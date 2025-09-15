Santa Cruz: un chico de 16 años chocó contra un poste de alta tensión y provocó un apagón en Río Gallegos
Gran parte de la capital de Santa Cruz amaneció el domingo sin energía eléctrica como consecuencia de un violento accidente de tránsito. Los detalles.
Más de 115 mil vecinos de la ciudad de Río Gallegos, en la provincia de Santa Cruz, amanecieron sin luz el domingo luego de que un adolescente de 16 años chocara con su auto contra un poste de alta tensión en la entrada al ejido urbano.
El accidente ocurrió en la madrugada del domingo y como consecuencia de la violencia del impacto, el poste de alta tensión se quebró y se terminó derrumbando, lo que provocó un prolongado apagón en la capital de Santa Cruz. Las autoridades locales llegaron poco después junto a varias cuadrillas dela empresa distribuidora del servicio eléctrico y comenzaron a trabajar contrarreloj para restablecer el suministro de energía.
El joven que manejaba el vehículo que protagonizó el accidente iba acompañado y las autoridades buscaban determinar si estaban alcoholizados al momento del impacto.
El accidente ocurrió minutos antes de las 7 de la mañana y fuentes policiales informaron que el vehículo que manejaba el adolescente impactó contra un soporte de cemento del cable de luz y provocó la caída de la línea de 33 kV.
Los dos ocupantes del vehículo recibieron asistencia médica en el lugar y están fuera de peligro. Sin embargo, la Policía abrió una investigación y espera el resultado del test de alcoholemia, ya que sospechaban que el chico habría estado bajo los efectos del alcohol al momento del choque.
El responsable de Energía de Servicios Públicos SE (SPSE), Eduardo Ñañez, informó el domingo temprano que la reparación llevaría varias horas por la magnitud del daño. Mientras tanto, las cuadrillas trabajaban contrarreloj para restablecer el servicio. Finalmente la puesta en marcha del servicio se realizó horas más tarde y por sectores, señalaron distintos medios locales.
A través de un comunicado, SPSE activó la Reserva Fría para trabajar sobre el tendido. Es una potencia eléctrica disponible por un generador térmico que asegura el abastecimiento del sistema en caso de emergencia.
