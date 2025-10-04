Fuerte choque en Panamericana provoca una importante demora
El incidente lo protagonizaron dos vehículos a la altura de Garín y hay un solo carril habilitado.
Un violento accidente se registró este sábado a la mañana en la autopista Panamericana, ramal Escobar, a la altura de la Ruta 26, en la localidad de Ingeniero Maschwitz. A raíz de la colisión, que involucró a dos vehículos particulares a la altura del kilómetro 41, el tránsito quedó totalmente interrumpido en dirección a Capital Federal y cientos de automovilistas tuvieron que desviarse hacia la colectora, generando un caos vehicular que se extendió por varios kilómetros.
Según informaron fuentes policiales, producto del impacto resultaron heridas cuatro personas que fueron asistidas en el lugar y posteriormente trasladadas a distintos centros de salud de la zona. Si bien aún no se precisaron las causas del siniestro, los investigadores no descartan que el pavimento húmedo y una maniobra imprudente hayan sido determinantes en la pérdida de control de uno de los rodados. Bomberos voluntarios y personal del SAME trabajaron en la asistencia de las víctimas, mientras que efectivos de la Policía Vial montaron un operativo para ordenar el tránsito.
El corte total de la autopista complicó de manera inmediata la circulación en toda la traza, ya que el desvío obligatorio hacia la colectora provocó demoras que superaron la hora en horarios de intenso flujo vehicular. Testigos señalaron que el accidente se produjo en un tramo de alta velocidad y que el choque fue de gran magnitud, dejando a los autos severamente dañados.
Antecedente reciente: un siniestro múltiple en la misma traza
Este no es el primer accidente de gravedad en la Panamericana. El mes pasado, a la altura de San Fernando, un choque en cadena protagonizado por más de diez vehículos dejó como saldo varios heridos y el tránsito completamente paralizado durante más de tres horas. En aquella oportunidad, las imágenes de los autos amontonados recorrieron las redes sociales y volvieron a poner en debate la seguridad vial en uno de los corredores más transitados del país.
La reiteración de siniestros en la autopista volvió a encender las alarmas sobre el respeto de las normas de tránsito, la necesidad de controles más estrictos y la importancia de la prevención en un trazado donde las velocidades suelen superar con facilidad los límites establecidos.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario