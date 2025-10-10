Una conductora chocó con su auto a vehículos estacionados y volcó en Caballito

Tragedia en la Ruta 11: un nene de 2 años murió por el brutal choque de un auto

Un nene de dos años murió este miércoles cuando el auto que manejaba su madre chocó contra un poste de luz en la Ruta Provincial 11. El impacto fue tan fuerte que el vehículo quedó partido a la mitad. La mujer se encuentra internada en grave estado.

El accidente ocurrió esta mañana, alrededor de las 8, en el kilómetro 503, entre Mar del Plata y Santa Clara del Mar.

Por razones que aún se investigan, el auto Ford Ka color gris, en el que viajaban la mujer de 32 años y el nene de dos, se despistó y chocó contra una de las columnas de alumbrado que se encuentran al costado de la ruta. La violencia del impacto fue tal que el vehículo se partió en dos.

El nene, llamado Santino, falleció en el acto. La madre del pequeño fue trasladada de urgencia al Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA) de Mar del Plata, donde permanece internada en estado delicado, informaron fuentes judiciales a Infobae.

A raíz del choque, la parte delantera del vehículo quedó esparcida sobre la traza principal de la ruta, mientras que la carrocería posterior se encontró a varios metros de distancia.

Las primeras pericias indican que el siniestro se habría producido luego de que la conductora mordiera el cordón de la ruta con la rueda delantera izquierda. Esto habría provocado que el auto comenzara a hacer trompos hasta impactar contra el poste. A su vez, se determinó que los airbags del auto no se activaron.

En el lugar trabajaron Bomberos voluntarios, personal del SAME con ambulancias de Mar del Plata y Mar Chiquita, además de efectivos del área de Rescate y de la Policía Vial. La investigación del hecho quedó a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción de Delitos Culposos N°11, donde el fiscal Germán Vera Tapia será quién determine las causas del fatal accidente.