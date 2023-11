Horóscopo: los signos del zodíaco más sensibles

Cuáles son los signos zodiacales que más lloran

Cáncer

El signo zodiacal más sensible de todo el zodiaco es Cáncer, que se corresponde con personas compasivas y cargadas de empatía. Esto hace que sea probable verlos llorar por las alegrías y tristezas ajenas.

Los nacidos bajo este signo del zodiaco acostumbran a tener largos ataques de llanto. Si necesitan llorar, no tendrán problema alguno en hacerlo, y es que en su caso no tienen temor a que otras personas los puedan criticar u observar por ello, y no les importa ni dónde están ni el “qué dirán” los demás cuando es el momento de expresar sus emociones.

Cabe tener en cuenta que sus lágrimas no solo con un signo de tristeza, sino que muchas veces lloran cuando se ven desbordados por una inmensa felicidad.

Escorpio

En segundo lugar, tenemos que hablar de Escorpio, otro signo del zodiaco que destaca por vivir las emociones con una gran intensidad, siendo personas que no tienen problema alguno a la hora de exteriorizar sin miedos todos sus sentimientos.

Las personas nacidas bajo este signo zodiacal tienen una característica peculiar, y es que, aunque tratan de no hacerlo, siempre acaban decepcionándose. En su caso, es habitual que pongan las expectativas muy altas, tanto en ellos mismos como en los demás, por lo que cuando algo no sale como se esperaba, hace que se frustren muchísimo y no tengan manera alguna de ocultarlo. Aunque no son débiles, sí acostumbran a ser muy exagerados.

Piscis

En tercer y último lugar tenemos que hablar de Piscis como uno de los signos más sensibles del zodiaco. Los nacidos bajo su influencia poseen una gran conexión con las emociones y son muy empáticos. Estos tienen en el llanto una de las formas que tienen de poder exteriorizar sus emociones y sentimientos.

Los nacidos bajo este signo zodiacal son habitualmente personas profundas e intuitivas, cuya sensibilidad hace que en ocasiones lleguen a malinterpretar algunas cosas. Hasta la menor crítica la toman como una afrenta personal, lo que hace que se sientan ofendidos y lastimados.

Esta reacción surge del gran deseo que tienen porque haya armonía, así como por su necesidad de estar bien con todos aquellos que los rodean. Por ello, es fundamental tratarlos con delicadeza, corrigiéndolos usando un tono tranquilizador y amable.