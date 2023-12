Horóscopo: los signos del zodíaco que peor se llevan entre sí

Cuáles son los signos zodiacales que más se odian entre sí

Tauro

Este signo es algo polémico, ya que su fascinación por la armonía puede ser el punto de quiebre para otros signos más tendientes a implosionar o a estresarse. Tauro pocas veces se mete en discusiones y mantiene una postura pasiva ante la vida, lo que puede generar molestia a los Aries, Géminis, Sagitario, Leo y Libra.

Aries

Ellos son seres espontáneos y que se lanzan a experimetar cosas diferentes. A simple vista, esto no debería atraer muchos enemigos, aunque sorpresivamente, los tiene precisamente porque otros no tienen la misma habilidad de proyección y osadez. A saber: Virgo, Escorpio, Capricornio y Piscis no estarán del mismo lado de la vereda que Aries.

Cáncer

Familieros, fraternos, cálidos y amorosos: su sensibilidad llevada al extremo puede irritar a sus compañeros zodiacales. A su vez, para alcanzar sus metas y objetivo, Cáncer no se detiene sobre los medios, sino que avanza siempre a su favor. Esta forma avasallante de andar es incompatible con Sagitario, Géminis, Leo, Acuario y Aries.

Géminis

Un curioso eterno que busca argumentar sus pensamientos continuamente y ejercer su capacidad comunicativa a toda hora en medio de los conflictos, aunque no lo llamen. Al momento de discutir, no va a parar hasta dejar bien claro lo que piensa. Esta actitud logra fastidiar a Virgo, Capricornio, Escorpio, Cáncrr y Tauro.

Leo

El signo fueguino por excelencia que se autopercibe líder de la manada. Si su entorno no lo ve de la misma forma, se aleja sin dudarlo. Los leoninos esperan el mismo trato que ellos mismos se otorgan. Por esta característica leída como ''soberbia'' por otros, tiene fuertes roces con Capricornio, Virgo, Cáncer y Piscis.

Virgo

Son perfeccionistas de nacimiento y lo anteponen sobre todo lo demás. No suele ser competitivo y también pueden caer en un alto grado de pasividad y calma que termina por exasperar a otros signos, por no demostrarse a la altura de mostrar su potencial. Estos rasgos alejan de su lado a Aries, Leo y Sagitario.