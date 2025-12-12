Los sorprendentes precios del restaurante de un balneario de Mar del Plata: comer en 2026 con precios de 2025
El dueño del Balneario 12, Augusto Digiovanni, confirmó en C5N que su parador de Mar del Plata tendrá precios en 2026 similares a los de 2025.
En medio de un verano que promete fuerte movimiento turístico, uno de los paradores más tradicionales de Punta Mogotes, en la ciudad de Mar del Plata, tomó una decisión que sorprendió a marplatenses y visitantes: el Balneario 12 mantendrá los mismos precios de su menú que en 2025, una medida que busca ofrecer estabilidad y opciones accesibles en plena temporada alta 2026.
El dueño del parador, Augusto Digiovanni, ya había anticipado en distintas entrevistas su intención de no remarcar los valores este año, y las cartas exhibidas confirman su promesa.
Mar del Plata, con precios más baratos que en Brasil
El intendente de Florianópolis sorprendió en las últimas horas al mostrar cuánto gastó durante una recorrida por las playas de la capital catarinense. Según detalló, logró comer y tomar al mediodía por apenas 10.500 pesos argentinos, una cifra que rápidamente llamó la atención de turistas argentinos que ya planifican sus vacaciones de verano.
El funcionario brasileño compartió su experiencia en redes sociales mientras visitaba distintos paradores, donde verificó precios, servicios y oferta gastronómica. Su publicación se viralizó en Argentina debido a la comparación inevitable con los valores que se manejan en los balnearios locales.
La respuesta desde Punta Mogotes: más barato y con “porción gigante”: A partir de esa declaración, el que no tardó en responder fue Augusto Digiovanni, empresario y propietario del Balneario 12 de Punta Mogotes, uno de los más reconocidos de Mar del Plata, en una entrevista con el canal de noticias C5N.
Digiovanni aseguró que en su establecimiento se puede comer por aún menos dinero que en las playas brasileñas y lanzó una propuesta concreta:
“Ofrecemos un sándwich de milanesa completo, gigante, como para dos personas, con gaseosa o agua de medio litro, por 9.800 pesos”, señaló. Además, se puede comer en un restaurante de lujo, con aire acondicionado, con el mar de fondo.
El empresario destacó que el balneario mantiene precios accesibles de cara a la temporada y que buscan seguir posicionándose como una opción competitiva frente a los destinos internacionales preferidos por los argentinos.
Entradas desde $9.500
El menú mantiene opciones clásicas para acompañar una jornada de playa:
- Buñuelos de acelga: $9.500
- Rabas con salsa tártara: $22.000
- Langostinos rebozados: $20.000
Hamburguesas y platos principales desde $10.000
Las hamburguesas —todas con papas fritas— conservan los valores del verano anterior:
- Cheeseburger: $12.000
- Clásica (tomate, lechuga y pepinillos): $12.000
- Sola (solo medallón): $10.000
Entre las minutas, se destacan:
- Milanesa napolitana: $17.500
- Suprema con guarnición: $15.500
- Milanesa de lomo: $15.500
Carnes y pastas
El sector de carnes también mantiene sus valores:
- Medallón de lomo con papas rejilla: $19.000
- Pollo a la parrilla con guarnición: $15.500
En pastas, los precios son:
- Penne rigate con salsa a elección: $12.000
- Cintas negras con frutos de mar: $26.500
Ensaladas desde $15.000
- Ensalada Caesar: $15.000
- Ensalada B12: $20.000
- Ensalada a la griega: $17.000
Pizzas y platos varios
Mozzarella: $12.000
Especial (jamón y morrón): $26.500
Fugazzeta especial: $12.000
Entre los “varios”:
- Omelette J&Q: $12.000
- Porción de tarta: $8.500
- Chicken fingers: $12.000
- Pescado del día con guarnición: $12.000
Bebidas desde $2.500
Los precios también se mantienen sin aumentos:
- Gaseosa 500 cc: $3.000
- Agua 500 cc: $3.000
- Agua saborizada 500 cc: $3.000
- Agua o gaseosa 1.5 L: $6.000
- Vaso de limonada: $2.500
- Botella de limonada: $5.000
Postres y cafetería
Todos los postres —frutillas con crema, mousse, ensalada de frutas, flan, etc.— continúan a $6.000.
Cafetería:
- Café: $3.000
- Cortado: $3.000
- Café con leche: $4.500
- Lágrima: $4.500
- Submarino: $6.000
- Exprimido: $4.000
- Licuado: $5.000
- Té: $3.000
Combos:
- Café + tostadas: $6.500
- Café + 2 medialunas: $6.500
Una decisión atípica en plena temporada
Mientras gran parte del sector gastronómico ajustó precios de cara al verano 2026, el Balneario 12 decidió conservar los valores de 2025 en su carta completa, lo que lo convierte en una opción competitiva dentro de la zona sur marplatense.
Con esta movida, el histórico parador de Punta Mogotes busca atraer a turistas y fidelizar al público local, manteniendo su clásica combinación de playa, gastronomía y ambiente familiar.
