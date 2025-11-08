Confirman que el BCRA activó el swap de monedas con el Tesoro de Estados Unidos: qué implica

La secuencia de la operación no es pública pero se sabe que Scott Bessent vendió dólares en el mercado argentino para sostener el techo de la banda cambiaria, cando las presiones en la previa electoral amenazaban con hacer estallar el modelo de Javier Milei. El balance semanal del Banco Central, con corte al 31 de octubre, indica que Bessent habría recuperado sus dólares pero con grandes ganancias. Un negocio a medida. El balance presenta una caída abrupta en la cantidad de Letras en pesos emitidas: de 3 billones a poco más de 270 mil millones. Es el mismo monto, unos 2,7 billones de pesos, que había invertido el Tesoro de EE.UU tras su intervención para contener al dólar antes de las elecciones.