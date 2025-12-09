Horror en Coronel Suárez: mató a su hijo de 4 años de un tiro en la cabeza y luego se suicidó

El trasfondo del horrendo suceso parece estar marcado por un historial de conflictos. Una fuente cercana a la investigación brindó detalles cruciales al diario La Nueva, revelando que "entre ellos había problemas de violencia familiar y hubo denuncias anteriores".

La misma fuente sugirió que el móvil del filicidio podría haber sido la venganza, ya que el agresor supuestamente "veía poco a su hijo y habría tomado esa decisión en represalia hacia la mujer".

Ahora, la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N.º 5 del Departamento Judicial de Bahía Blanca, a cargo del fiscal Jorge Viego, está investigando el caso, caratulado legalmente como "homicidio agravado por el vínculo seguido de suicidio".