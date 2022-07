Horóscopo de la semana del 4 al 10 de julio de 2022

Tauro (21 de abril al 21 de mayo) Se potencializa la idea de crecimiento. Llega a sus vidas la necesidad de crecer espiritualmente. Traten de no interrumpir sus planes por motivos ajenos que entorpezcan o les den inseguridad. A veces buscamos excusas por temor a enfrentar nuevos desafíos. Momento de color: mandarina.

Géminis (22 de mayo al 20 de junio) Logran superar un inconveniente que se presenta en el hogar. Los cambios producidos dentro de ustedes les darán la llave para empezar a ver la posibilidad de ser más felices con lo que tiene. Finalmente entendemos los mensajes que nos quiere dar la vida. Momento de color: violeta.

Cáncer (21 de junio al 22 de julio) Un espacio que dedicarán a reconectarse con su parte interna. Luz que llega a través de unas palabras de alguien que los quiere haciéndoles ver una realidad que negaban. Aceptar que los demás nos sugieran cosas ayuda mucho. Momento de color: cobre.

Leo (23 de julio al 23 de agosto) La búsqueda de la perfección en el plano laboral los llevará a un posible agotamiento psicofísico no recomendable. Traten de disfrutar de sus logros y permitan que las cosas se vayan dando en su tiempo. Ser paciente. Momento de color: turquesa.

Virgo (23 de agosto al 21 de septiembre) Sentirán internamente las ganas de que se produzca un cambio en sus vidas. Aprendemos incluso de nuestro cansancio, busquemos la señal que nos da. El punto es hacer las cosas con gusto y no con angustia o ansiedad. Momento de color: guinda.

Libra (22 de septiembre al 22 de octubre) Sean prudentes y esperen esos llamados. Buen momento para demostrar las capacidades innatas que se suman a la buena predisposición. Saber lo que uno puede dar y hacerlo notar. Día con mucha energía, lucidez y ansias de crecer. Momento de color: dorado.

Escorpio (23 de octubre al 22 de noviembre) Comienza una nueva etapa de crecimiento intelectual. Sentirán ganas de cultivar más sus conocimientos. Busquen respetar sus inquietudes, sus deseos y ambiciones. El entorno afectivo con buen ánimo y muy armónico. Momento de color: oliva.

Sagitario (23 de noviembre al 21 de diciembre) Se molestaría por una actitud poco agradable de alguien del entorno laboral, pero no tomarse las cosas muy a pecho sería la mejor opción. Claridad reflejada y armonía en las parejas que les compensarán este día algo complicado. Momento de color: rojizo.

Capricornio (22 de diciembre al 20 de enero) Se completa un ciclo en sus vidas afectivas. Las sensaciones van mostrando los matices de las necesidades. Conéctense con lo que sienten. Un proyecto laboral puede darse. No pierdan las cosas que los motivan, sigan el impulso de su racionalidad. Momento de color: ocre.

Acuario (21 de enero al 18 de febrero) Sentirá una pequeña desilusión con respecto a un proyecto que por ahora les podrían comunicar que no se llevaría a cabo. La intención de continuar enriqueciendo las relaciones de pareja las deben manifestar sin temor. Amor pleno. Momento de color: Calipso.

Piscis (19 de febrero al 20 de marzo) Están en un buen momento que no deberían mezclarlo con angustias provocadas por experiencias pasadas. Aprender a poner punto final a los malos momentos, permitir que las cosas del pasado se las lleve el mismo pasado es evolucionar. Momento de color: púrpura.

Horóscopo del martes 5 de julio

Aries. No tomen decisión apresurada en el plano afectivo. Traten de ver cómo emparejar el estado anímico para no afectar la pareja. Hacerse cargo de los propios problemas sin proyectarlos en los demás. Reciben noticia alentadora en el plano económico. Momento de color: verde musgo.

Tauro. Se sorprenderán por noticias inesperadas y buenas. Sentirán diferentes cosas pero el balance será positivo. Expectativa y ansiedad por problema económico. Paciencia. Sacar de cada cosa la mejor parte es lo que nos ayuda en la vida. Sensaciones. Momento de color: rojo perlado.

Géminis. Resuelven inconvenientes que aparece en el ámbito familiar. No se desesperen con respecto a una respuesta que reciben. El amor les da una nueva alegría. Demuéstrenle al otro que tienen interés en superar los inconvenientes que haya entre ambos. Momento de color: lila.

Cáncer. Neutralizan una discusión que se suscita en el plano familiar. Tengan en cuenta lo que una persona de su entorno laboral le sugiere a través de una llamada. Hoy es un día para buscar la tranquilidad para uno mismo y para quienes nos rodean. Momento de color: violáceo.

Leo. Quizás no puedan evitar tener algo de angustia en esta jornada con sensación de vacío. Sepan que siempre se está a tiempo de no cometer el error de caer en tristezas profundas. Sus deseos laborales se cumplirán con el tiempo. Tengan paciencia. Momento de color: perla.

Virgo. Se defiende de una molesta opinión de alguien de su entorno familiar. Traten de disipar los malos momentos y hasta hacer oídos sordos. A veces la sabiduría se demuestra con el silencio. Una llamada le acerca una posibilidad laboral nueva. Respiren. Momento de color: celeste.

Libra. Multiplican sus ideas con respecto a una nueva actividad que podrían desempeñar. No teman mandar sus proyectos a persona idónea en el tema. Darnos cuenta de lo que sentimos aunque no queramos es importante para ambos. Momento de color: apio.

Escorpio. Caminan por un sendero no muy claro en el plano afectivo, anímense a plantear lo que sienten, la verdad siempre es positiva, la convivencia no es siempre fácil. Alivianen y busquen lo mejor para todos. Suelten las angustias innecesarias. Momento de color: azabache.

Sagitario. Promesa que se cumpliría en el área laboral. Llegan buenas noticias que creyeron no llegarían. Tranquilidad. Saber aprovechar los buenos momentos de este día fabuloso los hará valorar las cosas de la vida y el destino. Siempre se abre el Cosmos. Momento de color: azul brillante.

Capricornio. Una nueva sensación de alivio les genera sus parejas. Se dan cuenta que están con la persona indicada para lograr la felicidad. Nada más bello que el amor en su amplio significado. Todo consiste en poner lo mejor de uno en cada vínculo con otro ser. Momento de color: turquesa.

Acuario. Tienen en sus manos una solución, no se desesperen y crean en ustedes. A veces a través de un error remediado podemos demostrar una virtud que tenemos. Llegan ciertas inquietudes por parte de personas del entorno. Sepan escucharlas. Momento de color: granada.

Piscis. Se anticipa a una cuestión que tiene que ver con la parte económica a través de un llamado que reciben. No se vean afectados por una situación pasada que viene a su memoria. Comprender que hacemos lo que podemos sirve para no desesperar. Momento de color: verde bosque.

Horóscopo del miércoles 6 de julio

Aries. No den el paso si no tienen la seguridad del compromiso hablado en el área de negocios. A veces las promesas no se cumplen como se habían previsto. Aprendan a decir que no y a trabajar la seguridad propia, el punto es no estancarse en el miedo. Momento de color: malva.

Tauro. Una nueva posibilidad de acercamiento en el plano afectivo los liberará de tensiones en casa. Nuevo punto de partida. Este es un día como para poner en la balanza la verdadera importancia de las cosas y ver las prioridades. Momento de color: melón.

Géminis. Se enteran de algo importante que puede ocurrir en el área laboral. Sus motivaciones afectivas pasarán por recorrer internamente lo que realmente sienten y por lo que sufren. Tocar los corazones y no perder a la gente que queremos. Momento de color: granate.

Cáncer. Se reanima un proyecto que tenían en mente, buscarán contactos para tratar de llevarlo a cabo. Un especial pedido de alguien de su entorno los conmoverá. Hay que ayudar cuando podemos hacerlo. Solución que llega en asunto de papeles. Momento de color: maíz.

Leo. Una natural sensación de alivio frente a decisión que toman en el plano de las actividades. Hay una expectativa financiera nueva que podría darse para poder enfrentar ciertas situaciones que los aquejan. El sufrimiento extremo nos daña extremadamente y no hace falta. Momento de color: añil.

Virgo. Nuevo rumbo en el plano laboral. Se concentran en la idea de buscar una nueva posibilidad. Hay una leve mejoría en el plano afectivo por una decisión mutua que toman con sus parejas. Los cambios se dan cuando los aceptamos por dentro. Momento de color: vino.

Libra. Se renueva una esperanza que mantienen desde hace tiempo en el plano laboral. Logran que les acepten un pedido. Sentirán cierta nostalgia por la ausencia de alguien. Aceptar lo que sentimos aunque no queramos reconocerlo. Momento de color: amaretti.

Escorpio. Nueva ruta en el plano laboral, todo se concentrará en un nuevo proyecto. Hoy deberían ponerse a tono con los trámites atrasados aunque se demore más en realizarlos. Sería muy sano alegrarse por las buenas cosas que nos pasan. Momento de color: pino.

Sagitario. Estampida emocional por alegría que les provoca una noticia en el área de las actividades. Surgen de las cenizas aunque no lo crean. Saber que todo tiene la posibilidad de ser solucionado o mejorado. Aprovechen el regocijo para proponerse ser más felices. Momento de color: amarillo.

Capricornio. No deberían comenzar hoy a tomar decisiones apresuradas en el plano afectivo. Todo es cuando tiene que ser. Trate de serenarse y ver la verdad de las cosas y la realidad que se vive. Reaviven lo que los unió a la persona elegida. Calma. Momento de color: esmeralda.

Acuario. Se atrasa un proyecto que daban por terminado. Podrían tener cierto inconveniente con papeles. Presten atención. La situación afectiva está a punto de tomar un giro al sacar a luz los sentimientos que los aquejan. No negar para poder solucionar. Momento de color: té verde.

Piscis. Los inquietará la situación en el plano de las actividades. Traten de dialogar con personas idóneas antes de tomar decisiones financieras. Un buen diálogo les cambia el humor, recuerdos que los alegran. No olvidarnos de las buenas cosas que nos han pasado. Momento de color: lavanda.

Horóscopo del jueves 7 de julio

Aries. Superan inconveniente que tiene que ver con el movimiento del dinero. Las cosas se estabilizarían de a poco. Dense el tiempo que necesiten para poder conectarse más profundamente con la posibilidad que tienen de ser realmente felices. Momento de color: amatista.

Tauro. Tendrán una jornada de aciertos en el plano laboral sintiéndose más cómodos en el nuevo modo de trabajar. La energía rebalsa a los inconvenientes. Buen humor y predisposición. Traten de mantener el estado anímico positivo. Momento de color: lila.

Géminis. Traten de hacer de esta jornada una posibilidad nueva de cambiar los sentimientos de pena o dolor y transformarlos en empuje esperado para poder emprender proyectos, o aspirar a lograr el éxito en sus vidas. No descarten retomar ideas o crearlas. Momento de color: canela.

Cáncer. No es un día para desesperarse cancerianos. Busquen minimizar las emociones y encausar las cosas que les pasan de manera más simple y esperanzada. Las desdichas no hay que generarlas. Posibilidad de concreciones en el plano financiero. Momento de color: púrpura.

Leo. A pesar del esfuerzo sería positivo poner buenos ojos al modo en que encaran sus problemas. La sobre exigencia no hace falta, no olvidar que hace mal en todo sentido. Todo es cuestión de analizar y proponerse tratar de resolver.

Virgo. No se alteren por ciertos inconvenientes que surgen en el plano familiar. Tenemos que entender que a veces hay cosas que no podemos solucionar en el acto. Paciencia. Sepan que es posible calmar la ansiedad cuando se es más flexible. Suelten, relajen, ablanden. Momento de color: verde bosque.

Libra. Liberan una preocupación de sus mentes. Las cosas toman un rumbo más definido en el plano laboral y es los alienta. Es tiempo de ponerse de acuerdo con sus parejas para poder mejorar la relación. Acordar no significa dejar de ser el que se es. Momento de color: azulino.

Escorpio. Tendrán tiempo para tomar una decisión en el plano laboral. Traten de no interrumpir un proyecto por los problemas cotidianos de estos tiempos en los que los nervios y la ansiedad podrían dominarnos. Traten de conjugar mente y emoción en la mejor manera. Momento de color: malva.

Sagitario. Llamados, movimientos, energías nuevas que ayudan a levantarles el ánimo y los re sintonizan con lo positivo. Las ambiciones económicas deberán saber esperar. El amor los reclama, no hagan oídos sordos. Saber que algunas cosas se dan si se tienen que dar. Momento de color: menta.

Capricornio. Conquista en el plano laboral. Es un día que les dará una bella sensación de renovación. Se proyectan en ustedes cambios en el plano espiritual. Los problemas en el aspecto afectivo ya son parte del pasado. No olviden alegrarse y valorar cuando las cosas se solucionan. Momento de color: dorado.

Acuario. Les hará bien darse cuenta de lo que sienten realmente. Las fantasías con personas que no forman parte de su realidad, terminan. Un llamado los alerta respecto de negocio que les habían ofrecido. Manéjense con precaución, no quiere decir ser desconfiado. Momento de color: azul.

Piscis. No se dejen impresionar por cierta insinuación sobre supuestos comentarios a la distancia que les hacen respecto al trabajo. Los nervios están a la orden del día, descarten broncas. Día interesante para darse algún gusto en casa, sentir el hogar, agradecer. Momento de color: arándano.

Horóscopo del viernes 8 de julio

Aries. Interesante poder sentarse a pensar que se tiene la capacidad de hacer nuevos proyectos o abrirse nuevos caminos. Pongan en la balanza los beneficios que logran tener en su haber cotidiano y los sucesos de los que pueden prescindir para estar mejor. Momento: de color violeta.

Tauro. Hay ciertos aires nuevos para el plano afectivo. Los taurinos que no se sienten bien con sus parejas, podrían considerar la opción de asumir la libertad de plantear cambios o definir qué hacer. Busquen la mejor opción para todos en este momento tan difícil para el mundo. Momento: de color azul.

Géminis. Los geminianos en un punto de encuentro consigo mismos, muchos en la búsqueda de un nuevo horizonte sobre todo en el plano de las actividades. No dejen de soñar, no se permitan estancar sus ambiciones sanas. Adelante sin desesperar, no hace falta. Momento: de color crema.

Cáncer. Un alivio interno llegaría a estos nativos tan comprometidos en sus afectos y deberes afectivos. Podrían llegar a visualizar las cosas con más claridad y a raíz de esto tomarían decisiones importantes que aliviarían todos sus contextos. Compensación espontánea. Momento: de color blanco lunar.

Leo. Reinados por el gran Sol, estos nativos tendrían hoy la posibilidad de alcanzar metas o al menos proyectarlas en su mejor dimensión. Se abren medios nuevos que darían a los leoninos poder de expansión y de éxitos. Ayuden escuchando sinceramente. Momento: de color verde mar.

Virgo. Hoy los virginianos muy compenetrados con su entorno, con llamados que les hacen bien emocionalmente y con sorpresas en el plano afectivo que esperan hace tiempo. Cierto encanto nuevo para aquellos que están sin pareja. La distancia física a veces no existe. Momento: de color maíz.

Libra. Libra amanece este día con mucha energía positiva y algarabía sentimental por novedades que llegan. Los muy románticos, logran ser escuchados que es algo que siempre esperan. Se amigan con sus propios sentimientos, a veces confusos. Momento: de color fucsia.

Escorpio. Signo magnetizado por la seducción, los escorpianos pueden empezar a superar malas experiencias en el plano afectivo. Podrían llegar a tomar decisiones determinantes y muy favorables en el plano familiar o de pareja. Claridad mental y visualización de lo esencial. Momento: de color púrpura.

Sagitario. Sería un día tranquilo para los inquietos sagitarianos que siempre están en la búsqueda del movimiento no sólo físico, sino mental y espiritual. Hallan de manera casual respuestas esperadas por parte de personas de su entorno. Día muy productivo en todo sentido. Momento: de color celeste.

Capricornio. Los capricornianos con una jornada algo agotadora, con actividad inesperada y compromisos por resolver. Ni una cosa ni otra en la realidad de sus sospechas en el área afectiva, no se arrebaten, no se lastimen pensando ante la natural y sana evidencia. Momento: de color azul ultramar.

Acuario. A veces cuesta decir las cosas que se sienten, capacidad que los acuarianos suelen tener, pero en este día es posible que les cueste pronunciar lo que necesitan decir. Siempre es mejor decir y no callar, es parte del respeto al otro. Luz en el horizonte. Momento: de color rosa viejo.

Piscis. Nueva sensación de poder discernir en este día algo complicado en general. La familia con algunas opiniones encontradas que en todo caso, no está mal si se parte del respeto y la buena intención. Valor y resoluciones sanas. Momento: de color verde musgo.

Horóscopo del sábado 9 de julio

Aries. Les sugieren algo muy acorde a la circunstancia económica que están pasando. Todo apuntaría a solucionarse. No pierdan la posibilidad de restarse problemas antiguos. Que la prioridad sea la tranquilidad. Momento de color: manteca.

Tauro. Se darán cuenta de lo positivo que es para ustedes la cercanía y la armonía en lugar de la irritabilidad. Traten de no perder profundizar los vínculos. Siempre luchar por la felicidad aunque nos parezca lejana. Momento de color: rosado.

Géminis. Se sorprenderán por las nuevas sensaciones internas que van sintiendo. Diálogos profundos los harán ver una realidad que los llevará a pensar mucho en los propios errores. Darnos cuenta siempre es a tiempo. Momento de color: azul noche.

Cáncer. Los momentos de angustia comenzarán a ceder a partir de un nuevo modo de vínculo afectivo. Ilusión y ganas. Tomarnos la libertad de elegir lo que más nos guste hacer en un día en el que los gustos pueden darse. Momento de color: frutilla.

Leo. Deberán insistir dentro de ustedes acerca de ciertas promesas propias y proyectos que tenían en mente. No permitan que el dolor afectivo opaque los otros aspectos de la vida. Estado de alerta que deberán calmar y soltar. Momento de color: amatista.

Virgo. Posibilidad en breve de arreglo respecto a una situación con papeles. Sentirán que no los comprenden en sus lugares de trabajo, traten hoy de meditar bien y ver los pro y las contra de la situación. Distiendan y relajen. Momento de color: té verde.

Libra. Sentirán muchas ganas de llamar a sus amigos, de demostrarles afecto. Día para evaluar interiormente cuáles son las necesidades afectivas. A veces nos pasan cosas que en principio no podemos saber la causa. Iluminación. Momento de color: fucsia.

Escorpio. Buena jornada hoy para poner las cosas en orden en sus casas. No siempre las cosas se dan a nuestro gusto, procuren evitar ese tipo de sensaciones frustrantes. Paciencia. Valorar lo que se tiene da paz. Momento de color: verde bosque.

Sagitario. Las relaciones familiares tienden a mejorar, eviten altercado con las parejas, los llevarían a perder la tranquilidad lograda, trate de conciliar y notar la importancia de las cosas positivas que vivimos. Liberación. Momento de color: naranja.

Capricornio. Acuerdo que llega de la mano de una persona que los ayuda a negociar un problema. No todo está perdido en el plano afectivo, traten de reconocer sus fallas y decidan sabiamente. Ver nuestro interior y no negar los errores que cometemos. Momento de color: verde agua.

Acuario. Quizás deben aprender a ponerse límites ustedes mismos respecto al ritmo y la energía que ponen en cada cosa que hacen. Respetar nuestro descanso y todo lo que competa a nuestra salud es muy importante. Momento de color: azul profundo.

Piscis. Promesa que se cumple en el plano laboral muy pronto. No se comprometan aceptando cosas que sus espíritus no quieren. Decir nuestras verdades no debería causarnos culpa, el punto es la autenticidad. Momento de color: blanco.

Horóscopo del domingo 10 de julio

Aries. Inesperada sensación al descubrir algo de su pasado. Revelación. Algo positivo los incentiva para tomar decisiones nuevas. Sepan escucharse. Valorar los cambios que vamos haciendo en la vida nos genera evolución. Momento de color: amatista.

Tauro. Soluciones nuevas para problemas viejos. Ausencia que los hace pensar, rememorar y descubrir que los pensamientos hacia esa persona han cambiado. Saber que a veces tenemos que vivir cosas que no nos gustan. Momento de color: coral.

Géminis. Un espacio para el pensamiento, momentos increíbles y bellos junto a las personas que les interesa. No alejen de sus pensamientos la posibilidad de rehacer su vida pronto. Aceptar que se puede ser feliz junto a alguien. Momento de color: manzana roja.

Cáncer. Las cosas vuelven a tomar su forma y sentido en el plano sentimental. No dejen de permitirse sentirse bien, piensen de una vez por todas en ustedes mismos. Saber que si no nos amamos, no podemos con el resto. Momento de color: ámbar.

Leo. Las cosas que tienen que ver con sus miedos deberían aprender a distinguirlas de las reales. No todo es como lo vemos, no todo es como lo recibimos, aprender a tomarse el tiempo para pensar es vital. Conocerse, saber de uno mismo, quererse, querer. Momento de color: celeste.

Virgo. Una especial noticia los llena de alegría. Llamados o propuestas que llegarían con algo importante en el plano financiero. No pierdan la confianza en sus parejas. Buscar el diálogo y la compenetración. Momento de color: praliné.

Libra. No se comprometan a seguir manteniendo situaciones que para ustedes son complicadas. Lo importante en el momento de las decisiones es estar seguros sin dejar de aceptar que las cosas pueden modificarse. Revean. Momento de color: cereza.

Escorpio. Los momentos son interesantes en el plano afectivo, tienen una jornada apacible y muy satisfecha. Sienten autoconfianza y confianza en el otro. Revelación. Claridad y verdad para manejarse en la vida. Agradecimiento. Momento de color: rosa.

Sagitario. Día para distraerse y hacer cosas que les guste en sus casas. Sentirán plenitud luego de una esperanzada conversación que los motivará a tomar decisiones considerando las salidas y buscar soluciones posibles. Paz. Momento de color: verde puro.

Capricornio. En el plano afectivo las cosas mejoran, tengan la buena predisposición de escuchar. Un comienzo importante, un nuevo enfoque que les abriría puertas. Día para saber buscar las mejores opciones internamente. Momento de color: amarillo.

Acuario. Recompensa en el plano afectivo, recuperan la confianza en sus parejas, se afianzan. Buscar la paz, generar la paz, creer que en paz todo es mejor. Día para meditar sobre cosas que quisieran lograr en las actividades. Momento de color: frambuesa.

Piscis. Sensación intuitiva que los hace confirmar cosas que tienen en mente con respecto a personas del entorno familiar. Procuren comprender. Oír la voz interna y la voz de quienes amamos siempre es vital. Alegrías compartidas. Momento de color: plateado.