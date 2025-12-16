Horror en Mar del Plata: una mujer envenenó a sus 28 perros y gatos y luego se quitó la vida

La mujer murió poco después de que el personal del SAME la encontrara. Junto a ella estaban los cadáveres de al menos 16 perros y 12 gatos, y hasta un chimango que había muerto en una jaula.

Apenas ocho animales sobrevivieron al envenenamiento masivo, pero tres están en observación porque siguen delicados. Una vecina del barrio los recibió en su casa.

El caso es investigado por el fiscal de Mar del Plata Alejandro Pelegrinelli, quien ya lo caratuló como "averiguación de causales de muerte".

Allegados a la mujer afirmaron que no tenía antecedentes psiquiátricos ni problemas con el uso de sustancias, y sobre ella no pesaba ni una sola denuncia por maltrato animal.

Activistas por los derechos animales anunciaron eventos en la ciudad de Mar del Plata para generar conciencia sobre los efectos de la acumulación compulsiva de mascotas.