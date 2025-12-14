Verano en Mar del Plata: cuánto cuesta comer rabas en la playa sentados frente al mar

image

Los valores reflejan el impacto de la inflación y el aumento de costos en los productos del mar, aunque las rabas siguen siendo uno de los platos más pedidos por turistas y marplatenses, especialmente durante los fines de semana y los días de buen clima.

Con estos precios ya sobre la mesa, se espera que en las próximas semanas otros balnearios y restaurantes de la ciudad den a conocer sus listas, en una temporada donde comer rabas en la playa volverá a ser un gusto clásico, aunque no precisamente barato.