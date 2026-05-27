"Pequeño J" amplió su declaración por el triple crimen de Florencio Varela: "No sabía nada"

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Qué dijo sobre la casa donde mataron a las tres jóvenes

Respecto a la escena del triple crimen, Janzen Valverde detalló que el 18 de septiembre fue a la casa en la calle Chañar de Villa Vatteone, en Florencio Varela, donde fueron torturadas y asesinadas Morena Verdi, Brenda del Castillo y Lara Gutiérrez. Según su versión, aclaró que solo estuvo cerca de 30 minutos junto a otras personas, entre ellas Celeste Magali González Guerrero y dos hombres a los que identificó como “El Gordo”, “El Negro”.

Después aseguró que se retiraron tras una breve reunión durante la cual “el Gordo” le mostró las habitaciones de la casa y le indicó a González Guerrero que consiguiera dos parlantes porque iban a hacer una fiesta.

Sobre la noche siguiente, cuando ocurrieron los asesinatos, Janzen Valverde sostuvo que únicamente acompañó a “El Gordo” a ver una camioneta Chevrolet blanca y luego regresó a la Villa Zabaleta.

“Pequeño J” insistió en que desconocía el plan y que no tuvo participación. En sus palabras: “Yo no sabía nada del plan que tenían ellos, no tenía idea. Sí, le hacía changas a Miguel Ángel, pero no sabía del plan”.

La fuga a Bolivia y Perú tras el triple crimen



El joven reconoció que después del hallazgo de los cuerpos decidió escapar del país por miedo a ser detenido. En su declaración contó que viajó junto a Matías Ozorio y que ambos pagaron a un hombre para que los trasladara desde José C. Paz hasta la frontera con Bolivia y los cruzara en bote.

Además, reveló que antes de huir le pidió a una vecina que escondiera o destruyera una maleta y un arma que había dejado en la villa. Desde Bolivia continuaron viaje hasta Perú.

Ya en Arequipa, aseguró que decidió separarse de Ozorio y no llevarlo a la casa de su familia. Finalmente, fue detenido en Pucusana y extraditado a la Argentina por orden judicial.

También aprovechó para hablar sobre su entorno familiar y rechazó las versiones que vinculaban a sus parientes con el narcotráfico. Según dijo, sus tíos “no son narcos ni millonarios” y su abuelo vive en condiciones humildes.

El acusado cerró su declaración con un mensaje dirigido a los familiares de las víctimas: “La mayoría de mis familiares son mujeres, hermanas y madre, les pido disculpas por la tragedia que hicieron esos tipos, yo no sabía nada del plan”.