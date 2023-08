Horóscopo: los 4 signos del zodíaco a los que siempre les va mal en las citas

En este caso, los astros revelaron qué signos son los que no tienen demasiada suerte conociendo gente nueva, por lo que, se podría decir que son bastante desafortunados en las primeras citas. Seguí leyendo y enterate si sos uno de estos signos.

Cuáles son los signos zodiacales a los que les va mal en las citas amorosas

Escorpio

A estas personas les suelen invadir pensamientos que, por supuesto, les juegan en contra al momento de conocer a alguien nuevo. Aquellos que están solteros, intentan dejar de lado todos esos pensamientos negativos o síntomas que les causen miedo, ya que, de lo contrario, terminan afectando sus relaciones.

Sagitario

Según los expertos en el tema, la fortuna no suele estar de su lado a la hora de entablar una conversación con alguien que le interesa. En las famosas primeras citas, a Sagitario casi nunca le va bien y, por algún motivo, siempre termina estropeando este primer encuentro. Sin embargo, esto no significa que no tenga éxito luego. Los nervios de la primera vez le terminan jugando en contra a este signo y, muchas veces, por querer destacarse o brillar, también termina perjudicándose a sí mismo.

Libra

En el caso de los nacidos bajo este signo, los expertos en astrología indicaron que su mayor defecto es su falta de seguridad en ellos mismos. Aunque no lo demuestre, Libra suele desanimarse muy fácilmente, y esto no los deja muy bien parados. Cuando tienen una primera cita, a los librianos no les suele ir demasiado bien. Por el contrario, sus propios pensamientos tienden a jugarle una mala pasada.

Capricornio

No suelen ser un gran afortunado en sus primeras citas. Su obsesión con querer tener todo controlado es su mayor defecto, ya que, muchas veces, ni siquiera permite que todo fluya. Además, se trata de un signo superestructurado, por lo que deben intentar relajarse más al momento de conocer a alguien nuevo.