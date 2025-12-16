Horror en Mar del Plata: una mujer envenenó a sus 28 perros y gatos y luego se quitó la vida
Apenas ocho animales se salvaron de lo que parecía una muerte segura, y fueron rescatados por vecinos del barrio Parque Hermoso de Mar del Plata.
Una mujer de 64 años que residía en el barrio Parque Hermoso de Mar del Plata tomó la drástica decisión de envenenar a sus 28 perros y gatos para luego quitarse la vida con la misma sustancia tóxica que utilizó para matar a los animales.
El espeluznante escenario fue descubierto por vecinos del barrio ubicado a las afueras de Mar del Plata que notaron movimientos extraños en la humilde vivienda de la mujer, ubicada sobre la calle 200, entre 11 y 9.
Según informó el sitio Crónica, algunos residentes relataron que vieron a la mujer cuando manipulaba la sustancia tóxica que le habría dado a sus animales, pero otras personas aseguraron que la vivienda simplemente se volvió silenciosa sin la presencia de las mascotas que habitualmente deambulaban por la zona.
Finalmente alguien llamó al 911 para que personal de la Policía Bonaerense y del SAME acudieran a ver qué pasaba en la casa.
Los efectivos policiales entraron a la casa forzando la puerta principal porque la dueña nunca contestó la puerta. Una vez adentro la encontraron todavía con vida pero inconsciente, con signos de intoxicación.
La mujer murió poco después de que el personal del SAME la encontrara. Junto a ella estaban los cadáveres de al menos 16 perros y 12 gatos, y hasta un chimango que había muerto en una jaula.
Apenas ocho animales sobrevivieron al envenenamiento masivo, pero tres están en observación porque siguen delicados. Una vecina del barrio los recibió en su casa.
El caso es investigado por el fiscal de Mar del Plata Alejandro Pelegrinelli, quien ya lo caratuló como "averiguación de causales de muerte".
Allegados a la mujer afirmaron que no tenía antecedentes psiquiátricos ni problemas con el uso de sustancias, y sobre ella no pesaba ni una sola denuncia por maltrato animal.
Activistas por los derechos animales anunciaron eventos en la ciudad de Mar del Plata para generar conciencia sobre los efectos de la acumulación compulsiva de mascotas.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario