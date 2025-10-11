Impresionante choque en Caballito: una camioneta se incrustó en una farmacia

A raíz del impacto, la camioneta Amarok chocó contra la fachada de una farmacia, provocando la rotura de vidrios y parte de la estructura. Personal de Bomberos de la Ciudad evacuó el lugar y evaluaba los daños en el edificio.

Un canillita de la zona contó que fue testigo del brutal choque y contó que el golpe que escuchó fue tan fuerte que “parecía que había caído un meteorito".

“Mirá cómo será que a la camioneta la dobló toda, venía del lado de Honorio Pueyrredón, y mirá cómo dejó la pared… venía a 140 como mínimo“, señaló el diálogo con TN.

Asimismo, consideró que el conductor de la Amarok no estaba en condiciones aptas para conducir. “Fui, abrí las dos puertas de aquel lado y el conductor ya no estaba. Estaba dado vuelta… Después lo vimos y tenía todo el tabique doblado, la nariz sangrando… estaba dado vuelta. Tenía los ojos desorbitados“, aseguró.

“Acá son muchas avenidas que se cruzan y esta época del año tiene mucho que ver. Salen todos a festejar… En esta época están todos re loquitos“, concluyó el comerciante.

El personal de Defensa Civil de CABA recorría la farmacia en cuyo frente quedó incrustada la Amarok.