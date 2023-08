Horóscopo: los signos del zodíaco que no se soportan entre sí

Enterate acá con qué signos sos menos compatible y evitá malos momentos.

A veces está bueno saber con qué signos somos más o menos compatibles, ya que esto nos ayudará a facilitar nuestras relaciones interpersonales. Esto no quiere decir que no puedas crear relaciones profundas con estos signos, sino que te costará más trabajo que se abran con vos a conocerse íntimamente.

Cuáles son los signos zodiacales menos compatibles entre sí

Acuario, piscis y escorpio

Este trío no se aguanta en lo más mínimo. Cada uno de ellos posee personalidades muy marcadas y son difíciles de tratar; ellos no dejan que cualquiera entre en sus vidas. Les cuesta trabajo entrar en confianza y por ello, es que con signos similares no es más difícil que logren iniciar una relación de cualquier tipo, pero una vez superado el primer paso podrían llegar a ser mejores amigos.

Leo, géminis, y libra

Por lo general leo, géminis y libra tienen costumbres diferentes que el otro odia, por ejemplo, si uno es muy ordenado el otro puede ser desordenado, por lo cual chocan constantemente. Estos tres signos zodiacales no pueden convivir en un espacio chico y juntos por mucho tiempo porque no aguantarían por las actitudes de los otros.

Capricornio, sagitario y tauro

Son tan incompatibles debido a que les gusta lo mismo, hasta tienen los mismos gustos en pareja, lo cual no sería lo mejor si capricornio, sagitario o tauro son mejores amigos, porque alguno de ellos terminará saliendo con la pareja del otro. Se podría llegar a pensar que porque tienen gustos similares se llevan muy bien, pero no es así, es todo lo contrario, eso es lo que más les molesta.

Virgo, aries y cáncer

El último grupo de signos zodiacales tampoco se lleva bien, pero en su comienzo no siempre fue así. Haciendo hincapié en el pasado, estos signos fueron muy cercanos a tal nivel que debieron de terminar tan mal y ahora son el karma del otro, por ello, en esta vida no se toleran y se harán la vida imposible el uno al otro.