Verano en Mar del Plata: cuánto cuesta comer rabas en la playa sentados frente al mar
Las rabas son un clásico de Mar del Plata todo el año, pero los turistas las disfrutan más comiéndolas en las playas durante el verano.
Con el verano a la vuelta de la esquina y la costa bonaerense como uno de los destinos más elegidos, Mar del Plata ya empieza a mostrar los precios de uno de los clásicos gastronómicos del mar: las rabas. En los últimos días, dos paradores emblemáticos de Punta Mogotes definieron valores que marcan referencia para la temporada.
Mar del Plata es una ciudad para todos los bolsillos y es una de que mejor gastronomía tiene en el país, generando mucha competencia entre si y siempre con comida de buena calidad.
Balneario 12 de Mar del Plata, con buen precio y calidad
El Balneario 12 de Punta Mogotes confirmó que la porción de rabas, servida con salsa tártara, tendrá un valor de 22.000 pesos, posicionándose como una de las opciones más accesibles para quienes buscan comer frente al mar sin gastar de más.
Además, el tradicional parador de Mogotes ofrece la alternativa de los langostinos rebosados, que siempre son una alternativa más que gratificante para el paladar.
En tanto, el parador Wikiki fijó un precio más elevado: 28.500 pesos por la porción de rabas, que se sirve acompañada con limón y salsa alioli, una presentación más gourmet que explica parte de la diferencia de precio.
Los valores reflejan el impacto de la inflación y el aumento de costos en los productos del mar, aunque las rabas siguen siendo uno de los platos más pedidos por turistas y marplatenses, especialmente durante los fines de semana y los días de buen clima.
Con estos precios ya sobre la mesa, se espera que en las próximas semanas otros balnearios y restaurantes de la ciudad den a conocer sus listas, en una temporada donde comer rabas en la playa volverá a ser un gusto clásico, aunque no precisamente barato.
