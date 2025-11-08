El impactante video que analiza la Justicia sobre la muerte de la joven de 18 años en San Telmo
En las últimas horas trascendió el video captado por una cámara de seguridad en el que se el momento en el que la joven de 18 años cae e impacta con el suelo.
En el marco de la investigación de la muerte de Matilda López Sanzetenea, la estudiante boliviana de 18 años que murió al caer al vacío desde el segundo piso del edificio donde vivía, en el barrio porteño de San Telmo, trascendió un video de los hechos que por estas horas analiza la Justicia.
En las imágenes divulgadas por Telenoche puede verse cómo el cuerpo de la joven estudiante de la UBA impacta sobre el pavimento de la calle Defensa y es asistida por varias personas que circunstancialmente estaban en el lugar.
El video es un elemento clave para que la Fiscalía que investiga el caso pueda reconstruir las circunstancias del presunto femicidio, ya que la familia de la víctima sospecha que fue la pareja de Matilda quien la mató.
“Con las cámaras, la fiscalía va a determinar cómo cayó ella: si él estaba solo y quién la asistió”, contó Oliverio López, hermano de la víctima. “La policía actuó muy rápido y su atención fue inmediata, por eso detectaron los arañazos en la espalda de él”, agregó sobre las heridas detectadas en el presunto asesino.
“Ella se defendió… No me puedo imaginar lo que vivió mi hija en sus últimos segundos. Ahí se esfumaron sus sueños de ser directora de cine”, lamentó Pablo López, el padre. “Esto fue un femicidio, así que les pido por favor que recalifiquen la causa, porque no fue un homicidio común”, pidió el hombre.
En declaraciones previas, López había afirmado que el novio de Matilda, de su misma edad y nacionalidad, “era muy jodido, muy tóxico. La perseguía hasta la facultad, le controlaba el celular, le cortaba el acceso a la cuenta de banco que compartían y no la dejaba hablar con las amigas”.
“Le dije: ‘Mati, por favor, tenés que terminar esa relación, porque si hoy te sigue hasta la facultad, mañana te voy a tener que ir a buscar a una morgue. Y no quiero’. Y mirá, ahora está en una morgue”, sumó en diálogo con medios de prensa.
