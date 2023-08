Horóscopo: los 3 signos más sensibles y que más lloran

A través de la astrología se pueden conocer ciertas particularidades de las personas que antes no las conocíamos. Cabe destacar, que existen tres signos que tienen mayor tendencia a llorar y ser dramáticos que el resto. Conocé cuáles son y identificá si tenes a alguno cerca para así tener cuidado de no herir su sensibilidad. Todos tenemos a algún ser querido que es particularmente sensible y siempre tiene las emociones a flor de piel.