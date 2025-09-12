Fuerte choque entre un colectivo y un taxi en Mataderos dejó tres heridos

Toda esta situación provocó una reducción en la circulación vehicular sobre Lisandro de la Torre, en sentido a la avenida Juan Bautista Alberdi.

En el operativo intervino personal del SAME, según informó C5N, junto a efectivos de la Policía de la Ciudad que colaboraron en el ordenamiento del tránsito en la zona.

Un hecho similar ocurrió ayer jueves cuando se produjo un choque entre un colectivo de la línea 114 y un auto. El accidente dejó seis personas heridas, cuatro de las cuales tuvieron que ser trasladadas a diferentes hospitales de la Ciudad de Buenos Aires.

El siniestro se registró en la intersección de las calles Segurola y Nazarre, en el barrio porteño de Devoto.

En total seis personas resultaron heridos, entre ellas un menor de edad. Dos pacientes fueron atendidos en el lugar por personal del SAME, mientras que otros dos fueron trasladados al Hospital Zubizarreta y dos al Hospital Vélez Sarfield.

Durante el jueves 11 de septiembre el SAME participó en 72 incidentes de tránsito en la Ciudad, a cuenta de uno cada 20 minutos, asistiendo a más de 171 personas.