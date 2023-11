Horóscopo: los 3 signos del zodíaco más traicioneros

Géminis

Este signo es dual y mutante, es el más camaleónico del zodíaco. Todo gira alrededor de sus intereses y su conducta variará según ellos les sea conveniente. Es lógico, aunque no parezca, y en su proceso mental analizarán cada situación. Si ésta puede meterlos en problemas o creen que no será conveniente para ellos, no dudarán en traicionar.

Leo

Este signo es egocéntrico, majestuoso y gusta de estar en el centro de las miradas de todos. Al pretender ser protagonista en todas las reuniones pecará de indiscreto, sin medir las consecuencias. Aman ser el centro de atención y hasta caerán en la infidelidad se fuera necesario.

Sagitario

Este signo alegre, optimista y aventurero ama la independencia por sobre todas las cosas. Su naturaleza libre lo hará caer en excesos de manera inconciente. Es arrollador cuando tiene una meta y nada lo puede detener en su decisión. El problema es que en ese camino apelarán a la traición cuando vean que peligra alcanzar su objetivo.