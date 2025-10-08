Tragedia en la Ruta 11: un nene de 2 años murió por el brutal choque de un auto

A raíz del choque, la parte delantera del vehículo quedó esparcida sobre la traza principal de la ruta, mientras que la carrocería posterior se encontró a varios metros de distancia.

accidente ruta 11

Las primeras pericias indican que el siniestro se habría producido luego de que la conductora mordiera el cordón de la ruta con la rueda delantera izquierda. Esto habría provocado que el auto comenzara a hacer trompos hasta impactar contra el poste. A su vez, se determinó que los airbags del auto no se activaron.

En el lugar trabajaron Bomberos voluntarios, personal del SAME con ambulancias de Mar del Plata y Mar Chiquita, además de efectivos del área de Rescate y de la Policía Vial. La investigación del hecho quedó a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción de Delitos Culposos N°11, donde el fiscal Germán Vera Tapia será quién determine las causas del fatal accidente.