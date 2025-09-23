Persecución y choque en Villa Lugano dejó dos policías heridos

choque persecucion lugano

Un conocido influencer protagonizó un violento choque: hubo dos heridos

El streamer Bruno Kruszyn, conocido como Brunenger, sufrió este domingo por la mañana un accidente de tránsito en la Autopista Panamericana, a la altura de la calle Paraná, en sentido norte.

El hecho ocurrió cerca de las 7, involucró a dos vehículos y dejó dos personas heridas, una de ellas atrapada en el habitáculo.

De acuerdo a la información policial, el choque se produjo entre la Jeep Grand Cherokee SRT de Brunenger y un Renault Mégane negro. La magnitud del impacto obligó a la intervención de equipos de rescate, que trabajaron para liberar a uno de los ocupantes del vehículo. La calzada permaneció reducida hasta las 9 de la mañana, lo que generó demoras y complicaciones en el tránsito.

Las imágenes del siniestro comenzaron a circular rápidamente en redes sociales y encendieron la preocupación de los seguidores del influencer, que horas antes había realizado un stream de más de diez horas por su cumpleaños.