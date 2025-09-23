Impresionante choque múltiple en la General Paz: diez vehículos involucrados
Un conductor resultó herido y fue trasladado por el SAME. El incidente fue a la altura del cruce con Avenida del Libertador, mano al Río de la Plata.
Un impresionante choque múltiple entre diez vehículos tuvo lugar este lunes por la mañana en la avenida General Paz, a metros de la bajaba a Avenida del Libertador. Personal del Servicio de Atención Médica de Emergencia (SAME) asistió a un herido que fue trasladado al Hospital Pirovano con politraumatismos.
El accidente ocurrió pasadas las 9, sentido al Río de la Plata e involucró a nueve autos y un micro, que iba sin pasajeros.
Según informó el SAME, un hombre de 50 años, conductor de un Bora involucrado en el choque, resultó herido por lo que tuvo que ser asistido y trasladado al Hospital Pirovano con diagnóstico de politraumatismos.
Así fue el choque múltiple en avenida General Paz
Los videos grabados en el lugar del accidente dan cuenta de la intensidad del choque entre los diez vehículos, varios de los cuales sufrieron severos daños, abolladuras y destrozos en sus partes delanteras, traseras y laterales.
Los diez vehículos involucrados en el accidente quedaron atravesados en la traza principal de la avenida General Paz, lo que provocó importantes demoras en el tránsito.
Al mismo tiempo, el incidente ocasionó una congestión vehicular sobre la autopista Panamericana con filas que llegaban hasta la altura de la bajada Debenedetti.
En el lugar trabajaba personal del SAME para asistir a los conductores damnificados, así como también efectivos de la Policía de la Ciudad y trabajadores de Autopistas del Sol (AuSol), quienes estuvieron a cargo del operativo de tránsito con el fin de habilitar algunos carriles y descomprimir las demoras.
Como opciones para el tránsito, desde la autopista Panamericana se sugería bajar a la General Paz por el ingreso de vehículos pesados en dirección al Río de la Plata.
Otra alternativa para el ingreso a Capital en Acceso Norte es desplazarse por Avenida del Libertador y evitar así la congestión vehicular.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario