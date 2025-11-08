Hoy es La Noche de los Museos en CABA: todos los espacios que se pueden visitar gratis

En el sur porteño, la Usina del Arte propondrá una escultura en vivo a cargo del artista Tadeo Jones, junto con un recital de Lucas Espina y Poly Pérez y un patio gastronómico abierto hasta las 2.

Quienes busquen una vista única de la ciudad podrán acercarse a la Torre Monumental, en Av. Dr. José María Ramos Mejía 1315. Desde las 19 hasta la 1.30, se habilitarán ascensos al mirador cada media hora, mientras que hasta las 0.30 se dictará un taller de estampado inspirado en el diseño del edificio.

El Museo de la Imaginación y el Juego, en Av. de los Italianos 851, ofrecerá a las 18 el espectáculo El circo de Campanita y el taller Mural Fluo Kids entre las 19 y las 22, donde los más chicos podrán pintar en la oscuridad. Para asistir será necesario reservar entrada en el sitio oficial de la Ciudad.

Por su parte, la Casa Fernández Blanco, en Hipólito Yrigoyen 1420, recibirá al mago Germán Dabat con su show Vértigo, que combina ilusionismo, mentalismo y humor, con funciones a las 20.45, 22 y 23.30. En paralelo, se exhibirá una muestra dedicada al legendario Fu Manchú.

El Centro Cultural 25 de Mayo, en Av. Triunvirato 4444, desplegará propuestas tecnológicas: robots futbolistas que interactúan con el público, experiencias de impresión 3D, gaming y transporte sustentable, entre las 19 y las 23.

Mientras tanto, el Museo Casa Carlos Gardel, en Jean Jaurès 735, ofrecerá una visita guiada a cargo de la nieta de Ignacio Corsini, centrada en la muestra dedicada al cantor y amigo de Gardel. También habrá música en vivo y recorridos por su colección permanente.

Finalmente, el Salón de las Banderas, en Av. Dorrego 690, abrirá hasta las 2 para mostrar cómo se confeccionan los símbolos nacionales y de la Ciudad. Diseñadores, costureras y expertos en vexilología compartirán detalles del proceso de creación de banderas y escudos utilizados en los espacios públicos.