Impresionante choque múltiple en la General Paz: diez vehículos involucrados

choque multiple libertador y general paz

Los diez vehículos involucrados en el accidente quedaron atravesados en la traza principal de la avenida General Paz, lo que provocó importantes demoras en el tránsito.

Al mismo tiempo, el incidente ocasionó una congestión vehicular sobre la autopista Panamericana con filas que llegaban hasta la altura de la bajada Debenedetti.

En el lugar trabajaba personal del SAME para asistir a los conductores damnificados, así como también efectivos de la Policía de la Ciudad y trabajadores de Autopistas del Sol (AuSol), quienes estuvieron a cargo del operativo de tránsito con el fin de habilitar algunos carriles y descomprimir las demoras.

Como opciones para el tránsito, desde la autopista Panamericana se sugería bajar a la General Paz por el ingreso de vehículos pesados en dirección al Río de la Plata.

Otra alternativa para el ingreso a Capital en Acceso Norte es desplazarse por Avenida del Libertador y evitar así la congestión vehicular.

