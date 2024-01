Horóscopo: las recomendaciones para conquistas amorosas para cada signo del zodíaco

Cuáles son los 3 consejos para no fallar en la conquista de cada signo zodiacal

Aries

Para conquistar a los arianos tenés que saber que jamás se tiene que aburrir con vos, no intentes imponerle condiciones y evitá ser una molestia en su vida.

Tauro

Si tu enamorado/a es taurino/a debés mantener la calma cuando no puedas hacer que cambie su opinión. Brindale seguridad y no busques provocarle celos nunca.

Géminis

Solo tenés que darle seguridad, sorprenderlo en cada momento. Mantenete paciente y acompañalo en la toma de sus decisiones.

Cáncer

Los de este signo tienen que sentirse importantes para la otra persona, no tenés que herirlos bajo ninguna circunstancia.

Leo

Para que sea tu amor por siempre tenés que acompañarlo en disfrutar la vida a su forma, tenés que ser generoso y abrirte a que todo tu mundo sepa de esta persona, ¡así la conquistarás!

Virgo

Para estar con alguien de este signo es necesario que te ganes su confianza, no lo fuerces a expresar sentimientos que aún no le despertaste. Tenés que ser una persona cuidadosa y limpia.

Libra

Para que se enamore de vos, no tenés que hacer ningún espectáculo de celos en público, eso lo sacará de quicio. Compartí cosas con él y no lo fuerces a tomar decisiones rápidas.

Escorpio

Si estás buscando que se enamore de vos, tenés que tener tus ideas muy claras, ganarte su respeto. No intentes nunca presionarlo a hacer cosas que no quiere.

Sagitario

Sin sentido del humor, no podrás conquistar a este signo. Tenés que ser muy directo con lo que querés y decís; y si no lográs captar su atención, se distraerá fácilmente.

Capricornio

Si no sos gracioso y no mostrás ser intelectual, no tendrás chances. Si no lo apoyás en sus ambiciones y no le demostrás seguridad y una firme decisión, no conseguirás tu objetivo.

Acuario

Para conquistarla/o, sé independiente. Buscá ser su amigo/a primero y luego, utilizá el ingenio y tu creatividad para ganarte su corazón.

Piscis

Si le demostrás que podés ser su alma gemela, te ganarás su confianza. Mostrate comprensivo y paciente, y no intentes por nada del mundo jugar con sus celos.