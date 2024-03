Horóscopo semanal del 1 al 7 de abril de 2024: qué dicen las predicciones

Ciertos aires de complacencia hacen quizás que los arianos se queden un poco en este día en el que el trabajo requiere de toda su lucidez. Precaución. Hay asuntos del corazón que deberían sentarse a revisar en la noche

Momento: de color té verde.

TAURO (21 DE ABRIL AL 21 DE MAYO)

Alternativa laboral para algunos taurinos que verán la oportunidad de crecimiento y mejora en sus finanzas. No posterguen reuniones ni entrevistas a pautarse, día con muy buena aspectación en todo lo que compete a actividades.

Momento: de color zafiro.

GÉMINIS (22 DE MAYO AL 20 DE JUNIO)

Los geminianos demostrando su capacidad profesional en sus tareas. Buen día para proponer, pedir o cuestionar. Los asuntos del corazón algo inmersos en temas ajenos a él, traten de no hacer sentir al otro desatendido.

Momento: de color ártico.

CÁNCER (21 DE JUNIO AL 22 DE JULIO)

Buena jornada para los cancerianos para todo lo que tenga que ver con papeles, trámites importantes y acuerdos. Las finanzas con algo de preocupación, traten de evitar gastos innecesarios. Amor compenetrado y con paz.

Momento: de color magenta.

LEO (23 DE JULIO AL 22 DE AGOSTO)

Posible cambio abrupto en el área laboral para muchos beneficioso. Sepan distinguir entre lo que llega a sus oídos y lo que ustedes intuyen sobre las personas. Siempre es mejor obtener la propia impresión y mostrarse imparcial.

Momento: de color coral.

VIRGO (23 DE AGOSTO AL 21 DE SEPTIEMBRE)

Buen momento para poder lanzarse a proyectos y lograr concretarlos. No teman virginianos, ustedes tienen cierta seguridad innata que es lo que les abre sus caminos. Corazones contentos y alimentados en esperanzas.

Momento: de color rojo rábano.

LIBRA (22 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE OCTUBRE)

Traten de no obsesionarse con asuntos personales de manera tan marcada o sufrida. Atemperen los sentimientos y esquiven frustrarse. La vida tiene su propia plasticidad, no se agobien, no se frustren ni olviden que siempre hay alguna solución.

Momento: de color rosa suave.

ESCORPIO (23 DE OCTUBRE AL 22 DE NOVIEMBRE)

Es parte del aprendizaje poder detenerse a apreciar las pequeñas cosas que la vida diaria nos va ofreciendo. Lo rutinario no tiene por qué ser algo negativo, porque todo en algún sentido, tiene su rutina y es apreciable.

Momento: de color amarillo patito.

SAGITARIO (23 DE NOVIEMBRE AL 21 DE DICIEMBRE)

Los asuntos del corazón priorizando esta jornada luchada y con algunos nervios. Es interesante procurar la calma siempre como la mejor opción. Llegan a ustedes palabras justas con claves especiales para resolver algunas situaciones.

Momento: de color azul cielo.

CAPRICORNIO (22 DE DICIEMBRE AL 20 DE ENERO)

Buena sensación de liberación y de claridad mental que los ayudará a poder encarar los asuntos laborales de un modo más suelto y razonable. Apura una medida en el área familiar que ayudará a manejarse mejor en las finanzas.

Momento: de color verde oliva.

ACUARIO (21 DE ENERO 18 DE FEBRERO)

Los acuarianos podrán ver que descubren un abanico de posibilidades en su haber creativo e imaginario. Dijo Einstein que si lo puedes imaginar lo puedes crear, y en ese camino están los sabios uranianos. Apertura emocional y sentimental.

Momento: de color blanco plata.

PISCIS (19 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO)

Los piscianos marcan hoy su rumbo preferencial en el área de las actividades. Algunos decidirán cambiar de trabajo o de estudiar determinadas cosas. Los corazones muy compenetrados y complacientes, hacen de la rutina algo apasionado y divertido.

Momento: de color salmón.

Horóscopo del martes 2 de abril

ARIES (21 DE MARZO AL 20 DE ABRIL)

Momentos interesantes en este día con posibilidades de acrecentar ideas y proyectos a futuro en la vida de los arianos. Hay aires nuevos y con muchas ganas de hacer nuevas cosas. Sepan esperar. El corazón de los marcianos viento en popa.

Momento: de color azul ultramar.

TAURO (21 DE ABRIL AL 21 DE MAYO)

Tauro y nuevas posibilidades para algunos como cambios de paradigmas en el plano laboral. Algo no tan fácil el día amoroso para los mentales taurinos, analicen lo conveniente. Las finanzas estables, podrían empezar a proyectar crecimiento.

Momento: de color canela.

GÉMINIS (22 DE MAYO AL 20 DE JUNIO)

Arbitrariedad y un poco de recelo en el ámbito de las actividades. Los comienzos están bien orientados, traten de compenetrarse en la tarea que les toca. Corazones algo solitarios, geminianos en la búsqueda con tregua y análisis.

Momento: de color purpúreo.

CÁNCER (21 DE JUNIO AL 22 DE JULIO)

Ambigüedad en los conceptos referidos a decisiones a tomar en el área de las finanzas. Tómense el tiempo necesario y consulten posibilidades mejores. Tropezón que no es caída en los afectos, revisen las relaciones y presérvense. Libertad interna.

Momento: de color verde.

LEO (23 DE JULIO AL 22 DE AGOSTO)

Avasallantes los regidos por el inmenso Sol, hoy logran posicionarse muy bien en el área de las actividades. Mejoras económicas y crecimiento interno. Atención en la familia, asuntos para resolver y lograr mayor tranquilidad. Sepan relajarse.

Momento: de color vino.

VIRGO (23 DE AGOSTO AL 21 DE SEPTIEMBRE)

Arreglan problemas de larga data que respectan a papeles o asuntos que les importan. Los virginianos con nuevos horizontes en el ámbito de los afectos, pueden algunos encontrar al amor de sus vidas. Planificación y liberación.

Momento: de color verde bosque.

LIBRA (22 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE OCTUBRE)

Cierta tensión entre compañeros de actividades aún sin verse, puede ser en el estudio o en el trabajo. Colaboración y objetivos juntos. Traten de disipar y poner el equilibrio que caracteriza a estos nativos. Apoyo emocional de amigos y comprensión de sus parejas.

Momento: de color amaranto.

ESCORPIO (23 DE OCTUBRE 22 DE NOVIEMBRE)

Los escorpianos que tengan algún problemita de salud van a ver el bienestar hoy con preciosas noticias. Buscan en sus corazones las respuestas, traten de ser lo más honestos posible no sólo con el otro, sino con ustedes mismos. Crecimiento.

Momento: de color blanco plata.

SAGITARIO (23 DE NOVIEMBRE AL 21 DE DICIEMBRE)

Mucha inspiración y confianza, los sagitarianos afrontan situaciones algo complejas en el área laboral. Retribución de favores o gestos por parte de personas que los quieren. El amor podría llegar para los que están sin pareja en el corto plazo.

Momento: de color fucsia.

CAPRICORNIO (22 DE DICIEMBRE AL 20 DE ENERO)

Sin inconvenientes hoy los capricornianos se sentirán muy activos y cómodos en lo que respecta a actividades. Se avanza positivamente en asuntos importantes o de papeles que aguardan respuestas. Las parejas requiriendo más atención.

Momento: de color canela.

ACUARIO (21 DE ENERO 18 DE FEBRERO)

Para algunos noticias de improviso por asuntos laborales. Buena jornada con ventajas y alivio financiero. No posterguen llamados aquellos que deban hacerlos, buena energía para pedidos, acuerdos, gestiones con papeles importantes. Las cosas van llegando.

Momento: de color menta.

PISCIS (19 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO)

Habría posibilidades para algunos piscianos de cambiar de idea respecto a lo que quieren hacer. Mejora y claridad. Reconocimiento y buena actitud. Ensayan su espiritualidad para mejorar la fe en ustedes mismos y en los demás también. Paz.

Momento: de color púrpura.

Horóscopo del miércoles 3 de abril

ARIES (21 DE MARZO AL 20 DE ABRIL)

Miércoles interesante bastante inusual con respuestas que llegan y prometen. Las finanzas de los arianos con algo de movimiento, pagos y alivio. El corazón con buena actitud, comprensión y afianzamiento que fortalece el vínculo.

Momento: de color lila.

TAURO (21 DE ABRIL AL 21 DE MAYO)

Valoran la compañía de la familia entendiendo que los ayuda en este día de resultados, informes o respuestas esperadas. Los acontecimientos en el plano laboral se desarrollarán con ímpetu y confianza en uno mismo, tarea importante para el éxito.

Momento: de color anaranjado.

GÉMINIS (22 DE MAYO AL 20 DE JUNIO)

Geminianos a ponerse en ruta que el día viene con alunas complicacionesen trámites atrasados. Procuren bajar los nervios y pensar en mejores cosas. No buscar dificultades es una de las lecciones que todos debemos aprender.

Momento: de color verde musgo.

CÁNCER (21 DE JUNIO AL 22 DE JULIO)

Cancerianos las remembranzas del pasado no siempre son favorables. En los hogares procuren dialogar o tratar de conectarse con el otro desde su mejor parte. No teman y aporten lo mejor de ustedes. Aceptemos la vida en sus propuestas, todo tiene sentido.

Momento: blanco puro.

LEO (23 DE JULIO AL 22 DE AGOSTO)

Si ven que no hay modo alguno de conciliar, traten de permitirle al tiempo que ofrezca mejores posibilidades. Las parejas tienen momentos de distanciamiento o desencuentro, ir desde el amor y el respeto es la mejor opción, consideren el momento que vivimos.

Momento: de color rosa viejo.

VIRGO (23 DE AGOSTO AL 21 DE SEPTIEMBRE)

Virginianos atención en este día en el que deberán atender asuntos de papeles. Las firmas virtuales con algo de precaución lean y vuelvan a leer o conversen bien. El amor trae novedosas actitudes que los harán felices. Día favorable en la familia.

Momento: de color plateado.

LIBRA (22 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE OCTUBRE)

Librianos siempre con la cordialidad a flor de piel, hoy ayudan a resolver situaciones en el plano laboral que los hará sentirse bien. El tema financiero con demoras o cuentas que llegan al límite. Cuidado, no gasten de más. Amor con mucha dulzura.

Momento: de color azul eléctrico.

ESCORPIO (23 DE OCTUBRE AL 22 DE NOVIEMBRE)

Escorpianos hoy demuestran su talento y capacidad. Tanto los que trabajan a distancia como los que deben ir.Todo se va ordenando, tranquilos. El amor con cierta nostalgia, a seguir tratando de corregir los celos que siempre son innecesarios.

Momento: de color cian.

SAGITARIO (23 DE NOVIEMBRE AL 21 DE DICIEMBRE)

Sería el momento justo para planteos, reclamos, conversaciones importantes. Los arqueritos apuntan muy bien desde el corazón que será correspondido. Traten de proponerse proyectos.

Momento: de color amarillo oro.

CAPRICORNIO (22 DE DICIEMBRE AL 20 DE ENERO)

Procuren no alterar los ánimos en esta jornada con mucha ocupación y con trámites a realizar de la manera que hoy se puede. Los corazones con mejor predisposición y optimismo asumiendo alternativas de mejoría y mayor acercamiento.

Momento: de color índigo.

ACUARIO (21 DE ENERO AL 18 DE FEBRERO)

Los acuarianos bien aspectados en el plano de las actividades con mucha lucidez y poder de decisiones. Las situaciones en el plano afectivo están con algo de irritabilidad, traten de no contrariarse con las personas que quieren. Respiren profundo.

Momento: de color castaño.

PISCIS (19 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO)

Los piscianos con mucho coraje enfrentarán en este día situaciones algo molestas. Temple y virtud que les dará el éxito. El corazón de estos seductores nativos, con mucha atracción y necesidad por parte de quienes los quieren. Distraigan sus mentes.

Momento: de color salmón.

Horóscopo del jueves 4 de abril

ARIES (21 DE MARZO AL 20 DE ABRIL)

Muy buen día arianos para poner mucho énfasis y conciencia en sus necesidades laborales. Traten de apaciguar sus reacciones emocionales que muchas veces no son necesarias y mucho menos para la salud. Busquen aquietar los nervios.

Momento: de color anaranjado.

TAURO (21 DE ABRIL AL 21 DE MAYO)

Taurinos a veces sienten el peso de la rutina aún siendo rutinarios. Si buscan más sensación de libertad dentro suyo y más creatividad para colorear el día a día, les va a encantar y sentirán más alegría frente a las responsabilidades.

Momento: de color azul oscuro.

GÉMINIS (22 DE MAYO AL 20 DE JUNIO)

Los geminianos en una jornada más que entretenida aún siendo con mucho trabajo en casa. Reciben invitaciones a reuniones que les harán sentirse renovados. Planteos en las parejas y ánimos nuevos para poder renovar intenciones.

Momento: de color violeta.

CÁNCER (21 DE JUNIO AL 22 DE JULIO)

Algo preocupados los cancerianos centran su atención en los gastos y la menor entrada de dinero. Busquen el momento para sentarse a hacer cuentas y darle prioridad a las cosas importantes. No sientan desamparo, el Cosmos siempre ayuda.

Momento: de color amarillo.

LEO (23 DE JULIO AL 22 DE AGOSTO)

Leoninos con buenas perspectivas laborales con mucho poder de convicción mirando hacia adelante, diálogos importantes o negociación de situaciones. Hay mucha ilusión en el plano afectivo, que les daría margen e ilusión.

Momento: de color lila.

VIRGO (23 DE AGOSTO AL 21 DE SEPTIEMBRE)

Si probamos con restar importancia a las cosas casuales y sin valor real en la vida, podemos lograr una mejor sensación de paz y alegría en cada día. Agradecer y reconocer las buenas cosas debería ser el incentivo. Relajen y sonrían mucho.

Momento: de color púrpura.

LIBRA (22 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE OCTUBRE)

Librianos con sus corazones en estado de necesidad de ser correspondidos. Traten de conectarse con la realidad del otro y de la vuestra propia y evaluar si realmente está la sintonía que ustedes esperan o desean. Pongan lo mejor de sí.

Momento: de color rosa viejo.

ESCORPIO (23 DE OCTUBRE AL 22 DE NOVIEMBRE)

Escorpianos decidiendo sobre sus actividades. Algunos tomarán otro rumbo y sentirán que deben hacerlo dadas las circunstancias. Hay posibilidades interesantes que podrían cambiar su enfoque o sus expectativas en el futuro. Corazones agradados.

Momento: de color rojizo.

SAGITARIO (23 DE NOVIEMBRE AL 21 DE DICIEMBRE)

Arqueritos traten de serenarse y ponerse en contexto que refiere a sus actividades. Alejen sus sospechas sobre las personas amadas y simplemente dejen ser al otro. El mundo entero espera superación.

Momento: de color plateado.

CAPRICORNIO (22 DE DICIEMBRE AL 20 DE ENERO)

Cabritas con un día amplio en actividades y matices que van de algunos desacuerdos a reconocimientos. El corazón de estos pensantes nativos, con cierta sensación de desilusión o quizás hastío. Hay días así, siempre vuelve el sol.

Momento: de color gris claro.

ACUARIO (21 DE ENERO AL 18 DE FEBRERO)

Re piensan los acuarianos y se auto plantean sobre su modo de encarar las responsabilidades. Es posible hacer las mismas cosas con mayor tranquilidad y menos ansiedad. Los hechos no exigen nervios, sólo compromiso. Disfruten estando en casa.

Momento: de color rosa.

PISCIS (19 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO)

Piscianos hora de hacer planteos o reclamos siempre desde el respeto y su carisma especial. Serán escuchados y verán que sus cosas mejoran. Amor completado con predisposición la bella demostración de querer hacer las cosas bien.

Momento: de color cúrcuma.

Horóscopo del viernes 5 de abril

ARIES (21 DE MARZO AL 20 DE ABRIL)

Traten de seguir buscando en su haber íntimo el cambio en el modo de reaccionar y también de ver las cosas. A veces tenemos una reacción que en realidad no era la elegida, se hace costumbre la impulsividad. Mejor, la paz.

Momento: de color verde tenue.

TAURO (21 DE ABRIL AL 21 DE MAYO)

Linda jornada con sensación de plenitud dada las buenas circunstancias en el área laboral. Aprecian el cariño humano que reciben. Muy buen momento para tomar decisiones para mejorar la relación con la comida.

Momento: de color turquesa.

GÉMINIS (22 DE MAYO AL 20 DE JUNIO)

Llegan noticias sobre situaciones de papeles importantes con buena aspectación. Buscan los geminianos tratar de acomodar sus modos en el día a día de las parejas. Se sabe que no es fácil convivir, pero también es hermoso hacerlo.

Momento: de color canela.

CÁNCER (21 DE JUNIO AL 22 DE JULIO)

Día ideal para diálogos importantes y acuerdos. Los asuntos del corazón algo empañados por recuerdos de situaciones, estaría en manos de los propios cancerianos tratar de lidiar con eso y poder olvidar. Día de reconciliación.

Momento: de color azul mar.

LEO (23 DE JULIO AL 22 DE AGOSTO)

Ciertamente un día con planteos acerca de cómo encaran los leoninos las situaciones cotidianas. Mirarán hacia adentro a partir de comentarios de personas que les indican estos detalles. Siempre podemos mejorar la relación con el otro.

Momento: de color verde bosque.

VIRGO (23 DE AGOSTO AL 21 DE SEPTIEMBRE)

Día para toma de decisiones en el área de las actividades, decidirían los virginianos qué cosas modificar y qué otras llevar adelante. Apuntan a tratar de mejorar también las relaciones de pareja. Nuevo punto de partida.

Momento: de color arándano.

LIBRA (22 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE OCTUBRE)

Serviciales y con mucha capacidad de condescender, hoy los librianos lograrán que el otro vea las cualidades innatas de estos nativos sutiles y buenos. Evolución y progreso, las almas de los regidos por el bello Venus, hoy brillan.

Momento: de color blanco puro.

ESCORPIO (23 DE OCTUBRE AL 22 DE NOVIEMBRE)

Los escorpianos con la habilidad que les otorga su franqueza e intuición, obtendrán las respuestas merecidas y muy halagadoras en asuntos del trabajo. Todo es posible, pero en ese todo no están incluidas las cosas que sabemos que no serán.

Momento: de color azul oscuro.

SAGITARIO (23 DE NOVIEMBRE AL 21 DE DICIEMBRE)

Cada señal positiva puede tomarse como avances en el área de la salud, en todos los sentidos que abarca esta sagrada palabra. Los sagitarianos estarán tranquilos y con ansias de nuevos proyectos. Jornada buena para el amor también.

Momento: de color cereza.

CAPRICORNIO (22 DE DICIEMBRE AL 20 DE ENERO)

Ansiosos los capricornianos, muchos a la espera de noticias en el área de las actividades, verán llegar buenas nuevas en el momento que deba ser. Los corazones algo tristes, sentirán que con condimentos y suavidad estarán mejor.

Momento: de color celeste.

ACUARIO (21 DE ENERO 18 DE FEBRERO)

Acuarianos más allá de la gran espontaneidad hoy tengan cuidado con la toma ligera de decisiones en el área de las finanzas. No se comprometan con cosas que luego no van a poder realizar. Llega alguna noticia que los hará felices.

Momento: de color verde apio.

PISCIS (19 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO)

Buena energía en los ánimos piscianos que les dará posibilidades de avanzar en asuntos que quizás sientan "trabados" o con lentitud. Tómense el tiempo necesario para leer y releer tanto las propuestas como lo que firmarían.

Momento: de color anaranjado.

Horóscopo del sábado 6 de abril

ARIES (21 DE MARZO AL 20 DE ABRIL)

Arianos inteligencia emocional para resolver situaciones en el plano familiar. Dedicación necesaria que todos debiéramos realizar. El amor tranquilo, aprendiendo día a día buscando lo mejor del otro. Sientan que las cosas pueden estar siempre mejor.

Momento: de color té verde.

TAURO (21 DE ABRIL AL 21 DE MAYO)

Taurinos evalúen si realmente es el momento como para iniciar un emprendimiento con mucho gasto, analicen las variables y estén atentos. Las dificultades en el área afectiva, podrían llevarlos a sentir tristeza. Procuren no exagerar ni manejarse desde la terquedad. Equilibren las emociones.

Momento: de color verde palta.

GÉMINIS (22 DE MAYO AL 20 DE JUNIO)

Nuevas ideas respecto a sus actividades geminianos que los tentarán con poder proyectarse en otras cosas. Lucidez. Los movimientos del corazón estarán muy compenetrados en tratar de consolidar relaciones de pareja. Distiéndanse.

Momento: de color zanahoria.

CÁNCER (21 DE JUNIO AL 22 DE JULIO)

Color de esperanza nueva dándoles a las almas mayor animosidad Se rejuvenecen los ánimos y se repletan de buenas señales. Corazón con ganas de dejar atrás conflictos innecesarios. Analizan posibilidades de encarar nuevos rumbos laborales.

Momento: de color melón.

LEO (23 DE JULIO AL 21 DE AGOSTO)

Traten de simplificar las reacciones ante las circunstancias que se presenten, son naturales los problemas en la vida, sepan esperar. El amor con lindos momentos que debieran aprovechar y analizar la importancia de estar bien.

Momento: de color rosa.

VIRGO (23 DE AGOSTO AL 21 DE SEPTIEMBRE)

Los virginianos alertados por exageraciones propias respecto a situaciones laborales. Tranquilicen sus ansias y emociones distrayéndose con algo que les guste, hoy es sábado, dejen fluir los tiempos. El amor con sensación de pertenencia y estabilidad.

Momento: de color lila.

LIBRA (22 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE OCTUBRE)

Librianos cuando un pensamiento se transforma en obsesión, deberían poder frenarlo y cambiarlo de inmediato. El juego con las emociones, no debe transformarse en costumbre. Busquen el momento para mantener ese diálogo que esperan.

Momento: de color uva.

ESCORPIO (23 DE OCTUBRE AL 22 DE NOVIEMBRE)

Quizás uno de los días con mayor energía aprovechable dado su equilibrio y buen uso de la intelectualidad. Verán reflejadas sus expectativas en el campo esperado. No olviden ocuparse también del corazón que llama.

Momento: de color amarillo tenue.

SAGITARIO (23 DE NOVIEMBRE AL 21 DE DICIEMBRE)

Capacidad y empuje en esta jornada con bastante ocupación intelectual. Procuren plasmar los pensamientos que aluden a posibles emprendimientos, no teman, crean en ustedes. Día lúcido y con mucha animosidad. Amor acompañando.

Momento: de color turquesa.

CAPRICORNIO (22 DE DICIEMBRE AL 20 DE ENERO)

Sensación de tener que hacer ciertos cambios en el modo de encarar las finanzas familiares. Ustedes son muy idóneos en el manejo económico. Hay nuevas e interesantes ideas para emprender a futuro. Cálido llamado.

Momento: de color blanco.

ACUARIO (21 DE ENERO AL 18 DE FEBRERO)

Acuarianos sepan medir sus palabras aún teniendo razón. No es apropiado herir ni sumar problemas al problema mismo. Conectarse con personas amigas es una buena costumbre, compartir la vida con quienes queremos es importante. Aprovechen esta etapa.

Momento: de color dorado.

PISCIS (19 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO)

Traten de ocuparse de los temas que los preocupan en el plano financiero. No sumirse en los pensamientos que los vinculan a su pasado afectivo también sería la clave del día. A veces caemos, pero lo mejor es levantarse y seguir.

Momento: de color esmeralda.

Horóscopo del domingo 7 de abril

ARIES (21 DE MARZO AL 20 DE ABRIL)

Buen resumen en este día evaluando las cosas que nos pasan y su curso. Posibilidad de llegar a tomarse la libertad de concluir vínculos que quizás ya hayan dado lo que tenían para dar. La distancia ayuda a aquellos que no conviven.

Momento: de color blanco.

TAURO (21 DE ABRIL AL 21 DE MAYO)

Los taurinos con buen semblante y ánimos renovados para poder obtener momentos gratos. Es interesante poder decidir pasarla bien, y no quedarse en la sensación temerosa de no poder hacerlo o esperar que otro lo decida.

Momento: de color jade.

GÉMINIS (22 DE MAYO AL 20 DE JUNIO)

Recuerdos que vienen a la memoria y que podrían hacerles pasar momentos algo tensos o tristes que dilatarían las cosas que se suponían superadas. No es malo recordar para poder evaluar y madurar sobre lo vivido siempre que lo veamos como pasado.

Momento: de color violeta.

CÁNCER (21 DE JUNIO AL 22 DE JULIO)

Aprovechar el buen humor y animarse a buscar conectarse con amigos o familiares aprovechando las posibilidades que dan estos tiempos de contar con espacio horario para relajar y llamarse. Las distancias físicas no lo son todo.

Momento: de color rosa.

LEO (23 DE JULIO AL 22 DE AGOSTO)

Los leoninos a la carga con muchas ganas de concentrarse en programar ideas a plasmar en el plano de las actividades que les entusiasma mucho. Lograrán lo que se llama desenchufarse de las preocupaciones diarias. Mucha alegría y energías renovadas en general.

Momento: de color amarillo oro.

VIRGO (23 DE AGOSTO AL 21 DE SEPTIEMBRE)

Sin caer en las dudas ni en análisis exagerados, traten virginianos de poder liberar algo de ese espíritu conservado que sin duda tienen y a veces los tensiona. Busquen, enriquezcan su curiosidad y liberen elorden rutinario. Dense permisos.

Momento: de color fucsia.

LIBRA (22 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE OCTUBRE)

Librianos con bastante tarea dentro de los hogares, hoy muy apto para liberar energías cambiando las cosas de lugar, haciendo limpieza profunda y ordenando el placard. Novedades alentadoras en el plano afectivo. Consolidación.

Momento: de color verde.

ESCORPIO (23 DE OCTUBRE AL 22 DE NOVIEMBRE)

Habita en ustedes una sensación que valdría llamarse celos. En este día podrían aprovechar para pensar y profundizar en las actitudes y modo de encarar los vínculos personales. Traten de conciliar con la idea de poder liberarse de eso.

Momento: de color púrpura.

SAGITARIO (23 DE NOVIEMBRE AL 21 DE DICIEMBRE)

Sagitarianos con un día en el que sentirían ganas de ver o estar con las personas por las que sienten afecto. La nostalgia no es la opción cambien esa sensación melancólica por asumir que hoy así es la realidad y que no quita estar unidos y en contacto.

Momento: de color malva.

CAPRICORNIO (22 DE DICIEMBRE AL 20 DE ENERO)

Capricornianos la propuesta del día sería esquivar la irritabilidad y buscar conectarse con la mejor parte de ustedes mismos y de quienes los rodean. Enojarse siempre daña, en cambio poner buen humor a la vida, nos cura. Miren o imaginen al sol.

Momento: de color rosa.

ACUARIO (21 DE ENERO AL 18 DE FEBRERO)

Acuarianos con la energía adecuada para poder tener una buena y sana sensación de conciliación y de revisión de las relaciones afectivas. A veces ustedes se aíslan sin dejar quizás modo de poder tratar de llegarles. Apertura y nuevos aires.

Momento: de color azul.

PISCIS (19 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO)

Los piscianos con mucha intuición en este día con preguntas que tendrán las respuestas. El amor a veces duele pero lo importantes es su existencia y poder ver que está y que vale la pena apostar. No posterguen diálogos.

Momento: de color perla.