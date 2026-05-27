"Pequeño J" amplió su declaración por el triple crimen de Florencio Varela: "No sabía nada"
Durante la ampliación de su declaración ante la Justicia, Tony Janzen Valverde volvió a pronunciarse inocente “Yo no sabía nada del plan”.
Tony Janzen Valverde, conocido como “Pequeño J”, declaró otra vez ante la Justicia en el marco de la causa por el triple crimen de Florencio Varela.
El acusado volvió a negar su participación en el hecho y dejó un mensaje para las familias de las víctimas. “Les pido disculpas por la tragedia que hicieron esos tipos, yo no sabía nada del plan”, afirmó según la declaración.
Durante la audiencia, realizada por videollamada desde el penal de Marcos Paz donde se encuentra bajo arresto, “Pequeño J” explicó los motivos que lo llevaron a dejar su Perú natal e instalarse en la Argentina tras cumplir los 18 años.
Contó que eligió instalarse en el país tras buscar información en Internet sobre la cultura argentina, la comida típica, el Obelisco y la selección de fútbol. También reconoció que ingresó de manera ilegal cruzando desde Bolivia y que luego se asentó en la Villa Zabaleta, donde trabajó vendiendo ropa en La Salada.
En su relato ante el juez federal Jorge Rodríguez y el secretario Ignacio Calvi, aseguró que conoció allí a Miguel Ángel Villanueva Silva, otro de los acusados en la causa, quien supuestamente le ofrecía “changas” y pequeños trabajos.
Qué dijo sobre la casa donde mataron a las tres jóvenes
Respecto a la escena del triple crimen, Janzen Valverde detalló que el 18 de septiembre fue a la casa en la calle Chañar de Villa Vatteone, en Florencio Varela, donde fueron torturadas y asesinadas Morena Verdi, Brenda del Castillo y Lara Gutiérrez. Según su versión, aclaró que solo estuvo cerca de 30 minutos junto a otras personas, entre ellas Celeste Magali González Guerrero y dos hombres a los que identificó como “El Gordo”, “El Negro”.
Después aseguró que se retiraron tras una breve reunión durante la cual “el Gordo” le mostró las habitaciones de la casa y le indicó a González Guerrero que consiguiera dos parlantes porque iban a hacer una fiesta.
Sobre la noche siguiente, cuando ocurrieron los asesinatos, Janzen Valverde sostuvo que únicamente acompañó a “El Gordo” a ver una camioneta Chevrolet blanca y luego regresó a la Villa Zabaleta.
“Pequeño J” insistió en que desconocía el plan y que no tuvo participación. En sus palabras: “Yo no sabía nada del plan que tenían ellos, no tenía idea. Sí, le hacía changas a Miguel Ángel, pero no sabía del plan”.
La fuga a Bolivia y Perú tras el triple crimen
El joven reconoció que después del hallazgo de los cuerpos decidió escapar del país por miedo a ser detenido. En su declaración contó que viajó junto a Matías Ozorio y que ambos pagaron a un hombre para que los trasladara desde José C. Paz hasta la frontera con Bolivia y los cruzara en bote.
Además, reveló que antes de huir le pidió a una vecina que escondiera o destruyera una maleta y un arma que había dejado en la villa. Desde Bolivia continuaron viaje hasta Perú.
Ya en Arequipa, aseguró que decidió separarse de Ozorio y no llevarlo a la casa de su familia. Finalmente, fue detenido en Pucusana y extraditado a la Argentina por orden judicial.
También aprovechó para hablar sobre su entorno familiar y rechazó las versiones que vinculaban a sus parientes con el narcotráfico. Según dijo, sus tíos “no son narcos ni millonarios” y su abuelo vive en condiciones humildes.
El acusado cerró su declaración con un mensaje dirigido a los familiares de las víctimas: “La mayoría de mis familiares son mujeres, hermanas y madre, les pido disculpas por la tragedia que hicieron esos tipos, yo no sabía nada del plan”.
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