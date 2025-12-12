Malestar en Mar del Plata: avanzan los balnearios en Playa Grande y prácticamente no queda espacio público

A nivel legislativo, en Argentina existen normas respecto al uso de las playas públicas y la ocupación por parte de concesionarios o balnearios privados. Por ejemplo, el artículo 235 del Código Civil y Comercial establece que el mar, sus aguas, playas y riberas son bienes del dominio público, lo que significa que pertenecen al Estado, y están reservados al uso y disfrute de toda la comunidad, salvo disposición legal específica de orden público. Esto limita la posibilidad de que sean transformados en propiedad privada o que su acceso sea restringido por particulares.

En el artículo 237 se especifica, además, que esos bienes de dominio público son inalienables, inembargables e imprescriptibles, lo cual implica que nadie puede apropiarse de manera privada y permanente de una porción de playa.

Particularmente, en la provincia de Buenos Aires, el Decreto 10391/1987 da ciertas especificaciones respecto a la línea de ribera, declarando que es la administración bonaerense la que debe determinar qué parte de la costa marítima es de dominio público. El texto no establece un número exacto de ocupación permitida para los balnearios, pero resulta como una base legal para definir hasta qué punto pueden llegar las instalaciones.