les produzcan algunas situaciones de baja importancia son innecesarios. Sepan poner cada cosa en su lugar quitándole el absoluto protagonismo. Poder discernir es una virtud. Día para movimiento de papeles importantes. Momento de color: azulino.

GÉMINIS: Geminianos día algo atareado por las cosas que tienen que hacer. Trabajen sus miedos profundos, revisen sus emociones y en cómo repercute en sus relaciones personales. Podrían llegar noticias familiares que les darían mucha alegría y tranquilidad. Momento de color: naranja.

CÁNCER : Cancerianos verán cómo actuar frente a las circunstancias algo sorpresivas en el plano de las actividades. Usen el intelecto sin lastimar las emociones. Búsqueda interna, movilización y algo de nostalgia en este día con sensaciones mezcladas. Momento de color: verde.

LEO:La suficiente fuerza en este día para poder concretar negocios, proyectos o pactos. Día con gran despliegue de los talentos y de lucidez plena. El amor necesitando algo más que las palabras, busquen aproximarse, dialogar, distraerse. Momento de color: amarillo.

VIRGO: Virginianos, no se resistan internamente y dialoguen sin temor ni tapujos. Procuren no detenerse a tratar de dilucidar ciertas actitudes de personas conocidas, a veces es mejor dejar pasar y que cada uno se haga cargo responsablemente de sus modos. Momento de color: jazmín.

LIBRA: La inseguridad propia amerita un trabajo interno diario en el que debemos aprender y ejercitar la auto confianza, la creencia en nuestras capacidades y la tranquilidad para demostrar lo que somos. Eso no quita la pureza del ser ni la sensibilidad típica libriana. Momento de color: rosa.

ESCORPIO :Día para renovar los ánimos y poder sentirse con mayor soltura y jovialidad. No dejen de tratar de superar las angustias que sólo hacen no poder disfrutar de cada día. Todo por algo pasa, todo tiene su propio sentido, sólo pongamos la mejor intención para superarnos. Momento: de color violeta.

SAGITARIO: Salir adelante se puede siempre. La vida misma nos empuja o nos muestra en posibilidades la oportunidad de apuntar a algo nuevo y a poder dejar lo que va terminando. Noticias financieras que les interesarán. Miren adelante. Momento de color: dorado.

CAPRICORNIO: Capricornianos algo distendidos en este día en el que sienten las cosas más livianas dado un nuevo modo de percepción o de mirada. Cuando comprobamos que podemos estar más tranquilos, es bueno poder asumir esa condición siempre. Momento de color: habano.

ACUARIO: Compartir las emociones que se van sintiendo es siempre positivo. Poder decir y compartir, ayuda a que los dolores cedan. En el plano financiero podrían recibir dinero que no esperaban, aprovechen para ponerse al día con algunas deudas. Momento de color: mandarina.

PISCIS: Piscianos no es culposo que las cosas que sentimos que tienen que ser privadas y muy nuestras sigan siéndolos. Las personas de bien siempre están predispuestas a ayudar al otro. Hoy sería un día que serán necesitados por otros. Purificación. Momento: de color luna.

HORÓSCOPO DEL VIERNES 2 DE SEPTIEMBRE

ARIES : Día atractivo con lucidez suficiente como para contactar personas nuevas que darían posibilidades en el área de las actividades. No siempre se dan las circunstancias en el amor tal las esperamos, pero siempre por algo es. La vida sabe. Momento: de color mandarina.

TAURO: Las medias tintas no son aconsejadas cuando hay que evaluar qué se siente sinceramente. El corazón es claro, ocurre que no siempre lo escuchamos. Alivio en el plano de las finanzas podrán saldar deudas o comprar lo que esperan. Momento: de color arándano.

GÉMINIS: Geminianos, la búsqueda del tesoro perdido es parte de la ficción, simplemente contáctense con la real posibilidad en el plano de las actividades. Igualmente, sin dejar de soñar. El corazón algo dolido, suelten, dejen pasar. Momento: de color verde claro.

CÁNCER: Los cancerianos con cierta tendencia a sentir celos, es menester que trabajen esa sensación que no lleva a nada positivo. Cuando uno no se encuentra bien con su pareja, lo mejor es plantearlo o tomar decisiones. Respeto a uno y al otro. Momento: de color rojo.

LEO: Los inicios de tareas, con excelente aspectación. Los leoninos se consolidan y logran equilibrarse. Hay cierta sensación de desasosiego en el plano afectivo, trabajen con ustedes mismos y no se generen preocupaciones. Momento: de color agua.

VIRGO: Las voluminosas expectativas a veces atropellan nuestra tranquilidad, porque alteran el extremo sentido de responsabilidad y eso, no es necesario. Virginianos a ceder, a relajarse, a permitirse el error. Amor muy completo. Momento: de color menta.

ESCORPIO: Escorpianos con cierta sensación de no haber logrado por completo lo esperado en esta semana laboral, no debiera predisponerlos mal ni quitarles las buenas energías. Salud con buen semblante y con ganas de ejercitarse en casa. Momento: de color oliva.

SAGITARIO: Mirar hacia atrás y ansiar algunas cosas vividas del pasado, no es malo pero tampoco dejar de mirar hacia adelante sería bueno. La vida es una constante demostración de posibilidades, y es maravilloso saber esperarlas o buscarlas. Momento: de color esmeralda.

CAPRICORNIO: Muchas veces no nos permitimos decir las cosas que sentimos. Trabajar ese modo de manejarse es muy importante, porque los sentimientos son expresiones fundamentales en la vida y hace bien demostrarlas. Salud impecable. Momento: de color rosa.

ACUARIO: Porción del corazón que extraña situaciones amorosas del pasado. Revisen, intenten o trabajen para dejarlo atrás. Los premios Divinos son cuando también accedemos a recibirlos. Laboralmente con éxito y mucha creatividad. Momento: de color cereza.

PISCIS: Los piscianos con un día muy laborioso en el que asumirán muchas responsabilidades incluso frente a contratiempos. Día interesante para conectarse con los proyectos que tienen en mente, hay buen ánimo y predisposición. Momento: de color maíz.

HORÓSCOPO DEL SÁBADO 3 DE SEPTIEMBRE

ARIES: Se aclara una situación que era confusa en el área de las actividades. Las sensaciones de discordia con las personas cederían si entendiéramos que cada uno es como puede. No obsesionarnos con nada, saber soltar, separar las emociones. Renovación. Momento de color: maíz

TAURO: Su capacidad analítica los ayudará a resolver problemas que necesitan de lucidez mental. Una conquista interna en el plano afectivo los hará sentirse muy bien. Logran entender una mejor manera de vincularse y de asumir las relaciones del corazón. Momento de color: zafiro.

GÉMINIS: Las palabras a veces exceden lo que uno puede sentir, de todas maneras debemos aprender a decir. Buscar la felicidad es una de los objetivos de la vida, el punto es encontrarla en cada cosa simple que vivamos, en cada día, en cada vivencia. Momento de color: púrpura.

CÁNCER: Comienzo de una actividad que les resultará más que entretenida. Podrán distenderse de sus tensiones diarias y utilizar las energías más positivamente. Llamado de alguien del pasado. No volver a sufrir por decisión propia. Momento de color: púrpura.

LEO : Se darán cuenta quienes los conocen que algo les ocurre con las cosas del corazón. A veces no podemos negar lo que nos pasa y eso no es malo. Abrir la puerta aunque no queramos siempre aliviana los dolores del alma. Noticias que alegran. Momento de color: carmesí.

VIRGO: Recuperan algo que daban por perdido. La realidad de lo que sienten se refleja en su modo de actuar frente a esa persona que les interesa. Lo llaman conocidos para ofrecer participación en emprendimiento. No descarten nada, todo aporta. Momento de color: pino

LIBRA: Liberan de ustedes algo que los atormentaba. No se inquieten si comienzan a sentir ganas de realizar cosas nuevas, por el contrario traten de proyectarlas. Sepamos que la vida siempre nos da señales para que podamos sentirnos realizados. Momento de color: canela.

ESCORPIO: La tenacidad que pongan para resolver un problema les dará el resultado final. La buena voluntad se refleja en nuestros actos, traten de no discutir por cosas banales. Hacer las cosas simples y poder dar por terminadas las que ya terminaron. Momento de color: zanahoria.

CAPRICORNIO: La clave de su problema afectivo la tiene usted en sus manos. No desista ir a ese encuentro podría sorprenderse por lo bien que se sentiría. Llamado que tiene que ver con su trabajo positivo. Permítanse vivir las posibilidades. Momento de color: azulino.

ACUARIO: La perspectiva laboral se acrecienta a su favor, pongan lo que saben para ver los resultados de lo que buscan. Una amistad nueva les hará sentir que estaban necesitando alguien así en su vida. Sumar gente a nuestras vidas afectivas es vital. Momento de color: rosa.

PISCIS: búsqueda interna suya es cada vez más intensa, traten de orientar su elección hacia alguna disciplina que les haga bien espiritualmente. La relación de pareja que esperan mantener con esa persona no sería tan fácil. Hay que tener en cuenta que debemos saber elegir. Momento de color: púrpura.

HORÓSCOPO DEL DOMINGO 4 DE SEPTIEMBRE

ARIES: A veces nos cuesta asumir lo que sentimos por temor a sufrir luego. El sufrimiento es parte de la vida y siempre que sintamos, el dolor en cierto punto tiene su implicancia. Día de conexión y de distracción a la vez, déjense ser. Momento de color: cereza.

TAURO: Eviten mantener conversaciones de tono subido con sus familiares. Hay cosas que deberíamos no hacer por tratar de mantener la paz entre las personas con las que convivimos. No pensar sólo en uno ayuda también a crecer, a abrir nuestra conciencia. Momento de color: blanco.

GÉMINIS: La expectativa de la jornada se centra en pasarla bien en casa, en familia, en paz. Llamada que los incentivará a realizar un negocio que aún hoy siendo domingo traería posibilidades de crecimiento. Día activo con mucha energía positiva. Momento de color: amarillo fuerte.

CÁNCER: Se liberan de una situación molesta a nivel familiar. Todos los puntos estarían aclarados. Oportunidad para concientizar que tenemos que aprovechar cada instante de la vida. Domingo cálido internamente, sensación de alivio y esperanza. Momento de color: dorado.

LEO: Traten de no hacer comparaciones con el pasado y darle lugar a sus sentimientos a que afloren. No buscar lo que ya no les dio resultado. Día para sentarse a pensar y a tomar decisiones en el área financiera. Saquen cuentas, revisen papeles. Momento de color: verde.

VIRGO: No se desprendan internamente de lo que sienten, si todavía no pueden hacerlo. Los duelos, el asumir ciertas realidades, lleva tiempo y cada uno lo hace como y cuando puede. Cambio interior en cuanto a la sobre exigencia propia. Sepan liberar. Momento de color: violeta.

LIBRA: El orden afectivo pasará por la razón. Logran pensar seria y objetivamente. Saber que debemos respetar y respetarnos. Buena respuesta reciben por una preocupación que tienen en su plano de las finanzas. Ayuda que llega. Momento de color: plateado.

ESCORPIO: La superación de ciertas cosas que los afligían los hará decidir otras que antes no podían. Nada más propicio que poder dar por terminado internamente situaciones que duelen o hayan sido negativas. Permitirnos probarnos es crecer. Momento de color: turquesa.

SAGITARIO: Deberán ocuparse de imprevistos que surgen que tienen que ver con cuestiones caseras. Saber que la vida tiene siempre cosas que nos ocupan aunque no queramos. Es bueno poder pensar hacia adelante, vivir desde la esperanza también. Momento de color: verde mar.

CAPRICORNIO : Compromisos familiares que les pueden cambiar el humor. El punto es poner los límites necesarios para que las cosas se puedan mantener equilibradas. Descubrimiento afectivo. No sentirnos responsables de todos. Momento de color: verde bosque.

ACUARIO: Lo imprescindible de la jornada es que establezcan el diálogo necesario con sus parejas. No permitan que las cosas pasen a mayores. Todo apunta hacia la solución de algo que esperan. Buscar que las cosas resulten positivas. Momento de color: rosa.

PISCIS: Se alteran las emociones por regresar con los pensamientos al pasado afectivo. Sabemos que nada es porque sí y que nada de lo que ocurre es casual. Volver a la fuente interna para equivocarnos lo menos posible. Sepan poner punto final a lo negativo. Momento de color: lila.