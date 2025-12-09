Horror en Coronel Suárez: mató a su hijo de 4 años de un tiro en la cabeza y luego se suicidó
El terrible episodio tuvo lugar en la madrugada de este martes. El homicida y suicida dejó una nota para la mamá del niño, donde contaba lo que haría luego.
La comunidad de Coronel Suárez se encuentra de luto tras un escalofriante caso de violencia intrafamiliar ocurrido en la localidad de Huanguelén. Un hombre, identificado como Gustavo Suárez (48), le quitó la vida a su hijo de tan solo cuatro años de edad con un disparo en la cabeza y, posteriormente, se suicidó utilizando la misma arma.
La tragedia se desencadenó la madrugada de este martes. Momentos antes del fatal desenlace, Suárez había alertado a su exmujer, Daiana García, quien es sargento de la Policía Comunal. El hombre le comunicó que estaba detenido en la ruta y que planeaba asesinar al niño, identificado como Francisco Suárez.
Ante el aviso de la mujer, se desplegó rápidamente un operativo policial. Los agentes localizaron un camión Mercedes Benz 2035. En su interior, encontraron los cuerpos de padre e hijo. Aunque el menor todavía presentaba signos vitales y fue trasladado de inmediato a un hospital cercano, falleció poco después.
El padre, Gustavo Suárez, yacía sin vida con una herida de bala en la cabeza y una pistola Bersa calibre .22 en su mano.
Cabe destacar que las intenciones del hombre ya habían sido anunciadas, pues, según se supo, Suárez había dejado un mensaje en su estado de WhatsApp anticipando el homicidio y el posterior suicidio.
El trasfondo del horrendo suceso parece estar marcado por un historial de conflictos. Una fuente cercana a la investigación brindó detalles cruciales al diario La Nueva, revelando que "entre ellos había problemas de violencia familiar y hubo denuncias anteriores".
La misma fuente sugirió que el móvil del filicidio podría haber sido la venganza, ya que el agresor supuestamente "veía poco a su hijo y habría tomado esa decisión en represalia hacia la mujer".
Ahora, la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N.º 5 del Departamento Judicial de Bahía Blanca, a cargo del fiscal Jorge Viego, está investigando el caso, caratulado legalmente como "homicidio agravado por el vínculo seguido de suicidio".
