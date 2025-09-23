Persecución y choque en Villa Lugano dejó dos policías heridos
Los oficiales intentaban detener a dos delincuentes que habían robado en ciudad de Buenos Aires.
Dos patrulleros, uno de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires y otro de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, protagonizaron un choque durante una persecución en Villa Lugano luego de que dos ladrones en una moto cometieran un robo.
El incidente ocurrió sobre la Avenida General Paz, en sentido hacia el Puente La Noria. La secuencia se inició luego de que dos delincuentes en una moto cometieran un robo en el límite de Mataderos y Lugano. La Policía de la Ciudad inició la persecución, a la que posteriormente se sumó un móvil de la Policía de la Provincia de Buenos Aires.
El fuerte impacto dejó a cuatro agentes de policía heridos: dos bonaerenses y dos de la Ciudad. Los dos ladrones que escapaban en la moto también resultaron heridos. Luego, fueron detenidos.
La Policía de la Ciudad de Buenos Aires persiguió a los delincuentes desde Mataderos hacia la General Paz, traza que tomaron para escapar en sentido hacia el Puente de la Noria.
Acorralados, los ladrones le dieron un giro a su escape para darse a la fuga nuevamente en sentido hacia la Ciudad. En medio de ese recorrido, otro patrullero de la Provincia de Buenos Aires se sumó para interceptar a los delincuentes. Fue allí cuando se produjo el choque.
