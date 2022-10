Horóscopo de la semana del 31 de octubre al 6 de noviembre de 2022

Tauro (21 de abril al 21 de mayo) Día para conjeturas y arribar a conclusiones que les servirían para poder solucionar asuntos que les importan. Las finanzas con algún avance, traten de tener los objetivos prioritarios en ese punto. Amor en primer plano y con mucha ansiedad. Momento: de color coral.

Géminis (22 de mayo al 20 de junio) Geminianos se apuran en tratar de resolver asuntos, sentirán el cansancio que implica tantas responsabilidades juntas. No vacilen en decir lo que deban, hay asuntos familiares que se van postergando y lo que importa sobre todo, es la unión. Momento: de color rosa viejo.

Cáncer (21 de junio al 22 de julio) Trámites exitosos en este día en el que todo sale correctamente. Energía positiva y ampliación de sus expectativas en el plano laboral. Serán escuchados cancerianos. El amor con algunos reclamos o reproches que deberán tratar de solucionar. Momento: de color naranja.

Leo (23 de julio al 22 de agosto) Podrían tener novedades sobre asuntos legales o judiciales. Resuelven problemas y cierran cuestiones preocupantes. Encuentros y reencuentros en el plano afectivo, dándoles una jornada relevante, con certezas, concreciones y soluciones. Momento: de color plateado.

Virgo (23 de agosto al 21 de septiembre) Relaciones directas con contactos inesperados que podrían facilitarles mejorías o crecimiento en el plano laboral. Acepten las explicaciones que allegados quieren darles. Reconocer en el otro la virtud de pedir perdón, es evolución para ambos. Momento: de color lila.

Libra (22 de septiembre al 22 de octubre) Librianos se enteran de anuncios importantes en el plano laboral, se sentirán más tranquilos y respetados. Intereses específicos suyos tendrán respuestas. Sencillez llaneza en las parejas, ayuda mutua y respeto consolidado. Alegría. Momento: de color lavanda.

Escorpio (23 de octubre al 22 de noviembre) Pensamientos afines y lógicos que los llevarían a poder tomar determinaciones en el plano afectivo. La incertidumbre es negativa, siempre es mejor saber la verdad. El dolor es parte del crecimiento y siempre hay devolución Divina. Momento: de color lacre.

Sagitario (23 de noviembre al 21 de diciembre) Se anticipan a situaciones y tareas importantes. Verán que sus premoniciones se cumplen. Definiciones en el plano financiero que los ayudará. Amor con algo de ansiedad. Actitudes que los dejan pensando generando ansias de cambios. Momento: de color celeste.

Capricornio (22 de diciembre al 20 de enero) A bajar un poco la ansiedad y entender que las cosas a resolverse llevan su tiempo y que esos tiempos a veces nos sorprenden. Cuando algo no depende de nosotros, debemos practicar la sabiduría de esperar y dejarlo en manos de la Voluntad. Momento: de color té verde.

Acuario (21 de enero al 18 de febrero) Revisen sus papeles y busquen el momento como para poder ordenar y tratar de realizar los trámites atrasados. Sorpresa que los alegrará y los llevará a poder cerrar ciclos en el plano afectivo. Terminar etapas a conciencia, ayuda al crecimiento. Momento: de color verde profundo.

Piscis (19 de febrero al 20 de marzo) Piscianos quedarán conformes luego de entrevistas, reuniones o conversaciones importantes. Se profundizan relaciones afectivas y se generan expectativas casi soñadas. Posibilidad. Busquen realizar caminatas o alguna actividad física. Momento: de color amarillo suave.

Horóscopo del martes 1 de noviembre

Aries. Arianos con un día interesante en cuanto a que podrán avanzar en cuestiones laborales, consolidándose o abriendo puertas. El amor con nuevos aires, conocimiento más profundo y valoración del otro. Salud impecable. Momento: de color celeste.

Tauro. Conéctense con sus anhelos, el tiempo es algo maravilloso con lo que contamos para poder explayarnos en la vida. Quizás interpretarla como una constante vacación y desafíos que debieran entusiasmarnos. Todo es posible. Arriba el ánimo. Momento: de color fucsia.

Géminis. Para lograr que se cumplan los sueños hay que primero planificarlos. Traten de organizar sus pensamientos y poner en claro lo que quieren. Acuerdan bien en reuniones o estipulaciones laborales. Tranquilidad. El amor requiere de su atención. Momento: de color rojizo.

Cáncer. Mayor definición en sus cuestiones financieras, traten de organizar bien las necesidades que requieran de dinero. Hay nuevos ánimos en el plano familiar, lleven adelante los proyectos en común que todo saldrá bien. Salud con buen semblante. Momento: de color azul claro.

Leo. Traten de ir al punto importante en los diálogos laborales. Día con posibilidades de concreciones nuevas y crecimiento. Salidas o invitaciones que los seducirían. Innovación en sus pensamientos, hoy día especial y creativo. Momento: de color zafiro.

Virgo. Hay puntos de vista que podrán compartir en el área de las actividades. No se queden sin decir. Las diferencias con las parejas podrían manifestarse y generar mayor problemática. Conéctense con la mejor parte del otro. Condescendencia. Momento: de color coral.

Libra. Se sentirían fortalecidos al poder terminar asuntos con papeles o cierres de vínculos laborales. Alivio e inspiración que abre nuevos caminos. Todo indicaría que se llegan a consolidar parejas o se generan mayores compromisos. Día de cambios. Momento: de color plateado.

Escorpio. Las cosas de su interés podrían comenzar a darse. Hay proyecciones e ideas que podrían empezar a tomar color. No abandonen sus ansias de lograrlo. Preservarse de los celos del otro es un deber. Las relaciones sanas, no celan ni poseen. Momento: de color cerceta.

Sagitario. Acontecimientos alentadores en el área de las actividades que les permitirán mirar hacia el horizonte con mayor claridad. En el plano afectivo, revisen si están equivocados o no. Suponerse siempre en lo cierto, es un error. Momento: de color aguamarina.

Capricornio. Condicionamientos en el área de las actividades. Traten de no interpretar de manera negativa que en el trabajo haya una línea de trabajo o sugerencias. Procuren distraerse, evaluar las cosas con menor exigencia. Aireación. Momento: de color canela.

Acuario. Quizás sientan que hay conflictos o roces en el área de las actividades. No se involucren en riñas o contiendas que no llevan a nada positivo. Si sienten que es antagónico el vínculo en sus parejas, revisen qué quieren hacer o lograr. Comprensión. Momento: de color maíz.

Piscis. Opinar es un derecho. Lo que sella las palabras es el modo en que las pronunciamos. Es hora de que los humanos se conecten primero con el respeto al otro. Sentirán la importancia de las personas que los rodean. Siéntanse respaldados. Momento: de color verde palta

Horóscopo del miércoles 2 de noviembre

Aries. En un día de mitad de semana pleno. Los augurios de felicidad estarían orientados por el lado familiar. Noticias que regocijan. Pongan en suspenso algunas actividades financieras que calculaban poder realizar. Momento: de color rosa.

Tauro. Entrevistas laborales con muy buen rendimiento, lo mismo los exámenes o pruebas. Se liberan de situaciones que los angustian, aún éstas estando presentes. Los logros internos hay que celebrarlos. Conéctense con su yo interior. Momento: de color lila.

Géminis. Con mucho entusiasmo geminianos, en el plano de las actividades. Logran concretar compras o consolidar sociedades. Procuren acercarse llamando a personas con las que tomó distancia de manera innecesaria, siempre es mejor estar en paz con los demás. Momento: de color celeste.

Cáncer. Si no están seguros no den el paso adelante. Siempre hay tiempo para pensar, la idea de que todo tiene su punto inflexible, no es cierto. Por lo menos, siempre tratar de buscar la solución. Amor con mucho entusiasmo y alegría. Momento: de color manzana.

Leo. Día para realizar trámites o gestiones importantes. Jornada con sensación de cansancio o inestabilidad. Procuren tomarse sus tiempos y momentos, para poder relajar o hacer algo que les guste. Nada es más importante que la salud. Momento: de color verde bosque.

Virgo. Procuren esquivar que las presiones los atosiguen o los lleven a no saber qué hacer. Saber separar lo que queremos, lo que podemos y lo que decidimos hacer es lo importante. Busquen respiro y literalmente. Momento: de color mandarina.

Libra. Confiar en sus capacidades laborales e intelectuales es básico para poder buscar su lugar en la vida. Si no creemos en nosotros mismos, no será fácil lograr el éxito. Equivocarse enseña. Momento: de color de color blanco.

Escorpio. Las deudas podrán pagarse en algún momento. Procuren que la desesperación por lo material no se lleve sus nervios. Hay momentos de la vida en que debemos demostrarnos a nosotros mismos nuestras capacidades personales. Paz. Momento: de color violeta.

Sagitario. Hay días que tenemos sensación de hastío o hartazgo. Quizás sea éste uno de esos días. No está mal quejarse o pretender. Pero es mejor conectarse con las dotes propias y con la posibilidad también de tomarse un día al gusto propio. Momento: de color caoba.

Capricornio. La autocrítica es importante. Pero no debiera condicionarnos al punto de paralizarnos. La sobre exigencia es un asunto propio, quizás las exigencias de los demás, no son tan agudas a cómo las recibimos. Amor en concordancia. Dialoguen. Momento: de color azul.

Acuario. Consideraciones distintas a las esperadas en el área de las actividades. Revisen y procuren no dejar de insistir en sus aspiraciones. La confianza en uno mismo es vital. Traten de no dejar de lado a sus parejas. Que la vida no pase sólo por el trabajo. Momento: de color magenta.

Piscis. Día tranquilo, con tiempo incluso de poder distraerse con algo que les guste. Las finanzas con algo de mejoría, procuren no gastar en cosas innecesarias. Las elecciones en el plano afectivo son importantes. Busquen lo que necesiten. Momento: de color coral.

Horóscopo del jueves 3 de noviembre

Aries. Estarían algo melancólico pensando en sus vínculos afectivos. Algunos con sensación de debilidad ante el otro. Busquen soluciones sobre todo entablando diálogo. Las actividades en buena ruta, cosas que se encarrilan y se solucionan. Momento: de color blanco.

Tauro. Reconciliación en puerta con personas con las que las diferencias fueron determinantes a la hora de discutir. Es muy alentador poder resolver cuestiones emocionales y saber pedir disculpas, siempre se está a tiempo. Renovación. Liberación. Momento: de color mandarina.

Géminis. Sería bueno que comiencen a hacer cuentas y analizar proponerse un plan organizado para poder ir pagando deudas. Emocionalmente genera nervios y angustia no estar al día. Busquen canalizar energía a través de alguna disciplina física. Momento: de color rojo.

Cáncer. Cancerianos simpatías nuevas en el ámbito laboral. Se alegrarán por lograr nuevas amistades. El amor con requerimientos que por momentos los sofocan. Planteen sus inquietudes y hagan notar que dan y hacen lo que pueden. Autoestima. Momento: de color rosa.

Leo. Entretelones en el plano laboral. Ciertas disputas o controversias que alterarían sus ánimos. Hay formas de poder expandir las expectativas en la vida de manera calma y sin vivir alterados. Parejas funcionando en armonía, atracción y unión. Momento: de color azul.

Virgo. Compensar luego del error es bueno, pero sobre todo tratar de no incurrir de nuevo en los mismos errores. La aceptación es fundamental en la vida, es un modo de empezar a solucionar las cosas que nos afligen. Interesantes cambios. Momento: de color cereza.

Libra. Cuando las cosas se tornan difíciles en cuanto a los inconvenientes que se van sumando, es ideal poder ir paso a paso para lograr encarrilar todo desde el equilibrio. Habría posibilidad de emprender un proyecto que los sorprenderán y fascinarán. Momento: de color oliva.

Escorpio. Si ven que las cosas esperadas y prometidas no se están cumpliendo hoy es un día ideal para reclamos, conversaciones serias o pactos. Las necesidades internas se sentirán a flor de piel, busquen hacer cosas que les gusten o que les den felicidad. Momento: de color perla.

Sagitario. Elogios y reconocimientos en el área de las actividades. Se demuestran a ustedes mismos que las veces que se les sugirieron correcciones en sus labores, fueron positivas y lejanas a la sensación de enojo que a veces les produce ser corregidos. Humildad. Momento: de color verde bosque.

Capricornio. Posiciones encontradas en su área laboral. Asuman que los distintos puntos de vista son normales y necesarios. Avanzan pensamientos sobre proyectos propios a futuro. Mente lúcida y ambiciosa. Hagan paso a paso. Renovación. Momento: de color aguamarina.

Acuario. La objetividad es un ejercicio positivo en cuanto nos permite abrir nuestras mentes y sumar conocimiento y conceptos. Aguateros, el día se concentra sobre todo en el área sentimental, con pugnas o roces que deberán buscar simplificar. Momento: de color cobre.

Piscis. Día intuitivo, día compenetrado y especialmente brillante. Logran firmas, acuerdos, finales favorables en lo legal, y en lo laboral excelentes entrevistas o acuerdos. El amor con motivación y sinceramientos a tiempo. Motivación. Momento: de color borgoña.

Horóscopo del viernes 4 de noviembre

Aries. Competencia que se sentirá y podría afectar las emociones. Arianos focalícense en sus talentos y no alteren sus ánimos por lo que emitan los demás. Amor comenzando nueva etapa, con ilusiones y necesidades compartidas que los unirán más. Momento: de color turquesa.

Tauro. El silencio no siempre es la mejor opción. Consideren pronunciarse frente a esas injusticias que perciben en el área de las actividades. Hay situaciones que hoy podrían disgustarles, mantengan una mirada objetiva y ocúpense en las soluciones. Momento: de color café.

Géminis. Intuición y dinamismo aplicados en el área laboral. Surgen posibilidades nuevas a partir de entrevistas o conversaciones importantes. Geminianos, analicen las respuestas de las personas con quienes quisieran tener un vínculo afectivo. Momento: de color púrpura.

Cáncer. Posibilidades en el plano afectivo con personas del entorno laboral. Busquen conectarse con la sinceridad de lo que sienten y procedan de acuerdo a eso. Día intenso con mucho pensar y elaborar. Momento: de color lila.

Leo. Leoninos día sensible. Es bueno para ustedes flaquear a veces, les da permiso para poder incluso equivocarse en algunas decisiones. Probarse es parte de las lecciones propias que tenemos que vivir. Llega ayuda por parte de amigos que los alegrarán. Momento: de color amarillo.

Virgo. Están a tiempo de realizar algunas gestiones atrasadas que los beneficiarán. Movimientos necesarios para poder tener más equilibrio en las finanzas. El amor en un día algo distante. Tómense sus tiempos de manera libre y responsable. Momento: de color oliva.

Libra. Respuestas que llegan y serán las esperadas. Atiendan sus asuntos con entusiasmo y sin demasiada carga emocional. Hoy es un día en el que el intelecto y la razón tendrán su preponderancia. En el amor descubren que las cosas son distintas. Momento: de color añil.

Escorpio. Con buena jornada. Retienen cosas que les interesa y que daban por perdidas. Añoranzas y remembranzas en el plano afectivo que los lleva a considerar ceder y comprender algunas situaciones que no son de su agrado. Momento: de color granate.

Sagitario. Día algo complicado con asuntos inconclusos que despertarán sus preocupaciones. Es real que hay mejoría financiera en ustedes, procuren no despilfarrar comprando cosas de las que pueden prescindir. Espiritualizarse más. Momento: de color grisáceo.

Capricornio. Imprevistos que podrían cambiar la realidad laboral y que en algún punto los podría alterar. No vacilen en buscar el diálogo y exponer sus consideraciones. Comprensión y amor por parte de sus parejas, incluidas las que recién comienzan. Momento: de color azul.

Acuario. Un día festivo porque pueden explayarse sin condicionamientos en el área de las actividades. Demuestran sus talentos logrando posicionarse y afirmarse en el área laboral. Día con brillos y mucho entusiasmo. Momento: de color azul Francia.

Piscis. Viernes de esfuerzo en el plano laboral, tengan paciencia y apliquen su enorme espiritualidad. Habría novedades en cuanto a papeles o trámites importantes. El corazón ajustando sentimientos, procuren soltar y decir. Momento: de color fucsia.

Horóscopo del sábado 5 de noviembre

Aries. Para sentirse como en un estado renovado primaveral, no hace falta que sea primavera aún siendo. Decidirse por enaltecer el ánimo, la autoestima y la propia valoración, es en todo momento. Búsqueda dentro de ustedes mismos. Momento: de color magenta.

Tauro. En este día examinen su modo de encarar ciertas competencias en el ámbito laboral. La lucha de poderes no debiera surgir desde las malas intenciones o desde la competencia negativa. Todos tenemos talentos, siempre va a estar el reconocimiento. Momento: de color canela.

Géminis. Traten de conectarse con proyectos que realmente puedan alcanzar. A veces soñamos demasiado y eso de algún modo lastima. Necesidades internas de compartir más las cosas que les pasan. Taurinos no duden en compartir y confiar en quienes elija. Momento: de color coral.

Cáncer. Día para planes nuevos y tratar de divertirse. Cancerianos busquen aire y relajación. La confianza en el otro es vital, sobre todo en las parejas. Dejar los celos de lado es sano y demuestra evolución y respeto al otro. Abran sus ópticas. Momento: de color berenjena.

Leo. Ayudar a amigos sería hoy una de las posibilidades. Liderazgo y conducción en la familia. Leoninos buscar también espacios en los que se sientan atendidos o socorridos es importante. Jornada más bien sentimental y emocional. Momento: de color amatista.

Virgo. Controlen como bien saben ustedes hacer, los impulsos que vengan directamente conectados desde su más íntima sensación. Busquen equilibrar y aceptar a los demás como sean que son. Siempre podemos lograr mayor compasión. Momento: de color amarillo fuerte.

Libra. Jornada en la que deberán adaptarse a determinadas situaciones que no serían de su gran agrado. Esta condición no es difícil para los nativos de este signo repleto de dulzura. Ocurrencias y distracciones para la noche que podrían darles mucha alegría. Momento: de color verde manzana.

Escorpio. Sugestión y algo de mal humor. Control y una mirada objetiva les evitará roces o malos entendidos con personas de su entorno. Aproximación esperada con personas con las que habían quedado las cosas en suspenso. Seducción. Momento: de color rojizo.

Sagitario. Día acorde para cerrar situaciones del pasado o quizás del presente que les generan angustia o sensación de incomprensión. La espiritualidad sagitariana al flor de piel, aprovechen para edificar nuevas posturas emocionales. Ciclos nuevos. Momento: de color verde profundo.

Capricornio. Cabritas algunas con posibilidades de cambios de trabajo con proyecciones más concisas a futuro. Se sienten bien valorando sus esfuerzos y compromisos con el crecimiento. En el amor traten de no postergar encuentros o citas. Momento: de color turquesa.

Acuario. Conexión y muchas ganas de permanecer tiempo con la persona elegida. Convienen y se compenetran ideales a alcanzar. Analizan a futuro nuevas posibilidades en ese plano, muchos de ustedes acceden al compromiso. Plenitud. Momento: de color rosa.

Piscis. Sábado con mucha seducción, con posibles propuestas más intensas o de compromisos. Sientan incentivo en mantener alguna disciplina física y en dejar de comer cosas que todos sabemos que en exceso hacen mal. Momento: de color aguamarina.

Horóscopo del domingo 6 de noviembre

Aries. Positiva jornada con ímpetu en los pensamientos. Se toman la libertad de poder estar contentos y distendidos. Arianos es un buen momento para conciliar, dialogar, avanzar en vínculos afectivos y amorosos. Plenitud. Momento: de color mandarina.

Tauro. Domingo con intenciones culturales. Buscarán desde cocinar algo rico a leer libros. Se toman sus ratos oportunamente para internalizar pensamientos y razonamientos. Buen día para ustedes taurinos, con tranquilidad y conexión. Momento: de color rosa.

Géminis. Puede aparecer en sus vidas nuevas esperanzas respecto a proyectarse con otros horizontes en la vida. No es un buen día para hacer reaparecer problemas del pasado en el plano familiar. A veces es bueno dejar pasar. Busquen lo bueno. Momento: de color esmeralda.

Cáncer. Compartirán emociones con personas de su entorno, estarán conectados y armónicos. Si sienten que se equivocaron con algún amigo o amiga, procuren revisar y reconocer que es posible equivocarse. Humildad. Momento: de color plateado.

Leo. Leoninos domingo para por lo menos sentarse a tomar aire y observar la naturaleza. Sientan que se limpian de sensaciones molestas o desagradables y que procuran cuidarse y renovarse en las mejores energías que ofrece el Universo. Momento: de color dorado.

Virgo. Sentirán que quieren conciliar con aquellas personas a quienes quieren pero que se produjo cierta distancia. Los vínculos humanos, siempre tienen distintas notas tanto de amor como de desencuentro. Ley del perdón. Momento: de color púrpura.

Libra. Se aventurarán en nuevas posibilidades afectivas y se sorprenderán de ustedes mismos al sentir que en el pasado aceptaron cosas que hoy son imposibles. Se liberan y dejan atrás los distintos modos de maltrato. Luz. Momento: de color plata.

Escorpio. Con la fuerza impecable y la intuición a flor de piel, dilucidan cosas que los tienen intrigados o preocupados. Acepten cambiar y procuren iniciar nuevos rumbos o nuevos vínculos en pro de lograr ser felices. Amistad y amor. Momento: de color rojo.

Sagitario. Suponer que no encuentran a la persona que buscan no debiera darles molestias internas o pensamientos derrotistas. Abran sus mentes y analicen al propio mundo en su tamaño y dimensión. Todo llega en el momento debido. Tranquilos. Momento: de color uva.

Capricornio. Con cansancio acumulado, traten hoy aquellos que no trabajan, hacer algo que los distienda incluido descansar. Consideren que cada uno tiene derecho al descanso y a usar los tiempos libres en pos de sentirse bien. Liberación. Momento: de color añil.

Acuario. No se sientan insatisfechos. Deberían analizar sus modos de interpretación respecto a la vida y las cosas que les ofrece. Valorar lo que se tiene por menor que sea y celebrar las posibilidades diarias que tenemos todos de superarnos. Momento: de color azabache.

Piscis. Hace tiempo que esperan llamados que competen al plano afectivo. Revisen en cuánto les serviría emocionalmente que vuelvan a ustedes personas del pasado. Sabemos que es difícil decir adiós, pero peor es seguir sufriendo. Momento: de color lila.