Horóscopo de la semana del 5 al 11 de septiembre de 2022

Tauro (21 de abril al 21 de mayo) El día les alcanzará para poner en claro ciertos puntos en sus lugares de trabajo que habían quedado pendientes. La situación amorosa está a punto de concretarse cambios positivos. La historia propia la firma uno mismo, somos los artífices definitivos del bosquejo primitivo que nos ofrece el Universo. Lucidez. Momento de color: granada.

Géminis (22 de mayo al 20 de junio) La posibilidad frente a esas personas de poder con las que mantendrán un encuentro casual es hoy. La vida nos da siempre la oportunidad. Una ventana abierta desde donde los están observando. La osadía depende de la seguridad que tengamos con respecto a nuestros proyectos, somos los representantes de nosotros mismos. Momento de color: naranja.

Cáncer (21 de junio al 22 de julio) Una oportunidad para poder poner en orden las cosas personales. La sensación de cansancio tiene sus razones internas, escúchenlas. Hay una nueva posibilidad con esa relación afectiva. La culpa no es la variante más aconsejable para resolver nada, sólo empeora las cosas. Valoren el poder de la palabra. Momento de color: azul cobalto.

Leo (23 de julio al 22 de agosto) Un llamado les desorganizaría la agenda, será más fuerte el entusiasmo por realizar ese encuentro que los mismos compromisos adquiridos. Logro profesional, satisfacción merecida. A veces deberíamos permitirnos dejarnos llevar por el entusiasmo siempre y cuando no haya razones de fuerza mayor que respetar. Momento de color: rojo.

Virgo (23 de agosto al 21 de septiembre) Una advertencia llega a tiempo a partir de la cual encaran sus asuntos económicos desde otro punto de vista. La situación con sus parejas debería tener una definición pronta. No esperen, sabiendo que están seguros. Las cosas llegan y además es una necesidad natural ver el resultado sea cual fuere que el momento depare. Momento de color: rosa.

Libra (22 de septiembre al 22 de octubre) Una observación sugerente les hace cambiar el punto de vista con respecto a personas que trabajan con ustedes, estén atentos y confíen hasta cierto punto. La honestidad suya a flor de piel. Siempre va a haber alguien que no sea como uno espera, eso no debería hacernos cambiar nuestra buena predisposición. Momento de color: verde.

Escorpio (23 de octubre al 22 de noviembre) La clave de un proyecto estará en sus manos escorpianos, la capacidad será requerida, no descarten esa posibilidad. No decreten el final de una relación, esperen ver qué sienten realmente. Introspección. Permitirnos tomarnos el tiempo para pensar además de ser una necesidad es un derecho. Momento de color: crema.

Sagitario (23 de noviembre al 21 de diciembre) Los verdaderos compañeros de trabajo les demostrarán su afecto y apoyo. Una gestión nueva en el área de las actividades puede estar perfilándose. Un nuevo amor que llega para algunos arqueritos. Estar seguro de lo que uno es, siempre. Conciliar con uno mismo es necesario. Momento de color: mandarina.

Capricornio (22 de diciembre al 20 de enero) Un acontecimiento extra a las actividades deberán atender por fuerza mayor. Una distracción puede ser fatal en el plano económico, revean los movimientos de las finanzas. Sentirán un gran respaldo en el trabajo. Valorar las buenas intenciones de los que nos rodean es estar más seguros emocionalmente. Momento de color: fucsia.

Acuario (21 de enero al 18 de febrero) Las perspectivas de crecimiento en el plano laboral son buenas, sepan considerar una nueva oferta porque les resultará muy tentadora. Si no provocan ustedes el acercamiento necesario sólo verán silencio. Hora de jugarse. El orgullo desde donde se lo mire tiene muy pocas aplicaciones positivas. Momento de color: uva.

Piscis (19 de febrero al 20 de marzo) Cada escenario que vivan en este día crucial, será menester proceder desde la objetividad. Desafíos y sensación de soledad no debería gobernarles la claridad para decidir. A partir de las respuestas que reciban en el plano afectivo deparará el escenario a seguir. Las emociones por un lado, el amor real, por otro. Momento de color: oliva.

Horóscopo del martes 6 de septiembre

Aries (20 de marzo al 20 de abril) La recompensa emocional vendrá por el lado más esperado. Alivio y tranquilidad. Permitan que en el trabajo se les marque los errores, aceptar es evolucionar. Virtud que aflora en lo afectivo dándoles otra oportunidad. Todos estamos en la Tierra para crecer, superarnos, ser cada día mejores. El amor es el vector. Momento de color: blanco.

Tauro (21 de abril al 21 de mayo) Sin poder tranquilizarse no se logra vivir desde un lado más sano. Poder soltar lo que sabemos que no va a ser, genera paz. Noticia laboral alentadora. Todo llega. Cuando algo o alguien se va, la vida tiene preparada otra oportunidad para todo siempre. Busquen la alegría del vivir. Déjense llevar por la paz. Momento de color: mandarina.

Géminis (22 de mayo al 20 de junio) Aventurera forma de explayar sus dotes laborales que les darán la gran sorpresa afirmativa en lo que están esperando. Corazón ardiente geminianos, amor en puerta o soluciones pasadas. El don de la paciencia y de la esperanza como estandartes para poder afrontar problemas que afectan el alma. Renacimiento. Momento de color: verde bosque.

Cáncer (21 de junio al 22 de julio) Que lo cotidiano no sea el punto de partida para decaer. Si sentimos agónica la rutina, démosle soltura y creatividad. Las cosas son y resultan como nos las tomamos. Valorar todos los días las cosas buenas que nos pasan o con las que contamos. Día de noticias esperadas tanto buenas como complicadas. Aliento y soluciones. Momento de color: magenta.

Leo (23 de julio al 22 de agosto) La fuerza leonina en entrevistas laborales. Positivo reencuentro con amistades que se creyeron perdidas. Hay algo nuevo en el plano económico que les ayudará. Saber controlar las palabras que emitimos habla de uno sanamente y de una actitud responsable. Finanzas con algo de alivio que les llega. Tranquilidad. Momento de color: lavanda.

Virgo (23 de agosto al 21 de septiembre) Signo de Tierra emitiendo pensamientos muy exigentes. Considerar otros lados de una misma situación, alienta a poder cambiar la rigidez innecesaria que muchas veces lastima no sólo a uno mismo sino a los demás. La parte sensible de la vida, observar la Naturaleza, que se expande sola en su propia perfección sin discordia. Momento de color: cielo nocturno.

Libra (22 de septiembre al 22 de octubre) El corazón libriano en situación de cambio y algo de dolor. Saber que los nuevos puntos de partida pueden mover las emociones, insano sería que no ocurra. Somos sensación. Las críticas no siempre son oportunas, saberlo y poder frenar a tiempo comentarios que no llevan a nada. Las cosas claras a tiempo. Momento de color: amarillo claro.

Escorpio (23 de octubre al 22 de noviembre) La intuición a flor de piel para los escorpiones que deberán proceder con inteligencia y magnetismo en el plano laboral. Comprobarán que no se han equivocado en retirarse a tiempo de una situación engorrosa. Confiar en uno mismo sin negar la realidad palpable. Camino abierto a nuevas relaciones afectivas. Momento de color: arándano.

Sagitario (23 de noviembre al 21 de diciembre) Cierto grado de inquietud ante sorpresa laboral que podría producir discordia y quizás cierto disgusto. Nunca olvidar que la relación humana contempla también la discrepancia. Es sano discutir, disentir y lograr aún el abrazo. No perder el eje de los objetivos es primordial en esta jornada con movimiento de dinero. Momento de color: lacre.

Capricornio (22 de diciembre al 20 de enero) Comprensión de algo ocurrido en el pasado. Muchas cosas precisan de tiempo para poder ser subsanadas. El ámbito económico en mejoría. Oportunidad financiera que deberán analizar de manera cuidadosa. Atender el hoy y no pensar exageradamente en el futuro. Los sucesos llegan, aún sin que queramos. Momento de color: menta.

Acuario (21 de enero al 18 de febrero) Aire acuariano portando la enorme creatividad con la que lograrán sorprender a quienes los observan laboralmente. Posible cambio en el trabajo o de trabajo. Sucederán las oportunidades. Enlace positivo, afectos en ascenso. La sinceridad como fuente y punto de partida. No insistan donde la puerta está cerrada sanamente. Momento de color: Nilo.

Piscis (19 de febrero al 20 de marzo) Concreciones con logros en plano laboral e intelectual. La perseverancia sin ansiedad nos lleva donde queremos llegar. Sean lúcidos a la hora de percibir lo que ocurre. Un nuevo contacto podría llevar a una nueva amistad muy positiva. Las hermosas cosas que pueden pasarnos en la vida, tener siempre la expectativa. Momento de color: pino.

Horóscopo del miércoles 7 de septiembre

Aries (21 de marzo al 20 de abril) Las ventajas que esperaban no llegarán a buen arribo. Pero surge otra oportunidad con mayor sentido y justicia. El amor cuando pasa de ser una solución a un problema, deja de ser amor. Final de vínculo para algunos arianos. Poder ver la otra parte de las situaciones, sobre todo cuando nos angustian mucho. Momento de color: zafiro.

Tauro (21 de abril al 21 de mayo) Verdadera revelación en momento especial donde los caminos parecían cerrarse. Buena sensación en la familia con noticias muy esperadas y positivas. Ilusión cumplida. Los caminos siempre tienen una salida, aun no siendo la que esperamos. Olvido necesario en situación financiera. No siempre es perder o ganar. Momento de color: gris plomo.

Géminis (22 de mayo al 20 de junio) Hoy podrían verse inmiscuidos en alguna situación poco alegre en el trabajo. Aporten lo mejor para que se solucionen los conflictos. Importante concreción que compete a lo material. Piensen bien lo que hacen con el dinero. Darle tiempo a las cosas para que ocurran. La ansiedad en el amor no es buena consejera. No se aíslen. Momento de color: amatista.

Cáncer (21 de junio al 22 de julio) Jornada repleta de luz en el intelecto y las emociones. Bastante claridad en reunión importante de la que llevarán conclusiones favorables. El amor con planteos justos y siempre desde el respeto. Proponerse siempre proceder desde el optimismo nos lleva a mejores logros. Día excelente para entrevistas, reuniones, firmas. Momento de color: celeste.

Leo (23 de julio al 22 de agosto) búsqueda de la tranquilidad sería la propuesta del día. El nerviosismo no sólo afecta lo emocional sino la armonía física. Noticia alentadora en el plano laboral. Concurrir al médico es un deber, sentir que nos cuidamos, hace sentirnos muy bien. Siempre hay posibilidad de que las cosas puedan cambiar de rumbo. Ilusión. Momento de color: durazno.

Virgo (23 de agosto al 21 de septiembre) Abarcar mucho para poder terminar las cosas rápido sólo lleva a desfavorecer la calidad de vida. Hay que poder reconocer dentro que cada minuto de vida que es una enorme posibilidad. Calma. No todo es tan determinante. Las cosas pueden cambiar, el Universo cambia, se mueve, se determina, reacciona. Nosotros también. Momento de color: granate.

Libra (22 de septiembre al 22 de octubre) Cuando se vive alterado es deber comprender que se invade la tranquilidad del otro por ende sus derechos. Podría llegar una importante novedad que cambiaría para mejor la situación económica. Las veces que uno logra lo que desea, habría que tenerlas siempre presentes para cuando la frustración asoma. Anímense a golpear puertas. Momento de color: alga.

Escorpio (23 de octubre al 22 de noviembre) Día con conclusiones esperadas. Cierre final a situación afectiva que se sella en el alivio para los dos afectados. Sorprendente giro en tema laboral que favorecería tanto el posicionamiento como la situación económica. Gratitud. Todo llega, todo cambia, todo se mueve. Escorpianos, anímense a hacer ese llamado que desean. Momento de color: blanco.

Sagitario (23 de noviembre al 21 de diciembre) Furor emocional ante noticia harto positiva en el plano de las finanzas de los sagitarianos. Casi al límite algunos roces en la familia, rever esta situación es menester para poder dejar todo en claro y poder terminar con los conflictos. Sin diálogo no hay humanidad en estado de evolución. Sientan dentro lo que les genera las broncas. Momento de color: mandarina.

Capricornio (22 de diciembre al 20 de enero) Día muy provechoso en el área intelectual. Los pensamientos se suman a la creatividad en el plano laboral. Algunas situaciones que respectan a lo judicial podrían estar avanzando hacia una salida atinada. Piensen antes de emitir ese llamado que los tiene en suspenso. Sepan primero poder aceptar las respuestas. Momento de color: violeta.

Acuario (21 de enero al 18 de febrero) Movilidad, acción y apuro en esta jornada en la que el tiempo pareciera no alcanzar. Hay novedades positivas en el plano amoroso, un sueño cumplido. Esperanza plano laboral, con posible concreción. Las cosas siempre llegan, constantemente hay una respuesta que no siempre es la esperada. Resignación. Momento de color: malva.

Piscis (19 de febrero al 19 de marzo) Sensación y corazonada que acertarán y les llevarán a reconocer la clave de ciertos problemas de larga data. Descubren nuevos talentos dentro de ustedes, animosidad a pleno. Energía que rebalsa el propio cuerpo. Saber descubrirnos día a día. Somos sorprendentemente vastos, los piscianos con dones únicos y sorprendentes. Momento de color: amarillo fuerte.

Horóscopo del jueves 8 de septiembre

Aries (21 de marzo al 20 de abril) Se angustiarán si no quitan el exceso en las emociones por interpretar mal algo que les dicen en sus trabajos. Aprendan a no tomarse las cosas tan a pecho. Mejoría en las parejas. La sensibilidad cuando es extrema deberíamos aprender a utilizarla en una forma constructiva. Noticias nuevas que alientan. Momento de color: amarillo.

Tauro (21 de abril al 21 de mayo) Traten de no entorpecer las relaciones de pareja con excusas o evasivas para no involucrarse realmente. Digan su verdad. Lograr ser amado es una de las grandes cosas que nos pasan en la vida. El trabajo comienza a tomar otro perfil, mayor confianza y compenetración con las tareas. Aceptar las buenas cosas que la vida nos propone. Momento de color: verde mar.

Géminis (22 de mayo al 20 de junio) Se aceleran gestiones por las que tienen expectativas y esperanzas. La salud debería estar más atendida, no dejen de cuidar sus cuerpos. Un comienzo más que positivo en el plano afectivo. Sentirnos bien cuando alguien hace algo por nosotros nos alienta a estar más tranquilos. Confianza que abraza más a las parejas. Momento de color: cristal.

Cáncer (21 de junio al 22 de julio) Resurge en ustedes una linda sensación de renovación espiritual. Atiendan sus intereses emocionales y permítanse crecer por dentro. Una llamada los hará reflexionar acerca de realizar movimientos con el dinero. Cada cosa tiene su momento, sepan esperar mejores posibilidades. El amor con compañerismo. Momento de color: mandarina.

Leo (23 de julio al 22 de agosto) Esperanzada búsqueda de un trabajo que hace tiempo quieren lograr. El perfil daría exacto y la demostración de capacidades con naturalidad y osadía. No dejen pasar la oportunidad de encontrarse con esa persona que desean. Vivir, probar, comprobarse más allá de lo que resulte o se espere, todo aporta crecimiento. Momento de color: manteca.

Virgo (23 de agosto al 21 de septiembre) Sentirán que flexibilizan sus maneras de pensar en ciertas cosas que tienen que ver con los asuntos del corazón. Hay puertas abiertas que invitan a motivaciones nuevas. Calmar la paciencia frente a noticias laborales que en el día no llegarían. Todo lo que nos dé ternura es positivo para el espíritu. Ábranse. Momento de color: rosa.

Libra (22 de septiembre al 22 de octubre) Encuentro casual con alguien que no imaginan con quien tendrían asuntos pendientes de conversar. Sentirán algo inesperado que los llevará a replantearse la realidad del corazón. El trabajo mejora ampliamente. Superación. Darse cuenta que no todo lo que nos pasa es grave. Todo pasa. Momento de color: blanco.

Escorpio (23 de octubre al 22 de noviembre) Lucha interna que los hará replantearse cosas que antes no podían. La madurez de una situación con las parejas los llevará a calmarse. Etapa de reconocimiento y búsqueda a la vez. La importancia del crecimiento interno la podemos valorar cuando estamos listos para eso. Salidas divertidas. Momento de color: zanahoria.

Sagitario (23 de noviembre al 21 de diciembre) Deberán aprender a calmar la ansiedad típica de este signo tan vital. Sepan que las cosas siempre tienen su tiempo. Una llamada los conforma con respecto a situación con papeles que los hace avanzar. Similitud de planes con las parejas. Compenetración y ayuda mutua. Hay proyectos que pueden darse. Momento de color: violeta.

Capricornio (22 de diciembre al 20 de enero) Se vinculan con personas que llegan a su vida a través del trabajo. Descubren nuevas amistades. Una advertencia que alguien les da los previene de un gasto inútil. Agradecimiento y emociones intensas en la pareja. Logran entender cosas que antes no podían. Llegan buenas noticias en el plano financiero. Momento de color: azul claro.

Acuario (21 de enero al 18 de febrero) Resurgen posibilidades en el plano intelectual que los ayudará a enriquecerse en el área laboral. Conocer es incorporar, aprender, crecer y afirmarse. Buen momento acuarianos. La relación de pareja mejora gracias a la nueva predisposición al diálogo. Hablar es comprenderse, es buscar en el otro y en uno. Momento de color: ámbar.

Piscis (19 de febrero al 20 de marzo) Sería interesante tener mayor predisposición en el plano afectivo. Relaciones que podría concretarse más rápido de lo que imaginan. Busquen revisar papeles y poner en orden de prioridad asuntos a resolver. Aviso del entorno familiar que los alegrará. La alegría al recibir buenas noticias les cambia el día. Momento de color: celeste.

Horóscopo del viernes 9 de septiembre

Aries (21 de marzo al 20 de abril) Hay ansias de querer comerse al mundo y poder lograr con seguridad y responsabilidad lo que se proponen. Hoy arianos busquen que encontrarán, digan que serán escuchados. Momento íntegro y positivo en todos los sentidos. Entrevistas laborales impecables con ánimo y frescura. Momento: de color rojo.

Tauro (21 de abril al 21 de mayo) Tauro con mucha tarea por delante sobre todo en los hogares y aquellos que incluso tuvieron que llevarse trabajo a casa. Busquen el rato para caminar o realizar alguna actividad física. Sorpresa agradable en el plano afectivo. Día apto para firmas y arreglos, reuniones y concreción de proyectos. Momento: de color manteca.

Géminis (22 de mayo al 20 de junio) Vitalidad y entusiasmo geminianos en esta jornada con posibles juntadas con amigos o familiares. Acontecimientos interesantes con mucha emoción y alegrías compartidas. Llegan a ustedes noticias positivas en el plano financiero. Sería un día para negociar y activar. Momento: de color naranja.

Cáncer (21 de junio al 22 de julio) Los cancerianos con salidas programadas o compromisos sociales que no deberían cancelar. Siempre está la posibilidad al abrir la puerta de la casa. Salir, conocer, buscar son las claves para crecer y lograr objetivos en todos los sentidos. Presten atención en los trámites que realicen. Momento: de color fucsia.

Leo (23 de julio al 21 de agosto) Jornada con mucho trabajo pero satisfactoria. Leoninos un día con energía para querer estar con ustedes mismos, hacer cosas que desean, pasear o ir a algún lugar. Estar solo es también importante para colaborar en el logro del equilibrio con uno y con los demás. El tiempo otorga. Momento: de color plateado.

Virgo (23 de agosto al 21 de septiembre) Los virginianos con sensación de estar atareados con responsabilidades que quizás no desean tener. Ocurre que en la vida pasan cosas que a veces nos cuestan asumir o hacer. Busquen distender y buscar la mejor parte a cada cosa. Día algo irritable, busquen estar tranquilos, siempre es bueno. Momento: de color gris claro.

Libra (22 de septiembre al 22 de octubre) Librianos con mucha inspiración, tendrán un día en el que buscarán poder emprender una actividad que les dé la sensación de enriquecer el espíritu. Hay afinidad al Arte y ganas de poder expresarse. Liberación. Amor que se busca y que puede encontrarse. No claudiquen ni se depriman. Momento: de color violeta.

Escorpio (23 de octubre al 22 de noviembre) Escorpianos con ganas de poder dejar un poco de lado tanta responsabilidad que siempre se toman por los demás. Sentirán alivio y verán que siempre hay otras opciones en el manejo de la vida diaria. Amor con sorpresa tanto para los que ya tienen parejas como las nuevas. Momento: de color malva.

Sagitario (23 de noviembre al 21 de diciembre) Traten de focalizarse en no detenerse tanto en las dudas que se les presentan internamente frente a sus proyectos o emprendimientos, y pruébense. La vida siempre ofrece posibilidades, no teman. El amor con cierta sensación de lejanía que quizás necesiten permitirse tomar una tregua. Momento: de color rojo.

Capricornio (22 de diciembre al 20 de enero) Las cabritas con necesidad de poder trabajar su fuero interno y tratar de sacar sus rasgos de desconfianza sobre los demás. Sabemos que todos nos equivocamos y que también hay personas que lo hacen adrede. Importa uno ser correcto, lo que hagan los demás corre por sus cuentas. Momento: de color azabache.

Acuario (21 de enero al 18 de febrero) Piensen si están seguros antes de tomar decisiones económicas. Acuario tiene ansiedad y es ese el punto que muchas veces los hace equivocarse. Planeen tranquilos, hay tiempo. El amor con confianza mutua cada vez más profunda dándoles mayor sensación de unión y bienestar. Momento: de color amatista.

Piscis (19 de febrero al 20 de marzo) Tratar de no sentir que los demás los atacan, sino que piensan distinto. Es interesante trabajar esa parte nuestra por el bien de todos. Los piscianos abrirán sus corazones eruditos y avanzarán positivamente en el modo de vincularse. Hay trámites necesarios que les darán ciertas soluciones. Momento: de color rosa.

Horóscopo del sábado 10 de septiembre

Aries (21 de marzo al 20 de abril) Arianos, busquen la paz para poder trascender esas cuestiones que dolieron y que tienen bastante tiempo en sus corazones. No perturben su actualidad y traten de apreciar las posibilidades múltiples que ofrece la vida. Momento: de color amatista.

Tauro (21 de abril al 21 de mayo) Literalmente un día para el pleno goce y contentamiento que vienen de la mano de reencuentros y llamados que emocionan sus almas. Aprecien y disfruten de los logros humanos que van teniendo, la materia es un capítulo menos importante. Momento: de color perla.

Géminis (22 de mayo al 20 de junio) Los gemelitos con un día típico para esta esencia cuestionadora y buscadora de respuestas. Llegan a ustedes sugerencias y propuestas que los hará meditar la conveniencia. Traten de dormir sin pensar tanto antes de que las cosas sucedan. Momento: de color azul marino.

Cáncer (21 de junio al 22 de julio) Hoy los cancerianos conversarán con sus fueros íntimos, y se darán cuenta que el cambio generado con actitudes que probaron tener, es más que positivo. Saber y reconocer que a veces es preferible callar, genera evolución. Momento: de color verde mar.

Leo (23 de julio al 22 de agosto) Leoninos, si pudieran soltar el mando de algunas situaciones y permitir que los demás hagan y demuestren el sentido de responsabilidad, sería maravilloso para todos los involucrados. No siempre es bueno decidir por los demás en la familia. Momento: de color melón.

Virgo (23 de agosto al 21 de septiembre) Hay cuestiones que resurgen y alterarían algo su paz en este día con posibilidades varias. Proceder con paciencia y buena energía, es lo indicado. Los corazones con celos no llevan a buen camino y mucho menos a sano final. Dejar libre al otro. Momento: de color rojo carmesí.

Libra (22 de septiembre al 22 de octubre) Los librianos en pleno romanticismo, sobre todo aquellos que están conociendo a alguien. Podría haber continuidad y proyectos en común. Alegría continua y sincronizada. Finanzas para repasar y cuidar de no emitir gastos innecesarios. Momento: de color bombón con guinda.

Escorpio (23 de octubre al 22 de noviembre) Los escorpiones con un día pleno en sus mentes lúcidas. Creatividad a flor de piel y libertad en el pensamiento. Hay nuevas ganas de hacer cosas que les gustan desde siempre. Oportunidad. Capacidad de ahorro y equilibrio claro. Notarán avances en el amor. Momento: de color platino.

Sagitario (23 de noviembre al 21 de diciembre) Ayuda afectiva frente a situación algo convulsionada. Traten de medir sus palabras y reconocer que en la vida siempre hay algún problema. Minimicen y llegarán a ustedes nuevos puntos de vista y elementos con los que poder enfrentar y resolver será no tan difícil. Momento: de color granate.

Capricornio (22 de diciembre al 20 de enero) Mente lúcida y un día activo de manera muy positiva resolviendo problemas. Los inconvenientes en la familia podrían resolverse con más diálogo y aceptación de las opiniones o decisiones de los otros. Traten de no exagerar. La simpleza es evolución. Momento: de color té verde.

Acuario (21 de enero al 18 de febrero) Jornada en la que los acuarianos sentirían cansancio. Pero sobre todo, psíquico. Buscar distracción abarca un abanico de posibilidades muy extenso. Las cosas siempre tienen una explicación, hay finales en el amor, también comienzos. Todo se mueve. Momento: de color pino.

Piscis (19 de febrero al 20 de marzo) Día para realizar cambios en la casa, renovar, mover los muebles, sacar lo que no usamos y sobre todo dar lo que también quizás nos sirva. Dar es un deber espiritual. Color cálido en las relaciones afectivas de los piscianos, en una jornada placentera. Momento: de color manteca.

Horóscopo del domingo 11 de septiembre

Aries (21 de marzo al 20 de abril) La sensación que otorga este día de reencuentros les cambiará el ánimo. Trabajen su mente para poder reconocer la elasticidad de las cosas y de las múltiples posibilidades que existen en la vida. Tranquilidad que llega luego de diálogos pendientes. Momento: de color caoba.

Tauro (21 de abril al 21 de mayo) Al poder focalizarse en uno mismo, podrán los ambiciosos taurinos arribar a una consolidación de sus proyectos y de una idea más certera de lo que sienten que merecen y necesitan. El camino es el correcto cuando de adentro lo sentimos así. Momento: de color mandarina.

Géminis (22 de mayo al 20 de junio) Geminianos jornada relajada y con ansias de poder tener reencuentros y encuentros en el plano afectivo. Sensación y deseo en una combinación con el buen ánimo, muy acorde a lo que esperan de este domingo. Ilusión que se materializa. Momento: de color de color blanco.

Cáncer (21 de junio al 22 de julio) Una jornada sensible para estos nativos regidos por la bella Luna. Verán que sus sentimientos quizás vayan más rápido que de quien esperan que sienta la misma intensidad. Revean vínculos y tomen decisiones sanas. Despertar. Momento: de color violeta.

Leo (23 de julio al 22 de agosto) Leoninos no desesperen porque los recursos no alcanzan para poder mudarse. Las cosas llegan en el momento justo. Confíen en el Cosmos y en su Creador. Nativos exitosos, tienen el ímpetu del león y el brillo de su Sol regente. Todo es posible. Momento: de color amarillo fuerte.

Virgo (23 de agosto al 21 de septiembre) Virginianos traten de poder distenderse y dejar de lado las enormes preocupaciones que tienen. De todos modos si hay compromisos adquiridos en el plano afectivo, es necesario ser sincero y verdadero. Hagan un auto análisis y traten de llegar a una conclusión. Momento: de color oliva.

Libra (22 de septiembre al 22 de octubre) Librianos a tratar de organizar el pensamiento y dejar de pensar en cosas que no son como las imaginan. La exageración en este bello y sensible signo, es parte de la idiosincrasia. No le pongan tintes negativos a las cosas que ocurren. No se asusten. Momento: de color púrpura.

Escorpio (23 de octubre al 22 de noviembre) El temple intuitivo de estos fantásticos psíquicos del Zodíaco, hoy estará a flor de piel acertando en lo que sentían que pasaría en el plano afectivo. El punto es abrir el corazón y poder cerrar heridas proponiéndose mirar hacia adelante. Momento: de color rosa.

Sagitario (23 de noviembre al 21 de diciembre) Sagitarianos tan emocionante jornada por reencontrarse con personas de sus afectos. Tendrán un día profundo y alegre, de esos que son inolvidables. Traten de valorar sus expectativas en el plano de las actividades, mucha lucidez en este día. Proyectos. Momento: de color perla.

Capricornio (22 de diciembre al 20 de enero) Las cabritas muy ocupadas con las cosas del hogar. Arreglos, limpieza profunda, renovación. No olvidar todos los días de ventilar mucho las casas, eso libera y limpia las energías. Salidas programadas que los distenderán y los conectarán con las cosas importantes. Momento: de color verde agua.

Acuario (21 de enero al 18 de febrero) Acuarianos los temas del trabajo traten de dejarlos un poco atrás. Analicen hasta qué punto les sirve hacerse tanto problema. Hay que dejar hacer a los demás aún equivocándose. Todo es crecimiento y experimentación de uno mismo. Momento: de color azul intenso.

Piscis (19 de febrero al 20 de marzo) Piscianos esta es una jornada para tratar de relajarse de verdad. Tómense su tiempo, sientan sus tiempos y momentos, dense su lugar. Hay propuestas de salidas que les harían bien también. Día de alegría y movimientos de sus energías. Momento: de color cereza.