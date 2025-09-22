Atelectasia, el cuadro médico que atraviesa Thiago Medina: qué es
El joven continúa internado, luchando por su vida y se van conociendo más detalles de su estado de salud.
Thiago Medina continúa internado y sigue luchando por su vida. Su familia y seres queridos se encuentra acompañándolo, mientras que la gente que lo sigue está atenta a cada información que dan a conocer.
Después de un fin de semana de no saber nada, Daniela Celis dio a conocer el nuevo parte médico a través de sus redes sociales y siguió pidiendo cadena de oración para que el papá de sus hijas pueda salir adelante.
Según contó Daniela, el exparticipante de Gran Hermano fue diagnosticado con atelectasia, una complicación pulmonar que ella describió de forma sencilla como “un tapón de moco".
Qué es la Atelectasia, el cuadro médico de Thiago Medina
Según la información de Johns Hopkins Medicine, la atelectasia es el colapso de los espacios aéreos del pulmón, lo que impide que el tejido pulmonar se expanda correctamente y dificulta la oxigenación de la sangre.
Esto puede desatarse de dos maneras diferentes: una forma obstructiva, que se produce cuando algo bloquea las vías respiratorias, y otra no obstructiva, que ocurre por factores externos que presionan los pulmones o por la falta de una sustancia llamada surfactante pulmonar.
El angustiante pedido de Camilota por Thiago Medina: "Creemos en el poder de la unión"
Thiago Medina sigue luchando por su vida tras el brutal accidente que sufrió en su moto en la ruta 7 en Moreno y por el cual fue sometido nuevamente a una operación para “reparar la parrilla costal”.
A raíz de esto, su familia sigue pidiendo ayuda a la gente para que le manden buenas energías y puedan pasar este mal momento. En las últimas horas, Camilota, hermana de Thiago, volvió a recurrir a sus redes sociales para dejar un conmovedor pedido
La ex Cuestión de Peso solicitó “desde lo más profundo del corazón, que nos acompañen con sus oraciones y buenas energías” por la salud del papá de Aimé y Laia.
“Hoy necesitamos rodearlo de fe, de luz y de esperanza, especialmente por sus pulmones para que se fortalezcan y puedan darle la fuerza que necesita en ese momento”, agregó y dijo que “cada palabra, cada pensamiento y cada plegaria cuentan”.
En esa línea, aseguró que “creemos en el poder de la unión y en que, juntos, podemos enviarle toda la energía para que salga adelante”.
