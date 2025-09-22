Atelectasia, el cuadro médico que atraviesa Thiago Medina: qué es

Esto puede desatarse de dos maneras diferentes: una forma obstructiva, que se produce cuando algo bloquea las vías respiratorias, y otra no obstructiva, que ocurre por factores externos que presionan los pulmones o por la falta de una sustancia llamada surfactante pulmonar.

El angustiante pedido de Camilota por Thiago Medina: "Creemos en el poder de la unión"

Thiago Medina sigue luchando por su vida tras el brutal accidente que sufrió en su moto en la ruta 7 en Moreno y por el cual fue sometido nuevamente a una operación para “reparar la parrilla costal”.

A raíz de esto, su familia sigue pidiendo ayuda a la gente para que le manden buenas energías y puedan pasar este mal momento. En las últimas horas, Camilota, hermana de Thiago, volvió a recurrir a sus redes sociales para dejar un conmovedor pedido

La ex Cuestión de Peso solicitó “desde lo más profundo del corazón, que nos acompañen con sus oraciones y buenas energías” por la salud del papá de Aimé y Laia.

“Hoy necesitamos rodearlo de fe, de luz y de esperanza, especialmente por sus pulmones para que se fortalezcan y puedan darle la fuerza que necesita en ese momento”, agregó y dijo que “cada palabra, cada pensamiento y cada plegaria cuentan”.

En esa línea, aseguró que “creemos en el poder de la unión y en que, juntos, podemos enviarle toda la energía para que salga adelante”.