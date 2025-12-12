Los sorprendentes precios del restaurante de un balneario de Mar del Plata: comer en 2026 con precios de 2025

Digiovanni aseguró que en su establecimiento se puede comer por aún menos dinero que en las playas brasileñas y lanzó una propuesta concreta:

“Ofrecemos un sándwich de milanesa completo, gigante, como para dos personas, con gaseosa o agua de medio litro, por 9.800 pesos”, señaló. Además, se puede comer en un restaurante de lujo, con aire acondicionado, con el mar de fondo.

El empresario destacó que el balneario mantiene precios accesibles de cara a la temporada y que buscan seguir posicionándose como una opción competitiva frente a los destinos internacionales preferidos por los argentinos.

Entradas desde $9.500

image

El menú mantiene opciones clásicas para acompañar una jornada de playa:

Buñuelos de acelga: $9.500

Rabas con salsa tártara: $22.000

Langostinos rebozados: $20.000

Hamburguesas y platos principales desde $10.000

Las hamburguesas —todas con papas fritas— conservan los valores del verano anterior:

Cheeseburger: $12.000

Clásica (tomate, lechuga y pepinillos): $12.000

Sola (solo medallón): $10.000

Entre las minutas, se destacan:

Milanesa napolitana: $17.500

Suprema con guarnición: $15.500

Milanesa de lomo: $15.500

Carnes y pastas

El sector de carnes también mantiene sus valores:

Medallón de lomo con papas rejilla: $19.000

Pollo a la parrilla con guarnición: $15.500

En pastas, los precios son:

Penne rigate con salsa a elección: $12.000

Cintas negras con frutos de mar: $26.500

Ensaladas desde $15.000

Ensalada Caesar: $15.000

Ensalada B12: $20.000

Ensalada a la griega: $17.000

Pizzas y platos varios

Mozzarella: $12.000

Especial (jamón y morrón): $26.500

Fugazzeta especial: $12.000

Entre los “varios”:

Omelette J&Q: $12.000

Porción de tarta: $8.500

Chicken fingers: $12.000

Pescado del día con guarnición: $12.000

Bebidas desde $2.500

Los precios también se mantienen sin aumentos:

Gaseosa 500 cc: $3.000

Agua 500 cc: $3.000

Agua saborizada 500 cc: $3.000

Agua o gaseosa 1.5 L: $6.000

Vaso de limonada: $2.500

Botella de limonada: $5.000

Postres y cafetería

Todos los postres —frutillas con crema, mousse, ensalada de frutas, flan, etc.— continúan a $6.000.

Cafetería:

Café: $3.000

Cortado: $3.000

Café con leche: $4.500

Lágrima: $4.500

Submarino: $6.000

Exprimido: $4.000

Licuado: $5.000

Té: $3.000

Combos:

Café + tostadas: $6.500

Café + 2 medialunas: $6.500

Una decisión atípica en plena temporada

Mientras gran parte del sector gastronómico ajustó precios de cara al verano 2026, el Balneario 12 decidió conservar los valores de 2025 en su carta completa, lo que lo convierte en una opción competitiva dentro de la zona sur marplatense.

Con esta movida, el histórico parador de Punta Mogotes busca atraer a turistas y fidelizar al público local, manteniendo su clásica combinación de playa, gastronomía y ambiente familiar.