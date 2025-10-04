Fuerte choque en Panamericana provoca una importante demora

Según informaron fuentes policiales, producto del impacto resultaron heridas cuatro personas que fueron asistidas en el lugar y posteriormente trasladadas a distintos centros de salud de la zona. Si bien aún no se precisaron las causas del siniestro, los investigadores no descartan que el pavimento húmedo y una maniobra imprudente hayan sido determinantes en la pérdida de control de uno de los rodados. Bomberos voluntarios y personal del SAME trabajaron en la asistencia de las víctimas, mientras que efectivos de la Policía Vial montaron un operativo para ordenar el tránsito.