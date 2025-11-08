El análisis que hizo un especialista en violencia escolar de un fenómeno preocupante: "Discursos de odio"

La víctima fue identificada como Cecilia Bonillo, la directora de la Escuela Primaria Nº 63 "Constancio Vigil", ubicada en el barrio Autódromo de Mar del Plata, quien recibió una trompada el lunes de esta semana, cortesía de la madre que la acusó de orquestar una jornada contra la violencia en el ámbito educativo.

Batalla campal en un colegio de José C. Paz: madres y alumnas, a las piñas

Una discusión entre dos alumnas de la Escuela Secundaria Nº 14 de la localidad bonaerense de José C. Paz derivó en una violenta pelea en pleno patio escolar, en la que también participaron varias madres. Este nuevo episodio de violencia cotidiana ocurrió el jueves por la mañana en la escuela ubicada en el barrio Frino y quedó registrado en dos videos que circularon entre los vecinos y rápidamente se volvieron virales en las distintas plataformas de las redes sociales.

En las grabaciones se puede ver cómo las dos estudiantes se enfrentan a golpes mientras otros chicos intentan intervenir o por el contrario se alejan del lugar para no quedar en medio de la pelea.