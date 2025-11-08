El análisis que hizo un especialista en violencia escolar de un fenómeno preocupante: "Discursos de odio"
El especialista Pablo Melicchio analizó por C5N los casos de violencia extrema en el ámbito escolar que trascendieron en la última semana.
El especialista Pablo Melicchio fue consultado por C5N para analizar los casos de violencia escolar tras una semana donde se viralizaron varios casos en distintos lugares del país. "Las formas de expresarse son sin el uso de la palabra amorosa", sostuvo Melicchio.
"Todos los días hay algún tipo de violencia y quizá también viene desde la casa y no se registra", explicó el psicólogo. "Hay que desarmar el bullying que es la primer violencia que expresan los adolescentes", sostuvo, "detrás de alguien que se porta mal hay alguien que se siente mal", precisó.
Mar del Plata: madre golpeó a la directora de la escuela de su hija un mes después de que la menor la atacara
La directora de una escuela pública de Mar del Plata fue atacada a golpes por segunda vez en el lapso de un mes y por la misma familia: el primer episodio fue iniciado por una alumna, y en el más reciente la agresora fue la madre de la chica.
La víctima fue identificada como Cecilia Bonillo, la directora de la Escuela Primaria Nº 63 "Constancio Vigil", ubicada en el barrio Autódromo de Mar del Plata, quien recibió una trompada el lunes de esta semana, cortesía de la madre que la acusó de orquestar una jornada contra la violencia en el ámbito educativo.
Batalla campal en un colegio de José C. Paz: madres y alumnas, a las piñas
Una discusión entre dos alumnas de la Escuela Secundaria Nº 14 de la localidad bonaerense de José C. Paz derivó en una violenta pelea en pleno patio escolar, en la que también participaron varias madres. Este nuevo episodio de violencia cotidiana ocurrió el jueves por la mañana en la escuela ubicada en el barrio Frino y quedó registrado en dos videos que circularon entre los vecinos y rápidamente se volvieron virales en las distintas plataformas de las redes sociales.
En las grabaciones se puede ver cómo las dos estudiantes se enfrentan a golpes mientras otros chicos intentan intervenir o por el contrario se alejan del lugar para no quedar en medio de la pelea.
