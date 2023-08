Horóscopo: los 4 signos del zodíaco que nunca cumplen sus promesas

Cuáles son los 4 signos zodiacales que jamás cumplen sus promesas

Sagitario

Dice todo lo que quieres oír, pero nunca cumple con sus palabras. Todo lo que sale de su boca se esfuma como por arte de magia, es decir, desaparece. Es humo que se va a toda velocidad, nace del fuego y se evapora por momentos. Por lo que no suele ser muy fiables. Será mejor que no te tomes al pie de la letra todo lo que dicen directamente no tiene casi ninguna credibilidad.

Géminis

Sus palabras se las lleva el viento. El signo más sociable del zodiaco no duda en dejar que sus palabras prácticamente desaparezcan, casi a la misma velocidad que las pronuncia. Es una persona que sabe muy bien cómo decir lo que quieren escuchar los demás, aunque quizás no lo que él mismo está deseando decir. Por lo que es bastante probable que sus promesas jamás se cumplan ya que no lo siente.

Libra

Es un encantador de serpientes. Cuidado con lo que dice el signo que está más pendiente de lo que dice todo el mundo, menos él mismo. Prefiere aparentar que ser y de esta manera no se puede llegar a unas promesas cumplidas al 100%. Será mejor no fiarse de todo lo que dice, es muy posible que no termine de ser tal y como dice, sino más bien, todo lo contrario. A veces él mismo se acaba creando sus propias mentiras.

Aries

Miente más que habla, especialmente cuando quiere cumplir con unos objetivos. Es de esas personas que sigue sus propias palabras con un fin muy concreto. Ser alguien que no es le encanta, por lo que mientras sus propias promesas no salgan a la luz cumplirá con ellas, cuando le pidan explicaciones, tendrá que decir la verdad. Retirarse esa careta que llevapuesta. De igual manera, es uno de los signos con más credibilidad que los anteriores.

En conclusión, entre una persona sagitariana, una geminiana, una libriana y otra ariana, la más creíble y genuina resulta ser la última mencionada.