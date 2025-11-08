Hoy es el Día del Empleado Municipal: qué distritos pasan el asueto para el lunes
Varios municipios decidieron adherirse a los festejos de esta jornada durante el lunes 10 pero otros mantienen este día laborable.
El Día del Empleado Municipal se conmemora el 8 de noviembre en la Argentina, con el objetivo de reconocer la labor de quienes integran este sector. Este año, al coincidir la fecha con un sábado, varias jurisdicciones trasladarán el feriado a otra jornada, mientras que en otras los servicios municipales permanecerán suspendidos.
La fecha recuerda la creación de la Confederación de Obreros y Empleados Municipales de la República Argentina (COEMA), fundada el 8 de noviembre de 1959 durante la presidencia de Arturo Frondizi.
El impulso de la conmemoración provino del dirigente sindical Gerónimo Izetta, de Avellaneda, con el apoyo de las 62 Organizaciones que representaban al sindicalismo peronista de la época.
Con la fundación de la COEMA se logró unificar a los sindicatos y federaciones municipales de todo el país, fortaleciendo la defensa de los derechos laborales de los trabajadores del sector.
¿Qué municipios no prestarán servicios?
El Gobierno nacional decidió eliminar el asueto del 27 de junio, fecha correspondiente al Día del Trabajador del Estado, pero esta disposición no afecta al ámbito municipal, que mantiene autonomía por eso, este año la aplicación del asueto por esta jornada varía según cada jurisdicción. Al caer un sábado, muchos sectores del país deciden tomar el lunes siguiente para el descanso de sus empleados.
La provincia de Buenos Aires decidió conservar el asueto para los empleados públicos provinciales, pero no todas las municipalidades adoptan esta medida. Algunos de los municipios que confirmaron su adherencia son los de La Plata y Mar del Plata, que trasladan el asueto administrativo para el lunes 10 de noviembre.
El municipio de Tandil informó mediante el decreto Nº 2871/2025, que establece el descanso administrativo para la misma fecha. Lo mismo ocurre con General Alvarado, con el decreto Nº 2504/2025 que dispone que el asueto se cumpla el lunes 10 de noviembre. En el caso de Gualeguaychú, las autoridades locales informaron que durante el lunes 10 no funcionarán los centros de transferencia ni el Ecoparque municipal.
Los festejos por el Día del Empleado Municipal varían según la decisión de cada intendencia, por lo que se aconseja a los vecinos que consulten en las páginas web oficiales de sus respectivos municipios o en los canales institucionales de comunicación local para conocer si su comuna adhiere a la efeméride y qué servicios se verán afectados durante ese día.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario