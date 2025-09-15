Santa Cruz: un chico de 16 años chocó contra un poste de alta tensión y provocó un apagón en Río Gallegos

El responsable de Energía de Servicios Públicos SE (SPSE), Eduardo Ñañez, informó el domingo temprano que la reparación llevaría varias horas por la magnitud del daño. Mientras tanto, las cuadrillas trabajaban contrarreloj para restablecer el servicio. Finalmente la puesta en marcha del servicio se realizó horas más tarde y por sectores, señalaron distintos medios locales.

A través de un comunicado, SPSE activó la Reserva Fría para trabajar sobre el tendido. Es una potencia eléctrica disponible por un generador térmico que asegura el abastecimiento del sistema en caso de emergencia.