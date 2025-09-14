Insólito accidente en Puerto Madero: un auto se estrelló contra un hotel cinco estrellas
El vehículo perdió el control e impactó contra una de las columnas del edificio ubicado en Macacha Güemes 351.
Este domingo por la madrugada, Puerto Madero fue el escenario de un insólito accidente. Es que una coupé Audi terminó estrellada contra las columnas de la entrada de un lujoso hotel y dos personas resultaron levemente heridas.
El hecho se produjo alrededor de las 4:30 en la puerta del Hotel Hilton, ubicado en la calle Macacha Güemes 351 entre Olga Cossettini y Juana Manso. Por razones que se investigan, un vehículo Audi TT color blanco que circulaba a alta velocidad perdió el control e impactó contra una de las columnas del ingreso.
Una de las teorías que se manejan es que el conductor no llegó a frenar en la dársena que se encuentra frente al hotel. Las personas que resultaron heridas fueron los que iban a bordo del auto, de 20 y 28 años. Ambos sufrieron heridas leves, fueron atendidos en el lugar por personal del SAME y no necesitaron ser trasladados a ningún centro de salud.
Fuerte choque entre un colectivo y un taxi en Mataderos dejó tres heridos
Un impresionante accidente de tránsito se registró este viernes por la mañana en el barrio porteño de Mataderos, donde un colectivo de la línea 63 chocó con un taxi en la intersección de la avenida Lisandro de la Torre y la calle Bragado.
Por el choque, tres personas tuvieron que ser asistidas por personal del Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME), aunque ninguna de ellas necesitó ser trasladada a un hospital y recibieron la atención en el lugar.
Con motivo del siniestro, el lateral izquierdo del colectivo presentaba algunas rayaduras, mientras que el taxi, por el contrario, sufrió un fuerte impacto en su parte delantera y el vehículo quedó atravesado sobre la calzada.
Además, se registraba un derrame de fluidos del vehículo, por lo que se estaba a la espera de la llegada de una grúa para retirarlo del lugar del hecho.
Video: así fue el choque en Mataderos
Toda esta situación provocó una reducción en la circulación vehicular sobre Lisandro de la Torre, en sentido a la avenida Juan Bautista Alberdi.
En el operativo intervino personal del SAME, según informó C5N, junto a efectivos de la Policía de la Ciudad que colaboraron en el ordenamiento del tránsito en la zona.
Un hecho similar ocurrió ayer jueves cuando se produjo un choque entre un colectivo de la línea 114 y un auto. El accidente dejó seis personas heridas, cuatro de las cuales tuvieron que ser trasladadas a diferentes hospitales de la Ciudad de Buenos Aires.
El siniestro se registró en la intersección de las calles Segurola y Nazarre, en el barrio porteño de Devoto.
En total seis personas resultaron heridos, entre ellas un menor de edad. Dos pacientes fueron atendidos en el lugar por personal del SAME, mientras que otros dos fueron trasladados al Hospital Zubizarreta y dos al Hospital Vélez Sarfield.
Durante el jueves 11 de septiembre el SAME participó en 72 incidentes de tránsito en la Ciudad, a cuenta de uno cada 20 minutos, asistiendo a más de 171 personas.
