El impactante video que analiza la Justicia sobre la muerte de la joven de 18 años en San Telmo

En declaraciones previas, López había afirmado que el novio de Matilda, de su misma edad y nacionalidad, “era muy jodido, muy tóxico. La perseguía hasta la facultad, le controlaba el celular, le cortaba el acceso a la cuenta de banco que compartían y no la dejaba hablar con las amigas”.

“Le dije: ‘Mati, por favor, tenés que terminar esa relación, porque si hoy te sigue hasta la facultad, mañana te voy a tener que ir a buscar a una morgue. Y no quiero’. Y mirá, ahora está en una morgue”, sumó en diálogo con medios de prensa.

video estudiante boliviana